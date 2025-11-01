গোল্ডেন বুট হাতে এমবাপ্পে বললেন, রিয়ালে আরও বহু বছর থাকতে চাই

গোল্ডেন বুট হাতে এমবাপ্পে বললেন, রিয়ালে আরও বহু বছর থাকতে চাই
দলীয়ভাবে ভালো না কাটলেও ব্যক্তিগত পারফরম্যান্স বিচারে গত মৌসুমটা দারুণ কেটেছে কিলিয়ান এমবাপ্পের। শুধু লা লিগাতেই করেছিলেন ৩৪ ম্যাচে ৩১ গোল। এই পাফরম্যান্সের কারণেই ক্যারিয়ারে প্রথমবারের মতো ইউরোপিয়ান গোল্ডেন বুট জিতলেন রিয়াল মাদ্রিদের ফরাসি তারকা।
ইউরোপিয়ান স্পোর্টস মিডিয়ার দেওয়া এই পুরস্কার হাতে নিয়ে গতকাল সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে নিজের ইচ্ছার কথা জানিয়েছেন এমবাপ্পে। বলেছেন, তিনি রিয়াল মাদ্রিদে আরও বহু বছর খেলতে চান এবং আরও অনেক ট্রফিও জিততে চান। কোচ জাবি আলোনসোর সঙ্গে রিয়ালের খেলোয়াড়েরা ও ক্লাবের সভাপতি ফ্লোরেন্তিনো পেরেজ সেখানে উপস্থিত ছিলেন।
এমবাপ্পে বলেছেন, ‘গোল্ডেন বুট জেতা আমার জন্য আনন্দের ব্যাপার। প্রথমবার এই পুরস্কার জিতলাম, আমার জন্য গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত। ফরোয়ার্ড হিসেবে এটি আমার কাছে অনেক কিছু।’
ইউরোপিয়ান গোল্ডেন বুটের পুরস্কারটি ইউরোপের প্রতিযোগিতামূলক লিগগুলোয় গোলের মান অনুযায়ী পয়েন্ট দিয়ে নির্ধারণ করা হয়। এমবাপ্পে ৩১ গোল থেকে অর্জিত ৬২ পয়েন্ট (ইউরোপের শীর্ষ পাঁচ লিগে গোল প্রতি ২ পয়েন্ট) নিয়ে সবার ওপরে ছিলেন। দ্বিতীয় স্পোর্টিং লিসবনের ভিক্টর ইয়োকেরেস (৫৮.৫ পয়েন্ট)। পর্তুগালের প্রিমেরা লিগে গত মৌসুমে ৩৯ গোল করেন তিনি (গোল প্রতি ১.৫ পয়েন্ট)। তৃতীয় লিভারপুলের মোহামেদ সালাহ (৫৮ পয়েন্ট)। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে গত মৌসুমে ২৯ গোল করেন মিসরীয় তারকা। ১৯৬৭–৬৮ মৌসুমে প্রথম এই পুরস্কার দেওয়া শুরু হয়। তখন এই পুরস্কার দিয়েছে ফরাসি সংবাদমাধ্যম ‘লেকিপ।’ ১৯৯৭ সাল থেকে এ পর্যন্ত পুরস্কারটি দিয়ে আসছে ইউরোপিয়ান স্পোর্টস মিডিয়া। রেকর্ড সর্বোচ্চ ছয়বার পুরস্কারটি জিতেছেন আর্জেন্টাইন কিংবদন্তি লিওনেল মেসি।
বর্তমান কোচ জাবি আলোনসোর অধীন ২০২৫–২৬ মৌসুমে দুর্দান্ত ফর্মে আছে রিয়াল। সব প্রতিযোগিতায় ১৩ ম্যাচে ১২ জয়ে শীর্ষে তারা। এ মৌসুমে শিরোপা–খরা কাটিয়ে দারুণ কিছু জেতার স্বপ্ন দেখা এমবাপ্পে বলেছেন, ‘আমাদের দলে অসাধারণ এক বন্ধুত্ব ও ঐক্য আছে। আশা করি, আমরা এই মৌসুমে বড় কিছু জিতব। ব্যক্তিগত পুরস্কারের চেয়ে দলীয় অর্জনই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আমি এখানে আরও বহু বছর থাকতে চাই এবং এমন কিছু অনেকবার জিততে চাই।’
লা লিগায় বর্তমানে শীর্ষে আছে রিয়াল। ১০ ম্যাচে তাদের পয়েন্ট ২৭, দুইয়ে থাকা বার্সেলোনার সংগ্রহ ২২ পয়েন্ট। সর্বশেষ ‘এল ক্লাসিকো’য় চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী বার্সেলোনাকে হারিয়েছে তারা। শনিবার রিয়াল মুখোমুখি হবে ভ্যালেন্সিয়ার।
পুরস্কার জেতায় এমবাপ্পেকে অভিনন্দন জানিয়ে রিয়াল সভাপতি পেরেজ বলেন, ‘তোমার মতো একজন খেলোয়াড়কে দলে পাওয়া আমাদের জন্য গর্বের। তুমি এই ক্লাবের মূল্যবোধকে দারুণভাবে উপস্থাপন করেছ। গত মৌসুমে তুমি উয়েফা সুপার কাপ ও ইন্টারকন্টিনেন্টাল কাপ জিতেছ। ৩৪ ম্যাচে ৩১ গোল দিয়ে এই পুরস্কার অর্জন জিতেছ, সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ৪৪ গোল করেছ। এবারে মৌসুমের শুরুতেই তোমার গোল এখন ১৬। রিয়াল মাদ্রিদের ইতিহাসে মাত্র তিনজন খেলোয়াড় গোল্ডেন বুট জিতেছেন—হুগো সানচেজ, ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো ও রোনালদো নাজারিও। এখন সেই তালিকায় যুক্ত হলো তোমার নামও।’