ফুটবল

ব্যালন ডি’অর জয়ে মেসির আর্জেন্টিনাকে ছুঁয়ে ফেলল ফ্রান্স

খেলা ডেস্ক

সমস্ত জল্পনা-কল্পনা শেষে উসমান দেম্বেলের হাতেই উঠল ব্যালন ডি’অর ট্রফি। ষষ্ঠ ফরাসি ফুটবলার হিসেবে ব্যালন ডি’অর ট্রফি জিতলেন এই পিএসজি তারকা। দেম্বেলের আগে ফরাসিদের মধ্যে ব্যালন ডি’অর জিতেছেন রাইমন্ড কোপা, মিশেল প্লাতিনি, জ্যাঁ পিয়েরে পাপিন, জিনেদিন জিদান এবং করিম বেনজেমা। এই ছয়জন মিলে সব মিলিয়ে ব্যালন ডি’অর জিতেছেন ৮ বার। যেখানে মিশেল প্লাতিনি একাই জিতেছেন ৩ বার এবং বাকিরা একবার করে।

আর ৮ বার ব্যালন ডি’অর জেতার মধ্য দিয়ে দেশ হিসেবে সর্বোচ্চ ব্যালন ডি’অর জয়ে ফ্রান্স ছুঁয়ে ফেলল আর্জেন্টিনাকে। ফ্রান্স ও আর্জেন্টিনা সমান ব্যালন ডি’অর জিতলেও, দুই দেশের জেতার মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য আছে।

ফ্রান্সের হয়ে ৬ জন মিলে যেখানে আটবার জিতেছেন, সেখানে আর্জেন্টিনার হয়ে লিওনেল মেসি একাই জিতেছেন আটবার। যা এককভাবে কোনো ফুটবলারের সর্বোচ্চ ব্যালন ডি’অর জয়ের রেকর্ডও বটে।

মেসি প্রথম ব্যালন ডি’অর জেতেন ২০০৯ সালে। এরপর ২০১০ থেকে ২০১২ পর্যন্ত টানা আরও তিনটি ব্যালন ডি’অর জেতেন তিনি। মাঝে তিন বছরের বিরতি দিয়ে ব্যক্তিগত শ্রেষ্ঠত্বের ট্রফিটি মেসি জেতেন ২০১৫ সালে। পরবর্তী তিনটি ব্যালন ডি’অর মেসি জেতেন ২০১৯, ২০২১ ও ২০২৩ সালে।

অন্য দিকে ফ্রান্সের হয়ে প্রথম ব্যালন ডি’অর জেতেন রাইমন্ড কোপা। এরপর ১৯৮৩, ১৯৮৪ ও ১৯৮৫ সালে হ্যাটট্রিক ট্রফি জেতেন মিশেল প্লাতিনি। জ্যাঁ পিয়েরে পাপিন জেতেন ১৯৯১ সালে।

অষ্টম ব্যালন ডি’অর হাতে লিওনেল মেসি
রয়টার্স

কিংবদন্তি জিনেদিন জিদানের হাতে ট্রফিটি উঠে ১৯৯৮ সালে বিশ্বকাপ জেতার পর। এরপর লম্বা বিরতি দিয়ে ২০২২ সালে এই ট্রফি জেতেন করিম বেনজেমা। আর এবার জিতলেন দেম্বেলে।

দেশ হিসেবে ফ্রান্স ও আর্জেন্টিনার পর যৌথভাবে দ্বিতীয় স্থানে আছে জার্মানি, নেদারল্যান্ডস ও পর্তুগাল। পর্তুগালের হয়ে অবশ্য ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো একাই জিতেছেন ৫ বার। অন্যদের মধ্যে জিতেছেন ইউসেবিও এবং লুইস ফিগো। এ ছাড়া ৫ বার করে এই ট্রফিটি জিতে ৩ নম্বরে আছে  ইতালি ও ব্রাজিল। ব্রাজিলের হয়ে ২ বার জিতেছেন রোনালদো নাজারিও।

