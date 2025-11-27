চ্যাম্পিয়নস লিগ
চার গোল করা এমবাপ্পের ৬ মিনিট ৪২ সেকেন্ডে হ্যাটট্রিক
অলিম্পিকায়োস ৩–৪ রিয়াল মাদ্রিদ
ইউরোপে রিয়াল মাদ্রিদের দাপট প্রশ্নাতীত। এই মহাদেশের শীর্ষ ক্লাব প্রতিযোগিতায় তারা ১৫ বারের চ্যাম্পিয়ন। ‘কিং অব ইউরোপ’—নামটা তো তারা এমনিতেই অর্জন করেনি। কিন্তু ইউরোপের এ ‘রাজা’কে গতকাল রাতের আগপর্যন্ত সদর দরজায় অপেক্ষায় রেখেছিল গ্রিসের শহর পিরাউস। অলিম্পিকায়োস এ শহরেরই ক্লাব। তাদের মাঠে রিয়াল কখনোই জিততে পারেনি। শুধু অলিম্পিকায়োস কেন, রিয়াল গ্রিসের মাটিতেই তো কখনো জিততে পারেনি!
ম্যাচের আগের দিন সংবাদ সম্মেলনে রিয়াল কোচ জাবি আলোনসোকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয় এ পরিসংখ্যান। জাবি বলেছিলেন, ‘আগামীকাল জিততে পারব আশা করি। সবকিছুরই প্রথমবার আছে।’ কোচের এই আশায় বুক বাঁধার ব্যাপারটি কি খুব সিরিয়াসলি নিয়ে ফেলেছিলেন কিলিয়ান এমবাপ্পে? অলিম্পিকায়োসের মাঠে গতকাল রাতে চ্যাম্পিয়নস লিগের ইতিহাসে দ্বিতীয় দ্রুততম হ্যাটট্রিক করা এই ফরোয়ার্ড নিশ্চয়ই চেয়েছিলেন যত দ্রুত সম্ভব জয় তুলে নিতে!
কিন্তু জয়টা খুব সহজে পায়নি আলোনসোর দল। স্কোরলাইন দেখেই বোঝা যায়। ৪-৩ গোলে জিতেছে রিয়াল। শুরুতে পিছিয়েও পড়েছিল।
ম্যাচের ৮ মিনিটে অলিম্পিকায়োসের দারুণ দলীয় সমন্বয় থেকে দুর্দান্ত এক গোল করেন পর্তুগিজ মিডফিল্ডার চিকিনিও। এরপর প্রায় পুরোটাই এমবাপ্পে-ঝলক। ২২, ২৪ ও ২৯ মিনিটে গোল করে তুলে নেন হ্যাটট্রিক। বিরতির পর ৫৯ মিনিটে করেন নিজের চতুর্থ গোল। অলিম্পিকায়োসও ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছে। ৩-১ গোলে পিছিয়ে পড়ার পর ৫২ মিনিটে একটি গোল শোধ করেন ক্লাবটির ইরানি স্ট্রাইকার মেহদি তারেমি। ৪-২ গোলে পিছিয়ে থাকতে স্বাগতিকদের হয়ে শেষ গোলটি মরক্কো স্ট্রাইকার আইয়ুব এল কাবির।
৭ মিনিটের মধ্যে হ্যাটট্রিক করেন রিয়াল তারকা এমবাপ্পে। চ্যাম্পিয়নস লিগে এটা তাঁর পঞ্চম হ্যাটট্রিক (রিয়ালের হয়ে তৃতীয়, পিএসজির হয়ে দুটি)। এই প্রতিযোগিতার ইতিহাসে দ্রুততম হ্যাটট্রিকের তালিকায় এমবাপ্পের ওপরে শুধু লিভারপুল তারকা মোহাম্মদ সালাহ। ২০২২ সালে রেঞ্জার্সের বিপক্ষে লিভারপুলের ৭-১ গোলের জয়ে বেঞ্চ থেকে ৬ মিনিট ১২ সেকেন্ডের মধ্যে হ্যাটট্রিক করেন মিসরীয় তারকা। এমবাপ্পে গতকাল রাতে হ্যাটট্রিক করেন ৬ মিনিট ৪২ সেকেন্ডে। চ্যাম্পিয়নস লিগে ৯ গোল এবং লা লিগায় ১৩ গোল করা এমবাপ্পে এবারের মৌসুমে এখন পর্যন্ত এই দুই প্রতিযোগিতাতেই সর্বোচ্চ গোলদাতা। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে এ মৌসুমে ১৮ ম্যাচে ২২ গোল হলো তাঁর।
