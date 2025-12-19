প্রথমবার সিরি ‘আ’র ম্যাচ ইতালির বাইরে, পরিচালনা করবেন এশিয়ান রেফারি

প্রথমবার সিরি ‘আ’র ম্যাচ ইতালির বাইরে, পরিচালনা করবেন এশিয়ান রেফারি
ইতালিয়ান ফুটবলের শীর্ষ লিগ সিরি ‘আ’র একটি ম্যাচ প্রথমবারের মতো ইতালির বাইরে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। ২০২৬ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি এসি মিলান–কোমো ম্যাচটি হবে অস্ট্রেলিয়ার পার্থে। বৃহস্পতিবার সিরি ‘আ’র সভাপতি এজিও সিমোনেলি খবরটি নিশ্চিত করেছেন।
অস্ট্রেলিয়ায় এসি মিলান–কোমো ম্যাচের আনুষ্ঠানিক ঘোষণাটি ইউরোপীয় ফুটবলের জন্য বিশেষ ঘটনা। চলতি মাসে যুক্তরাষ্ট্রের মায়ামিতে লা লিগার একটি ম্যাচ খেলতে চেয়েছিল বার্সেলোনা ও ভিয়ারিয়াল। কিন্তু স্প্যানিশ লিগটির কয়েকটি ক্লাব ও খেলোয়াড়দের বিরোধিতায় শেষ পর্যন্ত সেই পরিকল্পনা বাতিল করা হয়।
এসি মিলানসহ সিরি ‘আ’র চারটি দল এখন ইতালিয়ান সুপার কাপ খেলতে এখন আছে সৌদি আরবে। এই উপলক্ষে সিরি ‘আ’ প্রধান সিমোনেলিও এখন রিয়াদে। সেখানেই তিনি সাংবাদিকদের বলেন, ‘মিলান–কোমোর ম্যাচটি সত্যিই ৮ ফেব্রুয়ারি পার্থে অনুষ্ঠিত হবে। এ বিষয়ে ফিফা প্রেসিডেন্ট জিয়ান্নি ইনফান্তিনোর সঙ্গে আমাদের অত্যন্ত হৃদ্যতাপূর্ণ বৈঠক হয়েছে। বিদেশি রেফারি ব্যবহারের শর্ত নিয়ে আমাদের সন্দেহ ছিল। তবে পিয়েরলুইজি কোলিনা (ফিফা রেফারি কমিটির চেয়ারম্যান) আমাদের তাদের মান সম্পর্কে নিশ্চয়তা দিয়েছেন।’
অস্ট্রেলিয়া এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশনের (এএফসি) সদস্য। সংস্থাটি পার্থে এশিয়ান রেফারি ব্যবহারের শর্ত দিয়েছিল। সেই শর্ত মেনে নিলেও বিপণনসহ আরও কিছু বিষয় অমীমাংসিত আছে বলে জানান সিমোনেলি।
১৮৯৮ সালে শুরু ইতালির শীর্ষ লিগের নাম ১৯২৯ সাল থেকে সিরি ‘আ’। এই লিগের কোনো ম্যাচ এর আগে কখনোই ইতালির বাইরে হয়নি। এবার শুধু ইতালিই নয়, ইউরোপ মহাদেশেরই বাইরে হতে যাচ্ছে। হচ্ছে একটি বিশেষ কারণে।
২০২৬ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি মিলানের মাঠ সান সিরোয় শীতকালীন অলিম্পিকের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। এই দুই দিন পরই কোমোর বিপক্ষে ম্যাচ। অবশ্য মিলানের ফরাসি ফুটবলার আদ্রিয়েন র্যাবিও ও মাইক মাইনিয়ঁ একটি ম্যাচ খেলতে ১৩ হাজার কিলোমিটারের বেশি যাতায়াত করে খেলার সমালোচনা করেছেন।