ফুটবল

এমএলএস

মেসি করলেন দুই গোল, প্লে-অফে এক পা ইন্টার মায়ামির

খেলা ডেস্ক
দুই গোল করেছেন মেসি।এএফপি

ইন্টার মায়ামির জার্সিতে আবারও জ্বলে উঠলেন লিওনেল মেসি। আজ বাংলাদেশ সময় সকালে মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) ম্যাচে ডিসি ইউনাইটেডকে ৩-২ গোলে হারিয়েছে ইন্টার মায়ামি। এই জয়ে দুই গোল করেছেন মেসি, অন্য গোলে করেছেন সহায়তা।

লিগের ১৫তম এই জয়ে ইন্টার মায়ামির প্লে-অফে খেলা অনেকটাই নিশ্চিত হয়েছে। আজকের অন্য ম্যাচই প্লে-অফ নিশ্চিত হতে পারত মেসিদের। তবে সে জন্য মন্ট্রিয়েলের বিপক্ষে নিউ ইয়র্ক রেড বুলসকে জয়হীন থাকতে হতো। তবে দলটি ২-০ ব্যবধানে জিতে যাওয়ায় আপাতত অপেক্ষা বেড়েছে মায়ামির।

আরেকটি শিরোপা জয়ের দৌড়ে থাকা মেসিকে নিয়ে সপ্তাহজুড়ে গুঞ্জন উঠেছিল, অন্তত আগামী বছর পর্যন্ত মেসি মায়ামির সঙ্গে চুক্তির মেয়াদ বাড়াচ্ছেন। ৩৮ বছর বয়সী আর্জেন্টাইন তারকা কেন এখনো লিগের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ, সেটিই যেন নতুন করে মনে করিয়ে দিলেন এ ম্যাচে।

মেসিকে ঘিরে আলবার উল্লাস।
এএফপি

ফোর্ট লডারডেলের চেজ স্টেডিয়ামে বৃষ্টিভেজা ম্যাচে শুরু থেকেই দাপট দেখায় মায়ামি। ৩৫ মিনিটে মেসির নিখুঁত থ্রু-পাস থেকে গোল করেন টাদেও আলেন্দে। তবে ৫২ মিনিটে ক্রিশ্চিয়ান বেন্টেকে ডিসি ইউনাইটেডকে হেডে সমতা ফেরান।

এরপর মেসি যেন নিজেই ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেন। ৬৬ মিনিটে জর্দি আলবার পাস থেকে বক্সে ঘুরে দাঁড়িয়ে বাঁ পায়ের শটে ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে দেন মায়ামিকে।
৭২ মিনিটে মায়ামি পায় পেনাল্টি। মেসি নিজে সেটি না নিয়ে সুযোগ দেন তরুণ আর্জেন্টাইন সতীর্থ মাতেও সিলভেত্তির হাতে। তবে ১৯ বছর বয়সী এই ফরোয়ার্ডের শট ক্রসবারে লেগে ফিরে আসে।

এরপর ৮৫ মিনিটে মেসি বক্সের বাইরে থেকে বাঁ পায়ের শটে ব্যবধান বাড়ান ৩-১ এ। যোগ করা সময়ের সপ্তম মিনিটে ডিসির জেকব মারেল একটি গোল শোধ করলেও শেষ পর্যন্ত ব্যবধান কমানোই ছিল তাদের প্রাপ্তি।

ম্যাচসেরা হয়েছেন মেসি।
এক্স

এ মৌসুমে এখন পর্যন্ত ২২ ম্যাচে মেসির গোল ২২টি। সপ্তমবারের মতো এই মৌসুমে জোড়া গোল করলেন মেসি। জোড়া গোলে সর্বোচ্চ গোলদাতার তালিকাতেও শীর্ষে উঠেছেন তিনি। ২১ গোল নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে আছেন ন্যাশভিলের ইংলিশ স্ট্রাইকার স্যাম সারিজ (২১ গোল)।

আরও পড়ুন

কেন বাংলাদেশের ‘বিপদের বন্ধু’ মোস্তাফিজ

মায়ামির জয় নিয়ে ম্যাচশেষে কথা বলেছেন কোচ হাভিয়ের মাচেরানো। ঘরের মাঠে টানা দুই ম্যাচে শার্লট ও ডিসি ইউনাইটেডকে হারানো নিয়ে তিনি বলেছেন, ‘খুব গুরুত্বপূর্ণ এক জয় এটি। কারণ এই সপ্তাহে ঘরের মাঠে আমাদের যে ছয় পয়েন্ট জেতা দরকার ছিল, তা আমরা পেয়েছি। পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে থেকে মৌসুম শেষ করতে চাই। প্লে-অফ নিশ্চিত করতে আমরা একটা জয় দূরে আছি। এরপরও যতটা সম্ভব পয়েন্ট তালিকার ওপরের দিকে থাকতে চাই, কারণ ঘরের মাঠে নকআউট ম্যাচ খেলার সুযোগ পাওয়াটা বিশাল এক সুবিধা।’

এমএলএসের ইস্টার্ন কনফারেন্সে মেসিদের অবস্থান এখন পাঁচ নম্বরে, ২৮ ম্যাচে দলটির পয়েন্ট ৫২। পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে থেকে টানা দ্বিতীয়বারের মতো এমএলএস সাপোটার্স শিল্ড জেতার সুযোগ এখনো আছে মায়ামির।

এই মুহূর্তে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে আছে ফিলাডেলফিয়া। মেসিদের চেয়ে ৮ পয়েন্ট বেশি তাদের। তবে দলটি মায়ামির চেয়ে তিন ম্যাচ বেশি খেলেছে। এমএলএসে প্রতিটি দল মোট ৩৪টি করে ম্যাচ খেলবে।

আরও পড়ুন

চেলসিকে হারিয়ে ‘লাইফ লাইন’ পেলেন আমোরিম

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
ফুটবল থেকে আরও পড়ুন