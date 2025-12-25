ছেলের খেলা দেখলেন জিদান, আলজেরিয়াকে দেখল আর্জেন্টিনাও

আফ্রিকা কাপ অব নেশনস
ছেলের খেলা দেখলেন জিদান, আলজেরিয়াকে দেখল আর্জেন্টিনাও
রাবাতে গতকাল রাতে ম্যাচটা ছিল আলজেরিয়া ও সুদানের মধ্যে। শুধু এ দুটি দলের সমর্থক নয়, আরও দুটি পক্ষের চোখ ছিল এই ম্যাচে। একটি পক্ষের নাম জিনেদিন ইয়াজিদ জিদান। আরেকটি পক্ষ কোনো নাম নয়, বলতে পারেন একটি দল কিংবা তাদের সমর্থকেরা। আর্জেন্টিনা ফুটবল দল!
আফ্রিকা কাপ অব নেশনসে ‘ই’ গ্রুপ থেকে ১০ জনের সুদানকে ৩–০ গোলে বিধ্বস্ত করে আলজেরিয়া। জোড়া গোল করেছেন ম্যানচেস্টার সিটির সাবেক আলজেরিয়ান উইঙ্গার রিয়াদ মাহরেজ। মৌউলে হাসান স্টেডিয়ামের গ্যালারিতে বসে ম্যাচটি দেখেন ফ্রান্সের হয়ে বিশ্বকাপজয়ী কিংবদন্তি জিদান। কারণ, তাঁর ছেলে লুকা জিদান দাঁড়িয়ে ছিলেন আলজেরিয়া গোলপোস্টের নিচে। কিংবদন্তি বাবার সামনে এই মহাদেশের শ্রেষ্ঠত্বের লড়াইয়ে অভিষেকে ছেলে বেশ ভালোই করেছেন। বলা যায়, ‘লেটার মার্কস’ই পেয়েছেন। বেশ কিছু সেভ করার পাশাপাশি ‘ক্লিন শিট’ নিয়েই মাঠ ছেড়েছেন লুকা। আর স্টেডিয়ামের বড় পর্দায় যতবার জিদানকে দেখানো হয়েছে, ততবারই করতালি কিংবা হর্ষধ্বনি করেন দর্শকেরা।
কারণ জিদান তো আলজেরিয়ানদেরও ঘরের ছেলে। মা–বাবা ছিলেন আলজেরিয়ান। ফ্রান্সের বিভিন্ন বয়সভিত্তিক দলে খেলা ২৭ বছর বয়সী লুকা শেষ পর্যন্ত বড়দের জাতীয় দল হিসেবে দাদার দেশকেই বেছে নেন। গত অক্টোবরে বিশ্বকাপ বাছাইয়ে উগান্ডার বিপক্ষে আলজেরিয়া জাতীয় দলে তাঁর অভিষেক। আলজেরিয়ার জার্সিতে এটা লুকার দ্বিতীয় ম্যাচ। নিয়মিত গোলকিপার আলেক্সান্দ্রে ওউকিদজা চোট পাওয়ায় সুদানের বিপক্ষে ম্যাচে কপাল খুলে যায় স্পেনের দ্বিতীয় বিভাগের দল গ্রানাডায় খেলা লুকার।
আর্জেন্টিনার সমর্থকদের এই ম্যাচে চোখ রাখার কারণ ২০২৬ বিশ্বকাপ। ‘জে’ গ্রুপ থেকে আগামী বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনার প্রথম প্রতিপক্ষ আলজেরিয়া। স্থানীয় সময় ১৬ জুন কানসাস সিটির অ্যারোহেড স্টেডিয়ামে মুখোমুখি হবে দুই দল। স্বাভাবিকভাবেই বিশ্বকাপে প্রথম প্রতিপক্ষের খেলার ধরনটা দেখে রাখতে চাইবেন আর্জেন্টিনার খেলোয়াড় থেকে সমর্থকরা।
দক্ষিণ আমেরিকার দেশটির সমর্থকেরা নিশ্চয়ই এটাও জানেন, গতকাল রাতের আগে আফ্রিকান কাপ অব নেশনসে আলজেরিয়ার সর্বশেষ জয় ছিল ২০১৯ সালের ১৯ জুলাই। সেদিন ক্যামেরুনের শহর ইয়োউন্ডিতে অনুষ্ঠিত ফাইনালে সেনেগালকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল আলজেরিয়া। তারপর দুটি কাপ নেশনসে জয়হীন ছিল দলটি। সুদানকে হারিয়ে সেই খরাও কাটাল আলজেরিয়া।
ম্যাচে ১ মিনিট ২০ সেকেন্ডের মাথায় গোল করেন মাহরেজ। এবারের কাপ অব নেশনসে এখন পর্যন্ত এটাই দ্রুততম গোল। বিরতির পর ৬১ মিনিটে আরও একটি গোল করেন আল–আহলির এই উইঙ্গার। ৮৫ মিনিটে আলজেরিয়ার শেষ গোলটি মাজার।
দ্বিতীয়ার্ধে মাঠে নামার আগেই ১০ জনে পরিণত হয়েছিল গৃহযুদ্ধে বিধ্বস্ত হয়ে বাছাইপর্বে সব কটি ম্যাচ দেশের বাইরে খেলা সুদান। ৩৯ মিনিটে দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখেন তাদের মিডফিল্ডার সালাদিন আদিল।
একই গ্রুপ থেকে অন্য ম্যাচে ইকুয়েটোরিয়াল গিনিকে ২–১ গোলে হারিয়েছে বুরকিনা ফাসো। ‘এফ’ গ্রুপ থেকে গ্যাবনকে ১–০ গোলে হারিয়েছে ক্যামেরুন। এই গ্রুপের অন্য ম্যাচে মোজাম্বিকের বিপক্ষে ১–০ গোলে জিতেছে আইভরি কোস্ট।