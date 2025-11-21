আর্জেন্টিনায় প্রথম শিরোপা জিতে যা বললেন দি মারিয়া

আর্জেন্টিনায় প্রথম শিরোপা জিতে যা বললেন দি মারিয়া
হঠাৎই আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (এএফএ) গত বৃহস্পতিবার ২০২৫ মৌসুমের জন্য রোজারিও সেন্ট্রালকে ‘লিগ চ্যাম্পিয়ন’ ঘোষণা করেছে। আর্জেন্টিনার ফুটবলে নতুন প্রতিষ্ঠিত এ খেতাব বেশ চমক সৃষ্টি করেছে।
নতুন ট্রফি গ্রহণের জন্য উপস্থিত ছিলেন দলের তারকা ফরোয়ার্ড আনহেল দি মারিয়া। ঘোষণাটি আর্জেন্টিনাজুড়ে বিস্ময় সৃষ্টি করেছে। কারণ, দেশটিতে ঐতিহ্যগতভাবে কেবল দুটি চ্যাম্পিয়নশিপ আছে—অ্যাপার্টুরা ও ক্লাসুরা। যেখানে শিরোপাজয়ী নির্ধারণে প্লে-অফ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়।
তবে এএফএ এবার বার্ষিক টেবিলে সর্বোচ্চ পয়েন্ট অর্জনকারী দলকে লিগ চ্যাম্পিয়ন হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার নতুন নীতি চালু করেছে। এই নিয়ম অনুযায়ী, অ্যাপার্টুরা ও ক্লাসুরা—দুই পর্বের মোট পয়েন্ট যোগ করে যে দল বছরজুড়ে সবার ওপরে থাকবে, তারা পাবে নতুন এই মর্যাদাপূর্ণ উপাধি।
২০২৫ মৌসুমে ৬৬ পয়েন্ট নিয়ে রোজারিও সেন্ট্রাল শীর্ষে অবস্থান করায় বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত বৈঠকে এএফএর নির্বাহী কমিটি তাদের আনুষ্ঠানিকভাবে বছরের ‘পেশাদার লিগ চ্যাম্পিয়ন’ ঘোষণা করা হয়। এর মধ্য দিয়ে আর্জেন্টিনার ক্লাব ফুটবলে প্রথম ট্রফি জয়ের স্বাদ পেলেন কিংবদন্তি আনহেল দি মারিয়া।
জাতীয় দলের হয়ে বিশ্বকাপসহ সম্ভাব্য সব ট্রফি জিতেছেন দি মারিয়া। ইউরোপিয়ান ফুটবলেও তাঁর আছে অসামান্য অর্জন। কিন্তু নিজ দেশের ফুটবলে কোনো অর্জন ছিল না তাঁর। এবার সেই আক্ষেপও দূর হলো রিয়াল মাদ্রিদের সাবেক তারকার। নতুন এই ট্রফি গ্রহণ করতে গিয়ে দি মারিয়া উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে বলেন, ‘ক্লাবের অর্জনের খাতায় আরও একটি তারা যুক্ত হলো।’
ট্রফি গ্রহণ করতে দি মারিয়া বুয়েনস আইরেসের পুয়ের্তো মাদেরোতে যান। সেখানে তিনি প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে বলেন, ‘আমি খুব খুশি। এটা পুরো বছরের পরিশ্রমের ফল। সমর্থকেরাও নিশ্চয়ই খুব খুশি।’ পরবর্তী সময়ে নিজের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তিনি লিখেছেন, ‘পুরোপুরিই প্রাপ্য।’
২০২৫ ক্লাব বিশ্বকাপের পর দি মারিয়া রোজারিও দলে ফিরে আসেন এবং শুরুতেই নিজের লক্ষ্য স্পষ্ট করেন, ‘এখানে একটি শিরোপা জেতা এখনো বাকি। ফিরে আসার স্বপ্ন ছিল, সেটা পূরণ করেছি। এখন পরবর্তী ধাপ হলো সেন্ট্রালের হয়ে একটি চ্যাম্পিয়নশিপ জয়ের চেষ্টা করা। এটাই আমার ও আমার পরিবারের অভিন্ন ইচ্ছা।’
সেই ইচ্ছাও এবার পূরণ হলো দি মারিয়ার।