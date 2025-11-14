৪০০ গোলে পেলের পর এমবাপ্পেই সবর্কনিষ্ঠ, মেসি-রোনালদোর চেয়ে কত এগিয়ে

৪০০ গোলে পেলের পর এমবাপ্পেই সবর্কনিষ্ঠ, মেসি-রোনালদোর চেয়ে কত এগিয়ে
পেলেকে তিনি অনুসরণ করছেন ২০১৮ বিশ্বকাপ থেকেই।
ব্রাজিলিয়ান কিংবদন্তির পর সেবার দ্বিতীয় সর্বকনিষ্ঠ ফুটবলার হিসেবে বিশ্বকাপ ফাইনালে গোল করেছিলেন কিলিয়ান এমবাপ্পে। ২০২২ বিশ্বকাপের শেষ ষোলোয় পোল্যান্ডের বিপক্ষে জোড়া গোল করেও অন্য একটি রেকর্ডে তিনবার বিশ্বকাপজয়ী প্রয়াত কিংবদন্তিকে পেছনে ফেলেন এমবাপ্পে। ২৪ বছরের কম বয়সীদের মধ্যে বিশ্বকাপে সবচেয়ে বেশি গোলদাতাদের তালিকায় ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন পেলেকে।
প্যারিসে গতকাল রাতে পার্ক দে প্রিন্সেসে আরও একবার পেলেকে মনে করিয়েছেন এমবাপ্পে। বিশ্বকাপ বাছাইয়ের এই ম্যাচে ফ্রান্সের হয়ে ইউক্রেনের বিপক্ষে ৪-০ গোলের জয়ে জোড়া গোল করেন এমবাপ্পে। এ নিয়ে সিনিয়র ফুটবল ক্যারিয়ারে ক্লাব ও জাতীয় দলের হয়ে মোট ৫৩৭ ম্যাচে ৪০০ গোল হলো ফরাসি ফরোয়ার্ডের।
‘ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব ফুটবল হিস্টরি অ্যান্ড স্ট্যাটিসটিকস (আইএফএফএইচএস) জানিয়েছে, ২৬ বছর ৩২৮ দিন বয়সে ৪০০তম গোলের দেখা পেলেন এমবাপ্পে। ফুটবলের বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত সংরক্ষণ করা সংস্থাটির মতে, এই শতাব্দীতে প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে ২৭ বছরে পা রাখার আগেই ৪০০ গোলের দেখা পেলেন তিনি।
আইএফএফএইচএসের হিসাবে, পেলে তাঁর চেয়ে দ্রুততম সময়ে চার শ গোল করেন। পেলে যখন চার শ গোলের দেখা পান, তখন তাঁর বয়স ২৩ বছর ৪ দিন (১৯৬৩ সাল)। ক্যারিয়ারে ৪০০ গোলের মাইলফলক স্পর্শ করার কীর্তিতে পেলের পরই সর্বকনিষ্ঠ এমবাপ্পে।
এ ছাড়া ৩০ বছর পূর্ণ হওয়ার আগে ৪০০ গোলের দেখা পাওয়া চতুর্থ খেলোয়াড় এমবাপ্পে। অন্য তিনজনের নাম নিশ্চয়ই জানতে ইচ্ছা করছে?—লিওনেল মেসি, ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো ও নেইমার।
এমবাপ্পে তাঁর ক্যারিয়ারে ১০০তম ও ৩০০তম গোলের দেখা পেয়েছেন ফ্রান্সের জার্সিতে। ২০১৯ সালের জুনে অ্যান্ডোরার বিপক্ষে পান ১০০তম গোলের দেখা, ২০২৩ সালের নভেম্বরে ৩০০তম গোলের দেখা পান জিব্রাল্টারের বিপক্ষে।
যুক্তরাষ্ট্রের সাময়িকী ‘স্পোর্টস ইলাস্ট্রেটেড’ জানিয়েছে, ২৬ বছর বয়সে ৪৭১টি ম্যাচ খেলে রোনালদোর গোলসংখ্যা ছিল ২১৩। একই বয়সে মেসির গোলসংখ্যা ছিল ৪৬১ ম্যাচে ৩৪৮টি। এমবাপ্পে সেখানে ছাব্বিশেই হয়ে গেলেন ‘ফোর হানড্রেড’ ক্লাবের সদস্য।
আইএফএফএইচএস জানিয়েছে, মেসি তাঁর ক্যারিয়ারে ৪০০তম গোলের দেখা পান ২৭ বছর ৯৫ দিন বয়সে। ২০১৪ সালের সেপ্টেম্বরে বার্সেলোনার হয়ে গ্রানাডার বিপক্ষে ম্যাচে চার শতম গোলটির দেখা পান আর্জেন্টাইন কিংবদন্তি।
রোনালদো ২৮ বছর ৩৩৫ দিন বয়সে চার শ গোলের দেখা পান। মেসির মতো ২০১৪ সালের জানুয়ারিতে সেল্তা ভিগোর বিপক্ষে রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে এই ক্লাবের সদস্য হন পর্তুগিজ কিংবদন্তি। নেইমার ২৯ বছর ২৭৪ দিন বয়সে একই ক্লাবের সদস্য হন, সেটা ২০২১ সালে পিএসজি-বোর্দো ম্যাচে।
করিম বেনজেমা (৫০৩) ও থিয়েরি অঁরির (৪১১) পর ফ্রান্সের ইতিহাসে তৃতীয় খেলোয়াড় হিসেবে ক্যারিয়ারের ৪০০ গোলের দেখা পেলেন এমবাপ্পে। এর মধ্যে এমবাপ্পে ২৭ গোল করেছেন মোনাকোর হয়ে, ২৪৬ গোল পিএসজির হয়ে, ৬২ গোল রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে (বর্তমান ক্লাব) এবং ফ্রান্সের হয়ে করেছেন ৫৫ গোল।