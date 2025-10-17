আগামী মাসে ইউরোপে আফ্রিকান দলের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচ খেলবে ব্রাজিল
আগামী মাসে ইউরোপে দুটি প্রীতি ম্যাচ খেলে ২০২৫ সাল শেষ করবে ব্রাজিল। গতকাল ব্রাজিল ফুটবল কনফেডারেশন (সিবিএফ) নিজেদের ওয়েবসাইটে এই তথ্য জানায়। আফ্রিকার দুই দল সেনেগাল ও তিউনিসিয়ার বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচ খেলবে কার্লো আনচেলত্তির দল।
দক্ষিণ আমেরিকার বিশ্বকাপ বাছাই শেষে ২০২৬ বিশ্বকাপের প্রস্তুতিতে প্রীতি ম্যাচ খেলা শুরু করেছে ব্রাজিল। ১০ অক্টোবর সিউলে প্রীতি ম্যাচে দক্ষিণ কোরিয়াকে ৫–০ গোলে হারায় পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা। এরপর ১৪ অক্টোবর টোকিওতে দ্বিতীয় প্রীতি ম্যাচে জাপানের কাছে ৩–২ গোলে হারে আনচেলত্তির দল।
অক্টোবরের প্রীতি ম্যাচ–পর্ব শেষে এখন নভেম্বরে প্রীতি ম্যাচ খেলার পালা ব্রাজিলের সামনে। লন্ডনের এমিরেটস স্টেডিয়ামে আগামী ১৫ নভেম্বর বাংলাদেশ সময় রাত ১০টায় সেনেগালের মুখোমুখি হবে ব্রাজিল। এরপর ১৯ নভেম্বরে ফ্রান্সের পিয়েরে–মাউরি স্টেডিয়ামে তিউনিসিয়ার বিপক্ষে নভেম্বরে শেষ প্রীতি ম্যাচটি খেলবে আনচেলত্তির দল।
সিবিএফের বিবৃতিতে বলা হয়, বিশ্বকাপ সামনে রেখে ‘আফ্রিকান প্রতিপক্ষের বিপক্ষে দলকে মূল্যবান অভিজ্ঞতা এনে দিতে’ এ দুটি প্রীতি ম্যাচের আয়োজন করা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো ও কানাডায় আগামী বছর জুন–জুলাইয়ে বিশ্বকাপ ফুটবল অনুষ্ঠিত হবে। তার আগে আগামী বছরের মার্চে ইউরোপিয়ান দলের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচ খেলার ইঙ্গিত দিয়েছে সিবিএফ। ইউরোপে শীর্ষ সারির জাতীয় দলের বিপক্ষে ব্রাজিলের এই সম্ভাব্য প্রীতি ম্যাচের ভেন্যু হতে পারে যুক্তরাষ্ট্র।
সিবিএফে সূত্রের বরাত দিয়ে বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, সামনে তিনটি আন্তর্জাতিক বিরতিতে বিশ্বকাপের জন্য খেলোয়াড়দের যাচাই–বাছাই সম্পন্ন করতে চায় ব্রাজিলের টিম ম্যানেজমেন্ট। মার্চের মধ্যে একাদশ চূড়ান্তের পর বিশ্বকাপ খেলতে উড়াল দেওয়ার আগে মারাকানা স্টেডিয়ামে শেষ প্রীতি ম্যাচ খেলবে ব্রাজিল।
সেনেগাল দল যথেষ্ট শক্তিশালী। সাদিও মানে, নিকোলাস জ্যাকসন ও কালিদু কুলিবালির মতো খেলোয়াড় আছে সেনেগাল দলে। লিসবনে দুই বছর আগে প্রীতি ম্যাচে সর্বশেষ ব্রাজিলের মুখোমুখি হয়ে ৪–২ গোলে জিতেছিল সেনেগাল। তিউনিসিয়াও বেশ ধারাবাহিক দল। গত সেপ্টেম্বরে আফ্রিকার দ্বিতীয় দল হিসেবে তারা দুই ম্যাচ হাতে রেখেই ২০২৬ বিশ্বকাপের মূল পর্বে জায়গা করে নেয়।