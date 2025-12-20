ফ্রান্স ও ক্রোয়েশিয়ার মুখোমুখি হওয়ার সূচি জানাল ব্রাজিল

ফ্রান্স ও ক্রোয়েশিয়ার মুখোমুখি হওয়ার সূচি জানাল ব্রাজিল
ওয়াশিংটন ডিসিতে ৫ ডিসেম্বর ২০২৬ বিশ্বকাপ গ্রুপ পর্বের ড্র শেষে সিবিএফ সভাপতি সামির জাউদ জানিয়েছিলেন, আগামী বছর মার্চে প্রীতি ম্যাচে ফ্রান্স ও ক্রোয়েশিয়ার মুখোমুখি হবে ব্রাজিল; কিন্তু ম্যাচ দুটি কবে কোন ভেন্যুতে অনুষ্ঠিত হবে, সেটি তখন নিশ্চিত করা হয়নি। গতকাল এ দুটি ম্যাচের তারিখ ও ভেন্যু জানিয়েছে ব্রাজিল ফুটবল কনফেডারেশন (সিবিএফ)। তবে ম্যাচ দুটি কখন শুরু হবে তা জানানো হয়নি।
আগামী ২৬ মার্চ বোস্টনে জিলেট স্টেডিয়ামে প্রীতি ম্যাচে ফ্রান্সের মুখোমুখি হবে কার্লো আনচেলত্তির দল। পাঁচ দিন পর ৩১ মার্চ অরল্যান্ডোর ক্যাম্পিং ওয়ার্ল্ড স্টেডিয়ামে দ্বিতীয় প্রীতি ম্যাচে ক্রোয়েশিয়ার মুখোমুখি হবে পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা। ২০২৬ বিশ্বকাপের আগে মার্চের আন্তর্জাতিক বিরতিতে ব্রাজিলের এ দুটি শেষ প্রীতি ম্যাচ। এর পরই বিশ্বকাপের স্কোয়াড ঘোষণা করবেন ব্রাজিল কোচ কার্লো আনচেলত্তি। যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো ও কানাডায় আগামী ১১ জুন শুরু হবে বিশ্বকাপ।
এ দুটি প্রীতি ম্যাচের জন্য অরল্যান্ডোর ইএসপিএন ওয়াইড ওয়ার্ল্ড কাপ কমপ্লেক্সকে নিজেদের অনুশীলন ক্যাম্প হিসেবে ব্যবহার করবে ব্রাজিল ফুটবল দল। গত বছর কোপা আমেরিকাতেও অনুশীলন এবং থাকার জন্য এই কমপ্লেক্স ব্যবহার করেছে ব্রাজিল। বিশ্বকাপ শুরুর আগে ব্রাজিলের অনুশীলন কেন্দ্র হিসেবেও এই জায়গাকে বিবেচনা করা হচ্ছে। ব্রাজিলের সংবাদমাধ্যম ‘ও গ্লোবো’ জানিয়েছে, বিশ্বকাপের জন্য আগামী মে মাসের শেষ সপ্তাহে তেরেসপোলিসের গ্রাঞ্জা কোমারিতে জাতীয় দলের ক্যাম্পে যোগ দেবেন ব্রাজিলের খেলোয়াড়েরা।
ব্রাজিলের ছেলেদের জাতীয় দলের জেনারেল কোঅর্ডিনেটর রদ্রিগো কায়েতানো বলেন, ‘বিশ্ব ফুটবলে শীর্ষ সারির দুটি দলের বিপক্ষে উঁচুমানের ম্যাচ হবে এ দুটি। বাছাইপর্ব উতরে যাওয়ার পর আমরা র্যাঙ্কিংয়ে উচ্চ অবস্থানে থাকা দলগুলোর মুখোমুখি হব, যারা বিশ্বকাপে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে এবং ভিন্ন ধারার খেলার প্রতিনিধিত্ব করে। আমরা এশিয়া এবং আফ্রিকান ঘরানার দলের মুখোমুখি হয়েছি। ইউরোপের এমন দল খুঁজেছি, যারা ব্রাজিলকে সত্যিকারের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি দাঁড় করাতে পারে।’
ব্রাজিলের সংবাদমাধ্যম এর আগে জানিয়েছিল, মার্চের প্রীতি ম্যাচে ২০২৬ বিশ্বকাপের জার্সি পরে খেলবে ব্রাজিল দল। নতুন হলুদ জার্সি তারা পরবে ফ্রান্সের বিপক্ষে ও ক্রোয়েশিয়ার বিপক্ষে পরবে নীল জার্সি। ব্রাজিল এবং ফ্রান্স ও ক্রোয়েশিয়া দলও একই ক্রীড়া সরঞ্জাম সরবরাহকারীর পণ্য ব্যবহার করে। ফ্রান্স ও ক্রোয়েশিয়াও মার্চে তাদের প্রীতি ম্যাচে নতুন ক্রীড়া সরঞ্জাম পরবে। ২০২৬ বিশ্বকাপের ড্রয়ে ‘সি’ গ্রুপে ব্রাজিলের তিন প্রতিদ্বন্দ্বী দল—মরক্কো, হাইতি ও স্কটল্যান্ড।