পর্তুগালের হারে লাল কার্ড দেখে যে শঙ্কায় রোনালদো

পর্তুগালের হারে লাল কার্ড দেখে যে শঙ্কায় রোনালদো
আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে বিশ্বকাপ বাছাইয়ের ম্যাচে ‘ভালো ছেলে’ হয়ে খেলার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। কিন্তু নিজের সেই প্রতিজ্ঞা রাখতে পারেননি পর্তুগিজ মহাতারকা। ডাবলিনে গতকাল রাতে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে ২–০ গোলে পর্তুগালের হারের ম্যাচে লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন রোনালদো। দলের হারের পাশাপাশি লাল কার্ডে রোনালদো ও পর্তুগাল বেশ বিপদেই পড়েছে।
আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে জিতলে কোনো হিসাব ছাড়াই বিশ্বকাপে পৌঁছে যেত পর্তুগাল। কিন্তু আয়ারল্যান্ড ফরোয়ার্ড ট্রয় প্যারটের জোড়া গোলে শেষ পর্যন্ত হারতে হয় পর্তুগালকে। এই হারের পর এখন রোনালদোদের ২০২৬ বিশ্বকাপে খেলার যোগ্যতা অর্জন করতে অপেক্ষা করতে হবে গ্রুপপর্বে শেষ ম্যাচ পর্যন্ত। আর্মেনিয়ার বিপক্ষে বাছাইপর্বে শেষ ম্যাচটি জিতলে বিশ্বকাপ নিশ্চিত হবে পর্তুগালের।
কিন্তু অঘটনের শিকার হয়ে আর্মেনিয়ার কাছে হেরে গেলে বিপদে পড়তে হতে পারে পর্তুগালকে। তবে পর্তুগাল জিতলে তখন ‘এফ’ গ্রুপ থেকে দ্বিতীয় স্থানের জন্য লড়বে হাঙ্গেরি ও আয়ারল্যান্ড। ‘এফ’ গ্রুপে ৫ ম্যাচে ৩ জয় ১ হার ও ১ ড্রয়ে ১০ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে পর্তুগাল। সমান ম্যাচে ৮ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে হাঙ্গেরি এবং ৭ পয়েন্ট নিয়ে তিনে আয়ারল্যান্ড। ৩ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপের তলানিতে আর্মেনিয়া।
তবে পর্তুগালের বিশ্বকাপে খেলা নিশ্চিত হলেও কিন্তু বিপদ শেষ হবে না। কারণ লাল কার্ড দেখায় ২০২৬ বিশ্বকাপে পর্তুগালের প্রথম দুই ম্যাচে মাঠের বাইরে থাকতে হতে পারে রোনালদোকে। কাল রাতে ম্যাচের ৬১ মিনিটে আইরিশ ডিফেন্ডার দারা ও’শেয়ার পিঠে কনুই মেরে বসায় রোনালদোকে প্রথমে হলুদ কার্ড দেখান রেফারি। কিন্তু ভিডিও অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারি (ভিএআর) প্রযুক্তির মাধ্যমে যাচাইয়ের পর সিদ্ধান্ত বদলে যায় এবং রোনালদোকে লাল কার্ড দেখানো হয়। পর্তুগাল তখন ২–০ গোলে পিছিয়ে। ম্যাচের ১৭ ও ৪৫ মিনিটে গোল দুটি করেন ট্রয় প্যারট।
পর্তুগালের জার্সিতে ২২৬ ম্যাচে এটি রোনালদোর প্রথম লাল কার্ড। এর আগে ক্যারিয়ারে যে ১২ বার লাল কার্ড দেখেছেন, প্রতিটিই ছিল ক্লাবের জার্সিতে।
রোনালদো লাল কার্ড দেখার পর থেকেই আলোচনা চলছে তিনি কয় ম্যাচ নিষিদ্ধ হতে পারেন। ফিফার নিয়ম অনুযায়ী কনুই মারা, ঘুষি, লাথি কিংবা এ ধরনের আঘাতকে আক্রমণাত্মক ও সহিংস আচরণ হিসেবে ধরা হয়। এসব ক্ষেত্রে ফিফার শাস্তি পরিষ্কারভাবে নির্ধারিত—‘প্রতিপক্ষকে আঘাত করলে কমপক্ষে তিন ম্যাচের নিষেধাজ্ঞা।’
এমন শাস্তি কার্যকর হলে সেটা শুধু বাছাইপর্বে পর্তুগালের শেষ ম্যাচেই প্রভাব ফেলবে না। কমপক্ষে তিন ম্যাচের নিষেধাজ্ঞা পেলে আর্মেনিয়ার বিপক্ষে বাছাইপর্বের ম্যাচসহ পর্তুগালের পরবর্তী দুটি ম্যাচেও রোনালদোকে দেখা যাবে না। সেক্ষেত্রে ২০২৬ বিশ্বকাপে খেলার যোগ্যতা অর্জন করলে এই টুর্নামেন্টের শুরুতে তাঁকে না পাওয়ার শঙ্কাটা থেকেই যাচ্ছে পর্তুগালের। রোনালদোর শাস্তির মাত্রা কেমন হতে পারে, তা জানতে তাকিয়ে থাকতে হচ্ছে ফিফার শৃঙ্খলা কমিটির সিদ্ধান্তে।
এই ম্যাচ নিয়ে প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে পর্তুগিজ মিডফিল্ডার বের্নার্দো সিলভা বলেছেন, ‘আমরা জিততে পারিনি, আজ এখানে আমরা যা করেছি তাতে দুঃখিত ও হতাশ। ফুটবল এমনই। প্রতিপক্ষের কৃতিত্বও আছে। তারা খুব সংগঠিত একটি দল এবং পর্তুগালে খেলতে গিয়েও তারা আমাদের অনেক সমস্যায় ফেলেছিল।’
লাল কার্ড দেখার পর আয়ারল্যান্ড কোচ হেইমির হলগ্রিমসনের সঙ্গে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হয় রোনালদোর। আল নাসর তারকা এই ম্যাচে মাঠে নামার আগে দাবি করেন, অফিশিয়ালরা তাঁকে দেখে যেন প্রভাবিত না হন সেজন্য রেফারির ওপর চাপ তৈরির চেষ্টা করেছেন আয়ারল্যান্ড কোচ। জয়ের পর হলগ্রিমসন সাংবাদিকদের বলেন, ‘রেফারির ওপর চাপ তৈরির কথা সে বলেছে। কিন্তু শুনুন, এটার (লাল কার্ড) সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্কই নেই। মাঠে সে নিজের কর্মকান্ডের জন্য লাল কার্ড দেখেছে।’
আগামী রোববার রাত ৮টায় পোর্তোয় আর্মেনিয়ার মুখোমুখি হবে পর্তুগাল