রোনালদো-এমবাপ্পে-ইয়ামালরা বিশ্বকাপের টিকিট পাবেন কবে

২০২৬ বিশ্বকাপ
রোনালদো-এমবাপ্পে-ইয়ামালরা বিশ্বকাপের টিকিট পাবেন কবে
২০২৬ বিশ্বকাপ ফুটবল ৪৮ দলের। এখন পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোর সেই বিশ্বকাপের টিকিট কেটেছে ২৮টি দল। এ মাসের আন্তর্জাতিক বিরতিতে বিশ্বকাপ নিশ্চিত করে ফেলবে আরও ১৪টি দল। অন্য ছয়টি দলকে পাওয়া যাবে আগামী মার্চের ইউরোপিয়ান ও আন্তমহাদেশীয় প্লে-অফ শেষে। এ মাসে কোন মহাদেশ থেকে কোন দলগুলো কবে বিশ্বকাপের টিকিট পেতে পারে—
ইউরোপ
১২ গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন সরাসরি যাবে বিশ্বকাপে। প্লে-অফ পেরিয়ে ২০২৬ বিশ্বকাপের টিকিট পাবে আরও ৪টি দেশ। ইউরোপ থেকে এখন পর্যন্ত শুধু ইংল্যান্ডেরই বিশ্বকাপ নিশ্চিত হয়েছে। এ মাসে টিকিট নিশ্চিত করবে আরও ১১ গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন।
কারা কবে পেতে পারে টিকিট
• ১৩ নভেম্বর ইউক্রেনকে হারালেই ‘ডি’ গ্রুপে চ্যাম্পিয়ন হয়ে বিশ্বকাপ নিশ্চিত করবে কিলিয়ান এমবাপ্পের ফ্রান্স।
• ১৩ নভেম্বর আয়ারল্যান্ডকে হারালেই বিশ্বকাপে ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর পর্তুগাল। ‘এফ’ গ্রুপের অন্য ম্যাচে হাঙ্গেরি পয়েন্ট হারালে ড্র করেও বিশ্বকাপে যাবে পর্তুগাল।
• ‘আই’ গ্রুপে ইতালি মলদোভাকে হারাতে ব্যর্থ হলে ও নরওয়ে এস্তোনিয়াকে হারালেই ১৩ নভেম্বরই বিশ্বকাপের টিকিট পাবে আর্লিং হলান্ডের নরওয়ে। ইতালি মলদোভার কাছে হারলে এস্তোনিয়ার সঙ্গে ড্র করলেই চলবে ১৯৯৮ সালে সর্বশেষ বিশ্বকাপ খেলা নরওয়ে।
• ১৪ নভেম্বর ‘জি’ গ্রুপে নিকট প্রতিদ্বন্দ্বী পোল্যান্ডকে হারালেই বিশ্বকাপের টিকিট পাবে নেদারল্যান্ডস।
• লামিনে ইয়ামালের স্পেন বিশ্বকাপের টিকিট পেতে পারে ১৫ নভেম্বর। ‘ই’ গ্রুপের দলটিকে হারাতে হবে জর্জিয়াকে আর বুলগেরিয়ার বিপক্ষে পয়েন্ট হারাতে হবে তুরস্ককে।
• ১৫ নভেম্বর সুইজারল্যান্ড সুইডেনকে হারালে ও অন্য ম্যাচে কসোভো পয়েন্ট হারালে ‘বি’ গ্রুপ থেকে বিশ্বকাপ নিশ্চিত সুইসদের। কসোভো স্লোভেনিয়ার কাছে হেরে গেলে সুইডেনের সঙ্গে ড্র করেও বিশ্বকাপে যাবে সুইজারল্যান্ড।
• ১৫ নভেম্বর কাজাখস্তানকে হারালেই ‘জে’ গ্রুপের শীর্ষ দল হিসেবে বিশ্বকাপে খেলবে বেলজিয়াম।
• ১৫ নভেম্বর সাইপ্রাসকে হারালে ‘এইচ’ গ্রুপের আরেক ম্যাচে বসনিয়া পয়েন্ট হারালে ১৯৯৮ সালের পর প্রথমবার বিশ্বকাপে খেলা নিশ্চিত হবে অস্ট্রিয়ার।
১৩, ১৪ ও ১৫ নভেম্বর না হলেও ১৬, ১৭ ও ১৮ নভেম্বরের ম্যাচ শেষে ১২ গ্রুপ চ্যাম্পিয়নকে পেয়ে যাবে ইউরোপ।
কনক্যাকাফ (উত্তর ও মধ্য আমেরিকা এবং ক্যারিবিয়ান)
তিন স্বাগতিক কানাডা, মেক্সিকো ও যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যোগ দেবে আরও তিনটি দেশ। আন্তমহাদেশীয় প্লে-অফে যাবে দুটি দল।
বাংলাদেশ সময় ১৪ নভেম্বর সকালে বিশ্বকাপ নিশ্চিত করতে পারে হন্ডুরাস ও জ্যামাইকা। বিশ্বকাপের দৌড়ে টিকে আছে এ অঞ্চলের আরও সাতটি দেশ।
আন্তমহাদেশীয় প্লে-অফের লড়াই
• ১৩ ও ১৮ নভেম্বর দুই লেগের প্লে-অফ শেষে এশিয়া থেকে আন্তমহাদেশীয় প্লে-অফে সুযোগ পাবে ইরাক কিংবা সংযুক্ত আরব আমিরাত।
• আন্তমহাদেশীয় প্লে-অফে আফ্রিকার জন্য বরাদ্দ একটি জায়গা। লড়াইয়ে আছে চারটি দল। ১৩ নভেম্বর প্রথম সেমিফাইনালে মুখোমুখি হবে নাইজেরিয়া ও গ্যাবন। একই দিনে দ্বিতীয় সেমিফাইনালে ক্যামেরুন ও গণপ্রজাতন্ত্রী কঙ্গো। ১৫ নভেম্বর ফাইনালের বিজয়ীরা যাবে আন্তমহাদেশীয় প্লে-অফে।
• কনক্যাকাফ অঞ্চলের তিন গ্রুপের সেরা দুই রানার্সআপ যাবে আন্তমহাদেশীয় প্লে-অফে।