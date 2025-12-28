চল্লিশে রোনালদোর ১৪তম ৪০
ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর ৪০–এ ৪০!
শনিবার সৌদি সুপার লিগে আল আখদুদের বিপক্ষে ৩–০ গোলের জয়ে আল নাসরের হয়ে জোড়া গোল করেছেন রোনালদো। তাতে চলতি বছর সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ৪০ গোলের মাইফলক ছুঁয়েছেন ৪০ বছর বয়সী রোনালদো। ক্যারিয়ারে এ নিয়ে ১৪টি ভিন্ন বছরে ন্যূনতম ৪০টি গোল করেছেন পর্তুগিজ তারকা।
রোনালদো তাঁর ক্যারিয়ারের প্রথমবার ৪০ গোলের মাইফলক ছুঁয়েছিলেন ২০১০ সালে। এরপর ২০১৯ সাল ছাড়া প্রতিবারই ন্যূনতম ৪০টি গোল করেছেন। চলতি বছরে রোনালদো সংখ্যাটা আরও বাড়ানোর সুযোগ পাবেন। আল ইত্তেফাকের বিপক্ষে ৩০ ডিসেম্বর মাঠে নামবে আল নাসর।
চলতি বছরে নিজের ৪০তম গোল করে ক্যারিয়ারের এক হাজার গোলের স্বপ্নের আরও কাছাকাছি পৌঁছেছেন তিনি। আল আখদুদের বিপক্ষে জোড়া গোলে তাঁর ক্যারিয়ারের মোট গোলসংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৯৫৬।
এদিন আল নাসরের মাঠ আল আউয়া পার্কে ম্যাচের শুরু থেকেই ছন্দে ছিল স্বাগতিকেরা। গ্যালারিভর্তি উচ্ছ্বসিত দর্শকের খেলার নিয়ন্ত্রণে ছিল আল নাসর।
তবে প্রথম গোলের দেখা পেতে আধা ঘণ্টা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছে। ৩১ মিনিটে জোয়াও ফেলিক্সের নেওয়া কর্নারে প্রতিপক্ষের বক্সে তৈরি হয় জটলা। বল যায় রোনালদোর কাছে, জালে পাঠাতে ভুল করেননি তিনি।
রোনালদো দ্বিতীয় গোলটি করেছেন বিরতির পর দ্বিতীয় মিনিটে। মার্সেলো ব্রোজোভিচের নিখুঁত পাস বক্সে পেয়ে দারুণ ব্যাকহিল ফিনিশে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন তিনি।
এরপর ম্যাচে আর ফিরতে পারেনি আল আখদুদ। উল্টো যোগ করা সময়ের চতুর্থ মিনিটে (৯৪ মিনিট) আল নাসরকে তৃতীয় গোল এনে দেন জোয়াও ফেলিক্স।
এ জয়ে ১১ ম্যাচ শেষে ৩০ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলের শীর্ষে অবস্থান আরও শক্ত করল আল নাসর। লিগে টানা ১০ জয় পেয়েছে দলটি, যা আল নাসরের ইতিহাসে প্রথম।
দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের জন্য ম্যাচসেরার পুরস্কার পেয়েছেন রোনালদো। চলতি মৌসুমে লিগে মোট গোলসংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১২। ম্যাচের পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে নিজের ১০ কোটি ৫০ লাখ অনুসারীর উদ্দেশে রোনালদো লিখেছেন, ‘সফলতার পথ একটাই—কঠোর পরিশ্রম।’