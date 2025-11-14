ফুটবল

এমবাপ্পের ৪০০, বিশ্বকাপের টিকিট পেল ফ্রান্স

খেলা ডেস্ক
পেনাল্টি থেকে গোলের পর এমবাপ্পের উদ্‌যাপনএএফপি

২৬ বছর বয়সেই ক্লাব ও দেশের হয়ে সব মিলিয়ে ৪০০ গোল। ভাবা যায়!

ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো কিংবা লিওনেল মেসিও এই বয়সে চার শ গোলের দেখা পাননি। যুক্তরাষ্ট্রের সাময়িকী ‘স্পোর্টস ইলাস্ট্রেটেড’–এর মতে, ২৬ বছর বয়সে ৪৭১ ম্যাচ খেলে রোনালদোর গোলসংখ্যা ছিল ২১৩। একই বয়সে মেসির গোলসংখ্যা ছিল ৪৬১ ম্যাচে ৩৪৮টি। এমবাপ্পের সেখানে ছাব্বিশেই ৫৩৭ ম্যাচে হয়ে গেল ৪০০ গোল!

বিশ্বকাপ বাছাইয়ে গতকাল রাতে পার্ক দে প্রিন্সেসে ইউক্রেনের বিপক্ষে ৪-০ গোলে জিতেছে ফ্রান্স। এই জয়ে ২০২৬ বিশ্বকাপে খেলার যোগ্যতা অর্জন করল গতবারের রানার্স আপরা। ম্যাচের ৫৫ ও ৮৩ মিনিটে দুটি গোল করে ক্লাব ও জাতীয় দল মিলিয়ে ক্যারিয়ারে ৪০০ গোলের দেখা পান ফরাসি ফরোয়ার্ড কিলিয়ান এমবাপ্পে। ফ্রান্সের হয়ে অন্য দুটি গোল মাইকেল ওলিসে ও হুগো একিতেকের।

‘পানেনকা’ পেনাল্টি শটে ম্যাচের প্রথম গোলটি করেন এমবাপ্পে। পরের গোলটি করেন চিপ করে। এ মৌসুমে দেশ ও ক্লাবের হয়ে ২০ ম্যাচে ২৩তম গোল তুলে নিলেন এমবাপ্পে। দ্বিতীয় গোলটি ছিল পেশাদার ক্যারিয়ারে তাঁর ৪০০তম গোল। ম্যাচ শুরুর আগে ২০১৫ সালে প্যারিস হামলায় হতাহত ব্যক্তিদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করে দুই দল।

জয়ের পর এমবাপ্পে
এএফপি

ইউরোপিয়ান অঞ্চলের বাছাইয়ে ‘ডি’ গ্রুপে ৫ ম্যাচে ১৩ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে ফ্রান্স। সমান ম্যাচে ৭ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় আইসল্যান্ডের চেয়ে ৬ পয়েন্ট ব্যবধানে এগিয়ে দিদিয়ের দেশমের দল। এই গ্রুপ থেকে অন্য ম্যাচে আজারবাইজানকে ২-০ গোলে হারায় আইসল্যান্ড। আগামী রোববার ইউক্রেন-আইসল্যান্ড ম্যাচে মার্চে প্লে অফে খেলবে কোন দল।

পর্তুগালের হারে লাল কার্ড দেখে যে শঙ্কায় রোনালদো

জয়ের পর ফ্রান্সের টিভি নেটওয়ার্ক ‘টিএফ১’কে এমবাপ্পে বলেছেন, ‘৪০০...লোকে এটায় প্রভাবিত হয় না। মানুষকে চমকে দিতে হলে আরও ৪০০ গোল করতে হবে। ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর ১০০০ গোল? অবাস্তব বিষয়। কিন্তু সেটিই চেষ্টা করে দেখা যাক। এই চেষ্টাটা করতে হবে, একটাই ক্যারিয়ার!’

চিসিনাওয়ের জিমব্রু স্টেডিয়ামে ‘আই’ গ্রুপ থেকে স্বাগতিক মলদোভাকে ২-০ গোলে হারিয়েছে আগেই প্লে অফ নিশ্চিত করা ইতালি। জিয়ানলুকা মানচিনি ও পিও এসপিসোতো ইতালির হয়ে গোল দুটি করেন। ৭ ম্যাচে ১৮ পয়েন্ট নিয়ে ‘আই’ গ্রুপে দ্বিতীয় ইতালি। সমান ম্যাচে ২১ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে থাকা নরওয়ে অসলোয় এস্তোনিয়াকে ৪-১ গোলে হারায়। জোড়া গোল করেন নরওয়ে স্ট্রাইকার আর্লিং হলান্ড। ২৮ বছর পর বিশ্বকাপে খেলা প্রায় নিশ্চিত হয়ে গেছে নরওয়ের। গোল ব্যবধানে ইতালির (‍+১২) চেয়ে বেশ বড় ব্যবধানে এগিয়ে নরওয়ে (‍+২৯)। আগামী রোববার মিলানে বাছাইপর্বে নিজেদের শেষ ম্যাচে মুখোমুখি হবে নরওয়ে ও ইতালি। ইউরোপিয়ান অঞ্চলের বিশ্বকাপ বাছাইয়ে অন্য ম্যাচে সার্বিয়াকে ২-০ গোলে হারিয়েছে আগেই ২০২৬ বিশ্বকাপে খেলার যোগ্যতা অর্জন করা ইংল্যান্ড।

জোড়া গোল করেন নরওয়ে তারকা হলান্ড
এএফপি

আফ্রিকান অঞ্চলের বাছাইয়ে গতকাল রাতে গ্যাবনের বিপক্ষে নাইজেরিয়ার ৪-১ গোলের জয়ে জোড়া গোল করেন তারকা স্ট্রাইকার ভিক্টর ওসিমেন। রাবাতে অন্য ম্যাচে ক্যামেরুনকে ১-০ গোলে হারায় গণপ্রজাতন্ত্রী কঙ্গো। আগামী রোববার রাবাতে কঙ্গোর মুখোমুখি হবে নাইজেরিয়া। এ ম্যাচে জয়ী দল আগামী মার্চে প্লে অফে উন্নীত হবে।

