১২ গোলে জিতে পোখারার মাঠ নিয়ে বিস্ফোরক বাটলার

সাফ অনূর্ধ্ব-১৯ নারী ফুটবল
১২ গোলে জিতে পোখারার মাঠ নিয়ে বিস্ফোরক বাটলার
সাফ অনূর্ধ্ব-১৯ নারী ফুটবলে ভুটানকে ১২-০ গোলে উড়িয়ে দুর্দান্ত শুরু হয়েছে চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশের। নেপালের পোখারার রঙ্গশালা স্টেডিয়ামে আজ এই বিশাল জয়ের পর বাংলাদেশ দলের প্রধান কোচ পিটার বাটলার যেমন দলের পারফরম্যান্সে খুশি, তেমনি মাঠের শোচনীয় অবস্থায় তীব্র অসন্তুষ্টও।
পোখারার এই মাঠ মোটেও ভালো ফুটবল খেলার উপযুক্ত নয়। অনেক জায়গায় ঘাস নেই, অসমানও। দেখলেই মনে হবে গ্রামের কোনো অযত্ন-অবহেলার মাঠ। ম্যাচ শেষে সংবাদ সম্মেলনে বাটলার চাঞ্চল্যকর এক তথ্য দিয়ে বলেন, ‘মাঠে সবুজ রং স্প্রে করা হয়েছে, যেন ঘাসের মতো দেখায়। আমার মতে, এটা দুই দলের জন্য মোটেও ন্যায্য নয়। আমি কাউকে দোষারোপ করছি না। আমি শুধু বলছি, মাঠ যথেষ্ট ভালো নয়।’
বাটলার আরও যোগ করেন, ‘আমি যত বেশি সম্ভব খেলোয়াড় বদল করার চেষ্টা করেছি। খেলোয়াড়ের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল যেন আমরা যথাসম্ভব কম আঘাত নিয়ে খেলাটা শেষ করি। আমি মনে করি, আমরা ভালো ফুটবল খেলেছি। আসলে এমন মাঠে ভালো ফুটবল খেলা যায় না, কিন্তু আমরা পরিস্থিতির সঙ্গে দারুণভাবে মানিয়ে নিয়েছি।’
খেলোয়াড়দের মনোভাব, অঙ্গীকার ও শৃঙ্খলার ভূয়সী প্রশংসাও করেছেন তিনি। তাঁর ভাষায়, ‘স্কোরলাইন স্পষ্টভাবে আমাদের আধিপত্যকে প্রতিফলিত করছে। খেলা ছিল একপাক্ষিক।’
আগামী ২ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ শক্তিশালী ভারত। সেই কঠিন লড়াইয়ের কথা মাথায় রেখে মেয়েদের পর্যাপ্ত বিশ্রামের ওপর জোর দিচ্ছেন কোচ। আজ ভারত ও নেপালের ম্যাচটি গ্যালারিতে বসে দেখেছেন বাটলার। তাঁর মতে, বয়সভিত্তিক ফুটবলে ভারত ও নেপাল বরাবরই শক্ত প্রতিপক্ষ। তাই সবটুকু প্রস্তুতি নিয়েই মাঠে নামবে বাংলাদেশ।
ভুটানের বিপক্ষে গোল উৎসবের শুরুটা করেছিলেন মামনি চাকমা, ম্যাচের ২৮ মিনিটে। ম্যাচের অন্যতম সেরা মুহূর্ত ছিল সেটি। কর্নার থেকে বাঁ পায়ের বাঁকানো শটে বল জালে জড়ান মামনি। জালে যাওয়ার আগে বল ভুটানের গোলকিপারের হাতে লেগেছে কি না, রিপ্লেতে পরিষ্কার বোঝা যায়নি। বল সরাসরি জালে গেলে এটি অলিম্পিক গোল।
গোল উৎসবের ইতি টানেন অধিনায়ক অর্পিতা বিশ্বাস। মাঝের ১০ গোল তিনজনের। মুনকি আক্তার করেছেন চারটি গোল। তৃষ্ণা রানী ও আলপি আক্তার করেছেন হ্যাটট্রিক। যোগ করা সময়ের শেষ তিন মিনিটেই এসেছে তিনটি গোল। বিরতির পর বাংলাদেশ করেছে ৯ গোল। পঞ্চম গোল হজম করার পর গোলরক্ষক পরিবর্তন করেও ভুটানের তেমন লাভ হয়নি।
সাফ অনূর্ধ্ব-১৮, ১৯ ও ২০ পর্যায়ে ৬টি টুর্নামেন্টের ৫টিতেই চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশ। ২০২৪ সালে ঢাকায় সর্বশেষ সাফ অনূর্ধ্ব-১৯ নারী ফুটবলে বাংলাদেশ-ভারত যৌথ চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। গত বছর ঢাকায় সাফ অনূর্ধ্ব-২০ ফুটবলেও চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশ। এবারও শিরোপা ধরে রাখার লক্ষ্য নিয়েই শুরু করেছে লাল-সবুজের মেয়েরা। সে পথে বড় বাধা ভারত, যারা একই দিনে স্বাগতিক নেপালকে হারিয়েছে ১-০ গোলে।
চার দলের লিগভিত্তিক টুর্নামেন্টের শীর্ষ দুটি দল ৭ ফেব্রুয়ারি ফাইনালে খেলবে।