চীন সফর বাতিল করে অক্টোবর ও নভেম্বরে যাদের মুখোমুখি হবে আর্জেন্টিনা
অক্টোবরে চীন সফরে যাওয়ার কথা ছিল আর্জেন্টিনা জাতীয় ফুটবল দলের; কিন্তু সফরটি হচ্ছে না বলে জানিয়েছে আর্জেন্টিনার সংবাদমাধ্যম টিওয়াইসি স্পোর্টস। চীন সফর বাতিল করে যুক্তরাষ্ট্রে মেক্সিকোর মুখোমুখি হবেন লিওনেল মেসিরা। ২০২২ বিশ্বকাপের পর প্রথমবারের মতো মেক্সিকোর মুখোমুখি হবে আর্জেন্টিনা।
২০২৬ বিশ্বকাপে আগেই জায়গা নিশ্চিত করা আর্জেন্টিনা সেপ্টেম্বরে বাছাইপর্বে নিজেদের শেষ দুটি ম্যাচ খেলবে। বাংলাদেশ সময় অনুযায়ী ৫ সেপ্টেম্বর বাছাইপর্বে বুয়েনস এইরেসে ভেনেজুয়েলার মুখোমুখি হবে বর্তমান বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা। এরপর ১০ সেপ্টেম্বর শেষ ম্যাচে তাঁদের প্রতিপক্ষ স্বাগতিক ইকুয়েডর।
বাছাইপর্বে শেষে ইকুয়েডর থেকে যুক্তরাষ্ট্রের বিমান ধরবে আর্জেন্টিনা। সেখানে ২০২৬ বিশ্বকাপের স্বাগতিক মেক্সিকোর মুখোমুখি হবে লিওনেল স্কালোনির দল। মেক্সিকোর পাশাপাশি আগামী বিশ্বকাপের অন্য দুই আয়োজক দেশ যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা। টিওয়াইসি স্পোর্টস জানিয়েছে, শিকাগোর সোলজার ফিল্ডে আগামী ৮ থেকে ১৪ অক্টোবরের মধ্যে মেক্সিকোর মুখোমুখি হবে আর্জেন্টিনা।
২০২২ বিশ্বকাপে ‘সি’ গ্রুপ থেকে সর্বশেষ মেক্সিকোর বিপক্ষে খেলেছে আর্জেন্টিনা। লুসাইল স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত সে ম্যাচে লিওনেল মেসি ও এনজো ফার্নান্দেজের গোলে (২-০) জিতেছিল মেসির দল। সংবাদমাধ্যমটি আরও জানিয়েছে, এই সফরেই নিউ জার্সির মেটলাইফ স্টেডিয়ামে আর্জেন্টিনাকে নিয়ে আরও একটি প্রীতি ম্যাচ আয়োজনের চেষ্টা চলছে। এই ম্যাচের প্রতিপক্ষ এখনো নিশ্চিত হয়নি।
আর্জেন্টিনার আরেক সংবাদমাধ্যম ‘ক্লারিন’ জানিয়েছে, চীন সফর আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের (এএফএ) জন্য আর্থিকভাবে লাভজনক হলেও ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রের ক্লাব ফুটবলে খেলা জাতীয় দলের খেলোয়াড়দের জন্য তা অস্বস্তিদায়ক। এ কারণে আর্জেন্টিনা দলের কোচ লিওনেল স্কালোনি ও এএফএ প্রধান ক্লদিও তাপিয়া মিলে চীন সফর বাতিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।
ক্লারিন আরও জানিয়েছে, আগামী নভেম্বরে অ্যাঙ্গোলা সফরে যাবে আর্জেন্টিনা দল। সেখানে অ্যাঙ্গোলা জাতীয় দলের বিপক্ষে লিওনেল মেসিকে নিয়ে আর্জেন্টিনার প্রীতি ম্যাচ খেলার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন অ্যাঙ্গোলান ফুটবল ফেডারেশন সভাপতি ফের্নান্দো আলভেস সিমোয়েস। অ্যাঙ্গোলার স্বাধীনতাপ্রাপ্তির ৫০ বছর উদ্যাপনে এই ম্যাচ আয়োজন করা হবে। একসময়ের পর্তুগিজ কলোনি অ্যাঙ্গোলা ১৯৭৫ সালের ১১ নভেম্বর স্বাধীনতা পায়।