হ্যাটট্রিক তুলে নিলেও গ্রিসে এমবাপ্পের অর্জনের তখনো বাকি ছিল। ৫৯ মিনিটে করা গোলটি দিয়ে ফরাসি তারকা নাম লেখান ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর পাশে। চ্যাম্পিয়নস লিগে রিয়ালের হয়ে এক ম্যাচে চার গোল করার অর্জনটি এখন শুধু তাঁদের দুজনের। তবে চ্যাম্পিয়নস লিগের পূর্ববর্তী সংস্করণ ইউরোপিয়ান কাপে রিয়ালের হয়ে দুবার করে এক ম্যাচে চার গোল করেন আলফ্রেডো ডি স্টেফানো ও ফেরেঙ্ক পুসকাস।
সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে টানা তিন ম্যাচ জয়শূন্য থাকার পর গ্রিসের মাটিতে প্রথম জয়ের পর এমবাপ্পে বলেন, ‘আবারও জেতা খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আমাদের মতো দলের জন্য তিন ম্যাচ জয়শূন্য থাকাটা অনেক কিছু। ম্যাচটা কঠিন ছিল, এখানে (গ্রিস) জেতাটা কষ্টকর। খুব ভালো লাগছে। গোল করাটা সব সময়ই আনন্দের।’
লিভারপুলের কাছে হারের পর এলচে ও রায়ো ভায়েকানোর বিপক্ষে ড্র করে গ্রিস অভিযানে গিয়েছিল রিয়াল। এই ম্যাচের আগে আলোনসোর খেলানোর কৌশল সমালোচিত হয়েছে। খেলোয়াড়দের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের অবনতির বিষয়েও গুঞ্জন শোনা গেছে। কিন্তু জয়ের পর রিয়াল কোচ আলোনসো বলেন, ‘সবাই একতাবদ্ধ। জানি মৌসুমটা কষ্টকর ও লম্বা হবে। যেকোনো পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। সেই পথে আমরা আজ (গতকাল রাতে) আরেক ধাপ এগোলাম।’
৫ ম্যাচে ১২ পয়েন্ট নিয়ে চ্যাম্পিয়নস লিগ লিগ পর্বের পয়েন্ট তালিকায় পাঁচে রিয়াল মাদ্রিদ।
প্যারিসে ‘ফাইভ স্টার’ পিএসজি:
পার্ক দে প্রিন্সেসে গতকাল রাতে রীতিমতো থ্রিলার দেখেছেন দর্শক। ৮ গোলের রোমাঞ্চে টটেনহাম হটস্পারকে ৫-৩ ব্যবধানে হারিয়েছে চ্যাম্পিয়নস লিগের ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন পিএসজি। কিন্তু ম্যাচে দুবার এগিয়ে গিয়েছিল টটেনহামই।
৩৫ মিনিটে রিচার্লিসনের গোলে এগিয়ে যায় ইংলিশ ক্লাবটি। প্রথমার্ধের শেষ মিনিটে ভিতিনিয়ার গোলে সমতায় ফেরে পিএসজি। ৫০ মিনিটে কোলো মুয়ানির গোলে টটেনহাম আবারও এগিয়ে যাওয়ার পর পরবর্তী ১৫ মিনিটের মধ্যে চার গোল করে লুইস এনরিকের দল। ৫৩ মিনিটে গোল করে পিএসজিকে সমতায় ফেরানো ভিতিনিয়া ৭৬ মিনিটে গোল করে হ্যাটট্রিক তুলে নেন। ক্যারিয়ারের এটা প্রথম হ্যাটট্রিক পর্তুগিজ মিডফিল্ডারের। ৫৯ মিনিটে ফাবিয়ান রুইজ এবং ৬৫ মিনিট উইলিয়ান পাচো পিএসজির হয়ে শেষ দুটি গোল করেন। ৭২ মিনিটে টটেনহামের হয়ে ম্যাচের শেষ গোলটি পিএসজি থেকে ধারে টটেনহামে যোগ দেওয়া কোলো মুয়ানির।
যোগ করা সময়ে ১০ জনে পরিণত হয় পিএসজি। ৯৩ মিনিটে টটেনহামের জাভি সিমন্সকে কনুই মেরে লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন বদলি নামা পিএসজির লুকাস হার্নান্দেজ।
৫ ম্যাচে ১২ পয়েন্ট নিয়ে চ্যাম্পিয়নস লিগে লিগ পর্বের পয়েন্ট টেবিলে দ্বিতীয় পিএসজি।