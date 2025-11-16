বিশ্বকাপ বাছাই: শতভাগ জয় নিয়েও অপেক্ষায় স্পেন

বিশ্বকাপ বাছাই: শতভাগ জয় নিয়েও অপেক্ষায় স্পেন
বিশ্বকাপ বাছাইয়ে অবিশ্বাস্য ছন্দে আছে স্পেন। এখন পর্যন্ত খেলা পাঁচ ম্যাচের সব কটিতে জিতেছে তারা। এই পাঁচ ম্যাচে স্পেন ১৯ গোল দিয়েছে, কিন্তু হজম করেনি একটিও। সর্বশেষ গতকাল রাতে জর্জিয়ার বিপক্ষে স্পেন জিতেছে ৪-০ গোলের বড় ব্যবধানে। কিন্তু সব ম্যাচ জিতেও বিশ্বকাপের টিকিট পেতে আরও অপেক্ষা করতে হচ্ছে তাদের। সে অপেক্ষা শুধু কাগজে-কলমেই।
গতকাল রাতের ম্যাচের পর বিশ্বকাপের ইউরোপিয়ান বাছাই গ্রুপ ‘ই’–তে স্পেনের পয়েন্ট ৫ ম্যাচে ১৫, গোল ব্যবধান (+১৯)। সমান ম্যাচে ১২ পয়েন্ট নিয়ে তুরস্ক ২ নম্বরে, তাদের গোল ব্যবধান (+৫)। শীর্ষ দল পাবে বিশ্বকাপের টিকিট।
আগামী মঙ্গলবার রাতে মুখোমুখি হবে স্পেন ও তুরস্ক। সেই ম্যাচে স্পেনকে হারানোর পাশাপাশি বিশাল গোলের ব্যবধানও মেটাতে হবে তুরস্ককে, যা একরকম অসম্ভবই বলা যায়। ফলে স্পেনের বিশ্বকাপ খেলা এখন নিশ্চিতই বলা যায়।
তিবলিসিতে ম্যাচের শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ফুটবল উপহার দেয় স্পেন। বলদখল, আক্রমণ ও সুযোগ তৈরিতে স্বাগতিকদের চেয়ে অনেকটাই এগিয়ে ছিল তারা। স্পেনের জয়ে জোড়া গোল করেছেন মিকেল অয়ারাজাবাল। অন্য দুটি গোল মার্টিন জুবিমেন্দি ও ফেরান তোরেসের।
ম্যাচ শেষে সংবাদমাধ্যম টিভিইকে তোরেস বলেছেন, ‘দল হিসেবে আমরা দুর্দান্ত কাজ করেছি। যদিও এখনো গণিতিক হিসাব অনুযায়ী (বিশ্বকাপ) নিশ্চিত হয়নি, তবে শেষ ম্যাচে আমরা নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ করে বিশ্বকাপে জায়গা করে নিতে চাই। কোনো কিছুই আগে থেকে ধরে নেওয়া যায় না, কিন্তু আমরা নিজেদের ওপর আত্মবিশ্বাসী।’
একই রাতে গ্রুপ ‘জে’–তে কাজাখস্তানের সঙ্গে পিছিয়ে পড়েও ১-১ গোলে ড্র করেছে বেলজিয়াম। এই ড্রয়ে বিশ্বকাপের টিকিট পাওয়ার অপেক্ষা বাড়ল রুডি গার্সিয়ার দলের। ৭ ম্যাচ শেষে বেলজিয়ামের পয়েন্ট ১৫, সমান ম্যাচে দুইয়ে থাকা উত্তর মেসেডোনিয়ার পয়েন্ট ১৩। ১৩ পয়েন্ট নিয়ে গোলের ব্যবধানে পিছিয়ে থেকে তিনে আছে ওয়েলস।
এই পরিস্থিতিতে শেষ ম্যাচে জিতলে বা ড্র করলেই বিশ্বকাপ নিশ্চিত হবে বেলজিয়ামের। এমনকি হারলেও সরাসরি বিশ্বকাপ নিশ্চিত করতে পারে বেলজিয়াম। তবে তখন তাদের তাকিয়ে থাকতে হবে উত্তর মেসেডোনিয়া-ওয়েলস ম্যাচের দিকে।