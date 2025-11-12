ফুটবল

২০২৬ বিশ্বকাপ

রোনালদো-এমবাপ্পে-ইয়ামালরা বিশ্বকাপের টিকিট পাবেন কবে

খেলা ডেস্ক
১৩ নভেম্বর ২০২৬ বিশ্বকাপের টিকিট নিশ্চিত করতে পারে পর্তুগালছবি: রয়টার্স
২০২৬ বিশ্বকাপ ফুটবল ৪৮ দলের। এখন পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোর সেই বিশ্বকাপের টিকিট কেটেছে ২৮টি দল। এ মাসের আন্তর্জাতিক বিরতিতে বিশ্বকাপ নিশ্চিত করে ফেলবে আরও ১৪টি দল। অন্য ছয়টি দলকে পাওয়া যাবে আগামী মার্চের ইউরোপিয়ান ও আন্তমহাদেশীয় প্লে-অফ শেষে। এ মাসে কোন মহাদেশ থেকে কোন দলগুলো কবে বিশ্বকাপের টিকিট পেতে পারে—

ইউরোপ

১২ গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন সরাসরি যাবে বিশ্বকাপে। প্লে-অফ পেরিয়ে ২০২৬ বিশ্বকাপের টিকিট পাবে আরও ৪টি দেশ। ইউরোপ থেকে এখন পর্যন্ত শুধু ইংল্যান্ডেরই বিশ্বকাপ নিশ্চিত হয়েছে। এ মাসে টিকিট নিশ্চিত করবে আরও ১১ গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন।

কারা কবে পেতে পারে টিকিট
 • ১৩ নভেম্বর ইউক্রেনকে হারালেই ‘ডি’ গ্রুপে চ্যাম্পিয়ন হয়ে বিশ্বকাপ নিশ্চিত করবে কিলিয়ান এমবাপ্পের ফ্রান্স।
• ১৩ নভেম্বর আয়ারল্যান্ডকে হারালেই বিশ্বকাপে ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর পর্তুগাল। ‘এফ’ গ্রুপের অন্য ম্যাচে হাঙ্গেরি পয়েন্ট হারালে ড্র করেও বিশ্বকাপে যাবে পর্তুগাল।
• ‘আই’ গ্রুপে ইতালি মলদোভাকে হারাতে ব্যর্থ হলে ও নরওয়ে এস্তোনিয়াকে হারালেই ১৩ নভেম্বরই বিশ্বকাপের টিকিট পাবে আর্লিং হলান্ডের নরওয়ে। ইতালি মলদোভার কাছে হারলে এস্তোনিয়ার সঙ্গে ড্র করলেই চলবে ১৯৯৮ সালে সর্বশেষ বিশ্বকাপ খেলা নরওয়ে।

১৩ নভেম্বর বিশ্বকাপের টিকিট কাটতে পারে এমবাপ্পের ফ্রান্সও
এএফপি

• ১৪ নভেম্বর ‘জি’ গ্রুপে নিকট প্রতিদ্বন্দ্বী পোল্যান্ডকে হারালেই বিশ্বকাপের টিকিট পাবে নেদারল্যান্ডস।
• লামিনে ইয়ামালের স্পেন বিশ্বকাপের টিকিট পেতে পারে ১৫ নভেম্বর। ‘ই’ গ্রুপের দলটিকে হারাতে হবে জর্জিয়াকে আর বুলগেরিয়ার বিপক্ষে পয়েন্ট হারাতে হবে তুরস্ককে।
• ১৫ নভেম্বর সুইজারল্যান্ড সুইডেনকে হারালে ও অন্য ম্যাচে কসোভো পয়েন্ট হারালে ‘বি’ গ্রুপ থেকে বিশ্বকাপ নিশ্চিত সুইসদের। কসোভো স্লোভেনিয়ার কাছে হেরে গেলে সুইডেনের সঙ্গে ড্র করেও বিশ্বকাপে যাবে সুইজারল্যান্ড।
• ১৫ নভেম্বর কাজাখস্তানকে হারালেই ‘জে’ গ্রুপের শীর্ষ দল হিসেবে বিশ্বকাপে খেলবে বেলজিয়াম।
• ১৫ নভেম্বর সাইপ্রাসকে হারালে ‘এইচ’ গ্রুপের আরেক ম্যাচে বসনিয়া পয়েন্ট হারালে ১৯৯৮ সালের পর প্রথমবার বিশ্বকাপে খেলা নিশ্চিত হবে অস্ট্রিয়ার।

১৩, ১৪ ও ১৫ নভেম্বর না হলেও ১৬, ১৭ ও ১৮ নভেম্বরের ম্যাচ শেষে ১২ গ্রুপ চ্যাম্পিয়নকে পেয়ে যাবে ইউরোপ।
কনক্যাকাফ (উত্তর ও মধ্য আমেরিকা এবং ক্যারিবিয়ান)

তিন স্বাগতিক কানাডা, মেক্সিকো ও যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যোগ দেবে আরও তিনটি দেশ। আন্তমহাদেশীয় প্লে-অফে যাবে দুটি দল।

বাংলাদেশ সময় ১৪ নভেম্বর সকালে বিশ্বকাপ নিশ্চিত করতে পারে হন্ডুরাস ও জ্যামাইকা। বিশ্বকাপের দৌড়ে টিকে আছে এ অঞ্চলের আরও সাতটি দেশ।

আন্তমহাদেশীয় প্লে-অফের লড়াই

• ১৩ ও ১৮ নভেম্বর দুই লেগের প্লে-অফ শেষে এশিয়া থেকে আন্তমহাদেশীয় প্লে-অফে সুযোগ পাবে ইরাক কিংবা সংযুক্ত আরব আমিরাত।
• আন্তমহাদেশীয় প্লে-অফে আফ্রিকার জন্য বরাদ্দ একটি জায়গা। লড়াইয়ে আছে চারটি দল। ১৩ নভেম্বর প্রথম সেমিফাইনালে মুখোমুখি হবে নাইজেরিয়া ও গ্যাবন। একই দিনে দ্বিতীয় সেমিফাইনালে ক্যামেরুন ও গণপ্রজাতন্ত্রী কঙ্গো। ১৫ নভেম্বর ফাইনালের বিজয়ীরা যাবে আন্তমহাদেশীয় প্লে-অফে।
• কনক্যাকাফ অঞ্চলের তিন গ্রুপের সেরা দুই রানার্সআপ যাবে আন্তমহাদেশীয় প্লে-অফে।
