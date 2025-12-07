রোনালদোর যে রেকর্ড কেড়ে নিতে যাচ্ছেন এমবাপ্পে

রোনালদোর যে রেকর্ড কেড়ে নিতে যাচ্ছেন এমবাপ্পে
‘আমি রিয়াল মাদ্রিদে যেতে চাই’—পিএসজিতে থাকার সময় সরাসরিই নিজের ইচ্ছার কথা জানিয়েছেন কিলিয়ান এমবাপ্পে। শেষ পর্যন্ত প্রিয় ক্লাবে ঠিকই যোগ দিয়েছেন বিশ্বকাপজয়ী ফরাসি তারকা। আর মাদ্রিদে গিয়ে দুই মৌসুম কাটানোর আগেই প্রিয় খেলোয়াড়ের গোলের রেকর্ড ভাঙার খুব কাছে চলে গেছেন এমবাপ্পে।
এমবাপ্পের আদর্শ ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। শৈশবে যাঁর পোস্টার লাগিয়েছিলেন ঘরের দেয়ালে, সেই পর্তুগিজ তারকার বড় এক রেকর্ডই কেড়ে নিতে যাচ্ছেন এমবাপ্পে। রেকর্ডটা রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে এক পঞ্জিকাবর্ষে সবচেয়ে বেশি গোল করার। রিয়াল কোচ জাবি আলোনসোও মনে করেন, রেকর্ডটা হয়েই যাবে।
গত মৌসুমের দুর্দান্ত ছন্দ ধরে রেখেই চলতি মৌসুমের আগুনে পারফরম্যান্স এমবাপ্পের। ২০২৫ সালে রিয়ালের জার্সিতে তাঁর গোল এখন ৫৫—আর মাত্র চারটি গোল করলেই ছুঁয়ে ফেলবেন রোনালদোর ২০১৩ সালের রেকর্ড (৫৯ গোল)।
স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যমে রোনালদোর সঙ্গে এমবাপ্পের তুলনা এখন নিত্যদিনের খবর। গোলের পর গোল করা এমবাপ্পেকে অনেকেই দেখছেন রিয়ালের সর্বকালের সর্বোচ্চ গোলদাতা রোনালদোর উত্তরসূরি হিসেবে।
আজ আলোনসো বলেন, ‘ক্রিস্টিয়ানোর মতোই রিয়ালে ইতিহাস তৈরির পথে এমবাপ্পে। শুধু দলের গুরুত্বের কারণেই নয়, তার ভেতরের ক্ষুধা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও অবিশ্বাস্য গোলসংখ্যাই তাকে সেই জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে। কিলিয়ান হলো প্রতিশ্রুত সেই খেলোয়াড়। শুধু নিজের পারফরম্যান্স নয়, আশপাশের সবাইকে আরও ভালো করতে উদ্বুদ্ধ করার অদ্ভুত ক্ষমতা আছে তার। ঠিক এই গুণই ছিল ক্রিস্টিয়ানোরও।’
গত মৌসুমে ৩১ গোল করে ইউরোপিয়ান গোল্ডেন শু এবং লা লিগার সর্বোচ্চ গোলদাতা হওয়া এমবাপ্পের এবারের শুরুটা আরও দুর্দান্ত—লা লিগায় ১৫ ম্যাচে ১৬ গোল, চ্যাম্পিয়নস লিগে পাঁচ ম্যাচে ৯ গোল।
শৈশবে ঘরের দেয়ালে রোনালদোর পোস্টার টাঙানো সেই এমবাপ্পে এবার রেকর্ড ছোঁয়ার আরও এক ধাপ কাছে যেতে পারেন আজ। লা লিগায় ঘরের মাঠে সেল্তা ভিগোর মুখোমুখি হবে রিয়াল।
১০ ডিসেম্বর চ্যাম্পিয়নস লিগে রিয়ালের প্রতিপক্ষ আর্লিং হলান্ডের ম্যানচেস্টার সিটি। এরপর লিগে আলাভেস ও সেভিয়া-রোনালদোকে ছুঁতে সামনে মোট চারটি ম্যাচ পাচ্ছেন এমবাপ্পে।
রোনালদো রিয়ালের হয়ে ৪৩৮ ম্যাচে ৪৫০ গোল করেছেন। আর পিএসজি থেকে ২০২৪ সালে আসার পর এমবাপ্পের গোলসংখ্যা এখন ৭৯ ম্যাচে ৬৯।