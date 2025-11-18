বিশ্বকাপের টিকিট কাটল জার্মানি ও নেদারল্যান্ডস
হার দিয়ে বিশ্বকাপ বাছাইপর্ব শুরু করেছিল জার্মানি। সেই হারের কারণেই ২০২৬ বিশ্বকাপে খেলা নিশ্চিত করতে জার্মানিকে অপেক্ষা করতে হয়েছে বাছাইপর্বের শেষ ম্যাচ পর্যন্ত।
এমনকি গতকাল সোমবার রাতে জার্মানি যদি স্লোভাকিয়ার কাছে হেরে যেত, তবে তাদের চলে যেতে হতো প্লে–অফে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য তেমন কিছু হয়নি। লাইপজিগের মাঠ রেড বুল অ্যারেনায় স্লোভাকিয়াকে গোলবন্যায় ভাসিয়ে বিশ্বকাপের টিকিট পেয়েছে জার্মানরা। এই ম্যাচে জার্মানির জয় ৬–০ গোলে।
ঘরের মাঠে ম্যাচের ১৮ মিনিটে গোল–উৎসবের শুরু করে জার্মানি। প্রথম গোলটি করেন নিক ভোল্টেমাড। এরপর ২৯ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন সের্হে নাব্রি। বিরতির আগে ৩৬ ও ৪১ মিনিটে জোড়া গোল করে ব্যবধান ৪–০ করেন লেরয় সানে। প্রথমার্ধেই মূলত ম্যাচের ফল একরকম নির্ধারিত হয়ে যায়। বিরতির পর ব্যবধান আরও বাড়ায় জার্মানি। ৬৭ মিনিটে রিডল বাকু এবং আসান ওয়েদ্রাগো।
এই জয়ের পর গ্রুপ ‘এ’–তে শীর্ষে থাকা জার্মানির পয়েন্ট ৬ ম্যাচে ১৫। সমান ম্যাচ খেলে দ্বিতীয় স্লোভাকিয়ার পয়েন্ট ১২। সরাসরি বিশ্বকাপ নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হলেও স্লোভাকিয়ার সুযোগ আছে প্লে–অফ জিতে বিশ্বকাপে যাওয়ার।
এই ম্যাচের আগে পারফরম্যান্স নিয়ে সমালোচনার শিকার হয়েছে জার্মানি। বিশেষ করে লুক্সেমবার্গের সঙ্গে কষ্টার্জিত জয়ের পর অনেকেই দলটির সামর্থ্য নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল। কিন্তু সেসব সমালোচনার উত্তর গতকাল রাতে ২১তমবারের মতো বিশ্বকাপের টিকিট কেটে দিল জার্মানরা। ইতিহাসে কেবল দুবার বিশ্বকাপে খেলতে পারেনি জার্মানি—বিশ্বকাপের প্রথম আসর, অর্থাৎ ১৯৩০ সালে এবং ১৯৫০ সালে।
ম্যাচ শেষে জার্মান সম্প্রচারক ‘জেডিএফ’কে জার্মানির কোচ ইউলিয়ান নাগলসমান বলেছেন, ‘আজ সবাই দারুণ খেলেছে এবং একেবারে প্রাণপণ পরিশ্রম করেছে। আমরা অসাধারণ দলীয় স্পিরিট দেখিয়েছি এবং শুরু থেকেই মাঠে নিজেদের সেরাটা ঢেলে খেলেছি।’
একই রাতে বিশ্বকাপ নিশ্চিত করেছে নেদারল্যান্ডসও। ডাচদের বিশ্বকাপে খেলা অবশ্য প্রায় নিশ্চিত হয়েই ছিল। লিথুনিয়ার মাঠে ম্যাচটা ছিল শুধুই আনুষ্ঠানিকতার। সেই ম্যাচে ৪–০ গোলে জিতে ১২তমবারের মতো বিশ্বকাপে খেলার টিকিট পেল তিনবারের রানার্সআপরা।
আমস্টারডামে লিথুনিয়াকে কোণঠাসা করে রাখা ম্যাচে নেদারল্যান্ডসের হয়ে গোল করেছেন তিজানি রেইন্ডার্স, কোডি গাকপো, জাভি সিমনস ও ডোনিয়েল মালান। এই ম্যাচ শেষে শীর্ষে থাকা নেদারল্যান্ডসের পয়েন্ট ৮ ম্যাচে ২০, সমান ম্যাচে ১৭ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় হয়ে প্লে–অফে গেল রবার্ট লেভানডফস্কির পোল্যান্ড। তারা গতকাল রাতে মাল্টাকে ৩–২ গোলে হারিয়েছে।