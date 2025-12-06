বিশ্বকাপ ফুটবল ও বিশ্বকাপ ক্রিকেট—দুই বিশ্বকাপেই খেলবে যেসব দেশ
আগামী বছরের ১১ জুন শুরু হবে ফুটবলের মহাযজ্ঞ—বিশ্বকাপ! এবারই প্রথম ফুটবল বিশ্বকাপে অংশ নিতে যাচ্ছে ৪৮টি দেশ। দর্শকদের জন্য তাই নতুন এক অভিজ্ঞতা নিয়েই আসবে এই বিশ্বকাপ। গতকাল রাতে হয়ে গেছে ২০২৬ বিশ্বকাপের ড্র অনুষ্ঠানও।
২০২৬ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি শুরু হবে ক্রিকেট বিশ্বকাপও। টি-টোয়েন্টি সংস্করণের এই বিশ্বকাপে অংশ নেবে ২০টি দেশ। ক্রিকেট বিশ্বকাপে এর চেয়ে বেশি দেশ এর আগে কখনোই অংশ নেয়নি। ২০২৪ সালে হওয়া সর্বশেষ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেও ২০টি দেশ খেলেছিল। এই বিশ্বকাপের সূচিও এরই মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে।
পরপর দুটি বিশ্বকাপ দেখার প্রস্তুতি নেওয়া কোনো কোনো দর্শকের মনে একটা প্রশ্ন জাগতে পারে। কোন কোন দেশ এবারের ক্রিকেট ও ফুটবল দুই বিশ্বকাপেই খেলবে? এ সংখ্যা আসলে খুব একটা বেশি নয়—৭টি দেশ।
২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ও ফুটবল বিশ্বকাপে এখন পর্যন্ত খেলা নিশ্চিত হয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা, কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, নেদারল্যান্ডস, নিউজিল্যান্ড ও ইংল্যান্ডের।
দক্ষিণ আফ্রিকা ফুটবল বিশ্বকাপে পড়েছে ‘এ’ গ্রুপে। এই গ্রুপে আরও আছে মেক্সিকো, দক্ষিণ কোরিয়া, ইউরোপিয়ান প্লে-অফ ‘ডি’–জয়ী দল (এখনো নিশ্চিত হয়নি)।
আর ক্রিকেট বিশ্বকাপে দক্ষিণ আফ্রিকা পড়েছে ‘ডি’ গ্রুপে, সেখানে তারা খেলবে নিউজিল্যান্ড, আফগানিস্তান, কানাডা ও আরব আমিরাতের সঙ্গে।
কানাডা ফুটবল বিশ্বকাপে আছে ‘বি’ গ্রুপে। তাদের প্রতিপক্ষ কাতার, সুইজারল্যান্ড, ইউরোপিয়ান প্লে-অফ ‘এ’–জয়ী দল (এখনো নিশ্চিত হয়নি)। ক্রিকেট বিশ্বকাপে তারা ও দক্ষিণ আফ্রিকা ‘ডি’ গ্রুপে খেলবে।
ফুটবল বিশ্বকাপে যুক্তরাষ্ট্র পড়েছে ‘বি’ গ্রুপে। তাদের খেলতে হবে প্যারাগুয়ে, অস্ট্রেলিয়া, ইউরোপিয়ান প্লে-অফ ‘সি’–জয়ী দলের (এখনো নিশ্চিত হয়নি) বিপক্ষে। আর ক্রিকেট বিশ্বকাপে তাদের অবস্থান ‘এ’ গ্রুপে, খেলতে হবে ভারত, পাকিস্তান, নামিবিয়া ও নেদারল্যান্ডস বিপক্ষে।
যুক্তরাষ্ট্রের মতো অস্ট্রেলিয়াও ‘ডি’ গ্রুপে খেলবে ফুটবল বিশ্বকাপে। ক্রিকেট বিশ্বকাপে অস্ট্রেলিয়া পড়েছে ‘বি’ গ্রুপে, সেখানে তাদের খেলতে হবে শ্রীলঙ্কা, জিম্বাবুয়ে, আয়ারল্যান্ড ও ওমানের সঙ্গে।
ফুটবল বিশ্বকাপে নেদারল্যান্ডস আছে ‘এফ’ গ্রুপে। আর ক্রিকেট বিশ্বকাপে ‘এ’ গ্রুপে। ফুটবল বিশ্বকাপে তাদের খেলতে হবে জাপান, তিউনিশিয়া, ইউরোপিয়ান প্লে-অফ ‘বি’–জয়ী দলের বিপক্ষে। ক্রিকেট বিশ্বকাপে নিজেদের গ্রুপে তাদের প্রতিপক্ষ ভারত, পাকিস্তান, যুক্তরাষ্ট্র ও নামিবিয়া।
ফুটবল বিশ্বকাপে ‘জি’ গ্রুপে নিউজিল্যান্ড। এই গ্রুপে তাদের প্রতিপক্ষ বেলজিয়াম, মিসর ও ইরান। ক্রিকেট বিশ্বকাপে তারা আছে ‘ডি’ গ্রুপে, খেলবে দক্ষিণ আফ্রিকা,আফগানিস্তান, কানাডা ও আরব আমিরাতের বিপক্ষে।
ইংল্যান্ড ফুটবল বিশ্বকাপে খেলবে ‘এল’ গ্রুপে। ক্রোয়েশিয়া, ঘানা ও পানামার বিপক্ষে খেলবে তারা। ক্রিকেট বিশ্বকাপে ইংল্যান্ড আছে ‘সি’ গ্রুপে, তাদের খেলতে হবে বাংলাদেশ, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ইতালি ও নেপালের সঙ্গে।
ক্রিকেট ও ফুটবল দুই বিশ্বকাপে খেলবে—এমন দেশের সংখ্যাটা আরও বাড়তেও পারে। ফুটবল বিশ্বকাপের ৪৮ দলের মধ্যে ৪২টি দলের বিশ্বকাপ নিশ্চিত হয়েছে। বাকি ৬ দলের প্লে-অফের লড়াই শেষে বিশ্বকাপ নিশ্চিত করতে হবে তাদের। এই প্লে–অফের লড়াইয়ে আছে ইতালি, নর্দান আয়ারল্যান্ড ও জ্যামাইকা।
ইতালি এবার প্রথমবারের মতো টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলবে। আয়ারল্যান্ডও আছে বিশ্বকাপে। জ্যামাইকা সরাসরি ক্রিকেট বিশ্বকাপে নেই, তবে তাদের প্রতিনিধি হয়ে আছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। মানে এরা বিশ্বকাপ নিশ্চিত করলে ক্রিকেট ও ফুটবল দুই বিশ্বকাপে খেলা দেশের সংখ্যা বাড়বে। তবে ক্রিকেট ও ফুটবল বিশ্বকাপ খেলা দেশের সংখ্যা ৯টির বেশি অবশ্য হওয়ার সুযোগ নেই। কারণ, ইতালি ও আয়ারল্যান্ড আছে ইউরোপিয়ান প্লে-অফের ‘এ’ গ্রুপে। সেখানে আরও আছে ওয়েলস, বসনিয়া-হার্জেগোভিনা। এই চার দেশের যেকোনো একটি যাবে বিশ্বকাপের চূড়ান্ত পর্বে।