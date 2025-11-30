ফুটবল

এবার রোবটও হার মানল রোনালদোর কাছে

খেলা ডেস্ক
ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো এবার হার মানালেন রোবটকেএএফপি

বয়স ৪০ পেরিয়ে এখন ৪১ ছুঁই ছুঁই। এই বয়সে বেশির ভাগ ফুটবলার বুটজোড়া খুলে রেখে অবসর যাপন করেন। কিন্তু ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো যে ভিন্ন ধাতুতে গড়া! তিনি এখনো শুধু খেলছেনই না, ম্যাচের পর মুগ্ধতাও ছড়িয়ে যাচ্ছেন।

ক্যারিয়ারে এখন পর্যন্ত ৯৫৪ গোল করা রোনালদো ছুটছেন হাজারতম গোলের লক্ষ্যে। প্রায় দুই যুগের দীর্ঘ ক্যারিয়ারে অনেক বিশ্বসেরা গোলরক্ষককে পরাভূত করেছেন তিনি। তবে রোনালদোর শ্রেষ্ঠত্বের কাছে শুধু মানুষ গোলরক্ষক নয়, এবার হার মানতে হলো ‘অপরাজেয়’ রোবট গোলরক্ষককেও।

সম্প্রতি আন্তর্জাতিক বিরতির সময় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) পরিচালিত একটি রোবট গোলরক্ষকের মুখোমুখি হন রোনালদো। রোবটের নির্মাতা মার্ক রোবার ইউটিউবে প্রচার করা ভিডিওতে রোবটটিকে পরিচয় করিয়ে দেন ‘আমার অপরাজেয় রোবট’ নামে। ভিডিওর একপর্যায়ে সেই রোবটের মুখোমুখি হতে দেখা যায় পর্তুগিজ মহাতারকাকে।

মাঠে আসার পর রোবার রোনালদোকে মজা করে বলেন, ‘ক্রিস্টিয়ানো (রোনালদো) আমি তোমার সঙ্গে ৫০ লাখ সাবস্ক্রাইবার বাজি ধরছি, তুমি গোল করতে পারবে না।’ এরপর তিনি নিজে গিয়ে গোলরক্ষকের জায়গায় দাঁড়ান এবং রোনালদো প্রতিটি শটে তাঁকে ফাঁকি দিয়ে গোল করেন।

এরপর রোবার রোনালদোকে বলেন, ‘ক্রিস্টিয়ানো যখন আমি তোমাকে বলেছি, তুমি আমার বিপক্ষে গোল করতে পারবে না, আমি আসলে আমার রোবটের কথা বলেছি।’ এরপরই পোস্টের সামনে গোলরক্ষকের আদলে একটি কাটআউট দেখা যায়। রোনালদো সেটি দেখে মন্তব্য করেন, ‘আমার চেয়ে একটু বড়।’

তখন রোনালদোকে দেখানো হয় সেই রোবট কতটা দ্রুতগতিতে নিজের অবস্থান বদল করতে পারে, প্রতিক্রিয়া দেখাতে পারে। যা দেখে রোনালদো বেশ বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন, ‘খুই দ্রুতগতিসম্পন্ন।’

এরপর বক্সের বাইরে বল রেখে বাঁ পায়ে রোনালদো হালকা চালে প্রথম শটটি নেন, যা রোবটটি ঠেকিয়ে দেয়। পরবর্তী সময়ে রোনালদোর একের পর এক শট ঠেকিয়ে দিতে থাকে রোবটটি। এমনকি রোনালদোর শটে রোবটটির মুখে আঘাতও লাগে। কিন্তু রোনালদো কোনোভাবেই সেটিকে ফাঁকি দিতে পারছিলেন না।

কদিন আগে বাইসাইকেল কিকে গোল করে আলোচনায় এসেছিলেন রোনালদো
এএফপি

একপর্যায়ে বাঁ পায়ের বদলে ডান পায়ে শট নেওয়া শুরু করেন রোনালদো। শেষ পর্যন্ত ডান পাশের টপ–কর্নার লক্ষ্য করে জোরাল শট নিলে তা আর ঠেকাতে পারেনি রোবটটি।

অনেক গোলকিপার পেনাল্টির সময় ভুল দিকে ঝাঁপালেও রোবটটি সঠিক দিকেই নিজেকে নিতে পেরেছে। কিন্তু হার মেনেছে বলের জোরাল গতির কাছে। এ সময় মাঠে উপস্থিত রোনালদোর অন্য সতীর্থরা দৌড়ে এসে তাঁর সঙ্গে উদ্‌যাপন শুরু করেন।

অবশ্য কতবারের চেষ্টায় রোনালদো রোবটকে হারাতে পেরেছেন, সেটি ইউটিউব ভিডিওতে বলা হয়নি।

