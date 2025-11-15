বিশ্বকাপে ক্রোয়েশিয়া, দুয়ারে নেদারল্যান্ডস ও অপেক্ষায় জার্মানি

বিশ্বকাপে ক্রোয়েশিয়া, দুয়ারে নেদারল্যান্ডস ও অপেক্ষায় জার্মানি
ইউরোপ অঞ্চলের বিশ্বকাপ বাছাইয়ের লড়াই এখন শেষ পর্বে এসে পৌঁছেছে। গতকাল রাতে ফারো আইল্যান্ডের বিপক্ষে ৩–১ গোলের ঘুরে দাঁড়ানো জয়ে বিশ্বকাপের টিকিট নিশ্চিত করেছে ক্রোয়েশিয়া। পোল্যান্ডের সঙ্গে ১-১ গোলে ড্র করে নেদারল্যান্ডস পৌঁছে গেছে বিশ্বকাপ খেলার দ্বারপ্রান্তে। তবে লুক্সেমবার্গের বিপক্ষে ২-০ গোলে জিতেও সরাসরি বিশ্বকাপ খেলা নিয়ে শঙ্কায় আছে জার্মানি। অন্যদিকে ইউরোপ থেকে সবার আগে বিশ্বকাপ নিশ্চিত করা ইংল্যান্ড গতকাল রাতে সার্বিয়াকে হারিয়েছে ২-০ গোলে।
বিশ্বকাপে ক্রোয়েশিয়া
গতকাল রাতে ঘরের মাঠে আগে গোল দিয়ে ক্রোয়েশিয়াকে চমকে দেয় ফারো আইল্যান্ড। তবে পিছিয়ে পড়েও ঘুরে দাঁড়াতে বেশি সময় নেয়নি ক্রোয়াটরা। ইওস্কো গাভারদিওলের গোলে সমতায় ফেরার পর ক্রোয়েশিয়ার হয়ে গোল করেন পিটার মুসা ও নিকোলা ভালসিক। ৩-১ গোলের জয়ে নিশ্চিত হয় ক্রোয়েশিয়ার বিশ্বকাপও। বিপরীতে এই হারে শেষ হয়েছে ফারো আইল্যান্ডের সব আশা। বিশ্বকাপ নিশ্চিত করা ক্রোয়েশিয়ার পয়েন্ট ৭ ম্যাচে ১৯। ২ নম্বরে থাকা চেক প্রজাতন্ত্রের পয়েন্ট সমান ম্যাচে ১৩।
ম্যাচ শেষে ম্যানচেস্টার সিটির ডিফেন্ডার গাভারদিওল বলেছেন, ‘এক ম্যাচ বাকি থাকতেই আমরা আমাদের লক্ষ্য অর্জন করেছি। গর্ব করে বলতে পারি, আমরা বিশ্বকাপে উঠেছি। এখন আমরা সেই টুর্নামেন্টের অপেক্ষায় আছি। শেষ ম্যাচটা খেলতে মন্টেনেগ্রোতে আমরা বেশ স্বস্তিতেই যাব, সেখানেও লক্ষ্য থাকবে ৩ পয়েন্ট নেওয়া।’
বিশ্বকাপের দুয়ারে নেদারল্যান্ডস
পোল্যান্ডের সঙ্গে ১-১ ড্র করেও বিশ্বকাপের টিকিট প্রায় নিশ্চিত করে ফেলেছে নেদারল্যান্ডস। ওয়ারশতে বিরতির ঠিক দুই মিনিট আগে পোল্যান্ডের আশা জাগিয়ে গোল করেন ইয়াকুব কামিনস্কি। রবার্ট লেভানডফস্কির চমৎকার থ্রু পাস থেকে বল পেয়ে ডাচ গোলরক্ষক বার্ট ফেরব্রুখেনকে বোকা বানান কামিনাস্কি। কিন্তু বিরতির পরপরই পোলিশ হৃদয় ভাঙেন মেম্ফিস ডিপাই।
৪৭ মিনিটে তাঁর গোলে সমতা ফেরায় নেদারল্যান্ডস এবং সেই সমতাতেই শেষ হয় ম্যাচ। এ ড্রয়ের পর ৭ ম্যাচে ৫ জয় ও ২ ড্রয়ে ১৭ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আছে ডাচরা। সমান ম্যাচে পোলিশদের পয়েন্ট ১৪। শুধু পয়েন্টে ৯ গোল ব্যবধানেও অনেক এগিয়ে নেদারল্যান্ডস (+১৩)। ফলে ঘরের মাঠে লিথুনিয়ার বিপক্ষে ম্যাচটা এখন আনুষ্ঠানিকতারই।
অপেক্ষায় জার্মানি
নিক ভোল্টেমাডের জোড়া গোল লুক্সেমবার্গের বিরুদ্ধে ২-০ ব্যবধানের জয় পেয়েছে জার্মানি। প্রথমার্ধে গোলবঞ্চিত থাকার পর দ্বিতীয়ার্ধের ৪৯ ও ৬৯ মিনিটে আসে এই গোল দুটি। কিন্তু এ জয়ের পরও নিশ্চিত হয়নি জার্মানির বিশ্বকাপ। এখন তাদের তাকিয়ে থাকতে হচ্ছে সোমবার রাতে স্লোভাকিয়ার বিপক্ষে ম্যাচের দিকে। স্লোভাকিয়া গতকাল রাতে নর্দান আয়ারল্যান্ডকে হারিয়েছে ১–০ গোলে।
বর্তমানে জার্মানি ও স্লোভাকিয়া দুই দলেরই পয়েন্ট ৫ ম্যাচে ১২। গোল ব্যবধানে অবশ্য এগিয়ে আছে জার্মানি (+৩)। ফলে শেষ ম্যাচে হার এড়ালেই বিশ্বকাপ নিশ্চিত হবে ইউলিয়ান নাগালসমানের দলের। কিন্তু শেষ ম্যাচে যদি জার্মানি হেরে যায়, তবে তাদের তখন প্লে-অফের অপেক্ষায় থাকতে হবে।
অপ্রতিরোধ্য ইংল্যান্ড
টমাস টুখেলের অধীন অবিশ্বাস্য ছন্দে আছে ইংল্যান্ড। আগেই বিশ্বকাপ নিশ্চিত করা ইংলিশরা গতকাল বাছাইপর্বের ম্যাচে ২-০ গোলে হারিয়েছে সার্বিয়াকে। ফলে ৭ ম্যাচের প্রতিটিতে জিতে নিজেদের শতভাগ জয়ের ধারা অব্যাহত রাখল তারা। এমনকি এই ৭ ম্যাচে ২০ গোল করলেও এখন পর্যন্ত কোনো গোল হজম করেনি তারা। গতকাল রাতে ইংল্যান্ডের জয়ে গোল করেছেন বুকায়ো সাকা ও এবেরেচি এজে।