মায়ামিতে যে কারণে বার্সেলোনার ম্যাচ বাতিল করল লা লিগা

মায়ামিতে যে কারণে বার্সেলোনার ম্যাচ বাতিল করল লা লিগা
নানা নাটকীয়তার পর শেষ পর্যন্ত আগামী ডিসেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রের মায়ামিতে ভিয়ারিয়াল ও বার্সেলোনার মধ্যে ম্যাচ আয়োজনের পরিকল্পনা বাতিল করেছে লা লিগা। মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে খবরটি নিশ্চিত করেছে লা লিগা কর্তৃপক্ষ।
স্পেনের শীর্ষ লিগ কর্তৃপক্ষ বিবৃতিতে জানিয়েছে, স্পেনে এই সিদ্ধান্ত ঘিরে তৈরি হওয়া প্রতিক্রিয়ার কারণে ম্যাচটি আয়োজন না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে উত্তর আমেরিকার বাজারে লা লিগার সহযোগী প্রতিষ্ঠান ‘রেলেভেন্ট’।
বিবৃতিতে বলা হয়, ‘মায়ামিতে ম্যাচের আয়োজকদের সঙ্গে আলোচনা শেষে তারা (রেলেভেন্ট) স্পেনে গত কয়েক সপ্তাহে তৈরি হওয়া অনিশ্চয়তার কারণে ম্যাচটি বাতিল করার সিদ্ধান্ত জানিয়েছে। লা লিগা গভীর দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছে, এই প্রকল্প স্প্যানিশ ফুটবলের আন্তর্জাতিকীকরণের ঐতিহাসিক সুযোগ হতে পারত, কিন্তু সেটি আর সম্ভব হচ্ছে না।’
বিবৃতিতে আরও বলা হয়, ‘দেশের বাইরে একটি আনুষ্ঠানিক ম্যাচ আয়োজন করা আমাদের প্রতিযোগিতাকে বিশ্বজুড়ে প্রসারের পথে একটি বড় পদক্ষেপ হতো। এতে ক্লাবগুলোর আন্তর্জাতিক অবস্থান, খেলোয়াড়দের পরিচিতি এবং স্প্যানিশ ফুটবলের ব্র্যান্ড শক্তিশালী হতো, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের মতো কৌশলগত বাজারে।’
রেলেভেন্টের পক্ষ থেকে সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ‘স্পেনে বর্তমান অনিশ্চয়তার কারণে আমরা ২১ ডিসেম্বর মায়ামিতে নির্ধারিত ভিয়ারিয়াল–বার্সেলোনা ম্যাচটি স্থগিত করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে লা লিগাকে জানিয়েছি। এত বড় ইভেন্ট আয়োজনের জন্য যথেষ্ট সময় নেই। নিশ্চিত না হয়ে টিকিট বিক্রি শুরু করাও দায়িত্বজ্ঞানহীনের কাজ হবে।’
মায়ামির হার্ড রক স্টেডিয়ামে ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল এবং এই সপ্তাহেই টিকিট বিক্রি শুরু হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু গত মঙ্গলবার লা লিগা জানায়, টিকিটের প্রি-সেল বিলম্বিত হচ্ছে, তবে তারা তখন বিলম্বের কারণ হিসেবে প্রযুক্তিগত সমস্যার কথা জানিয়েছিল।
বার্সেলোনা বিবৃতিতে জানায়, তারা ম্যাচটি বাতিলের সিদ্ধান্তে ‘গভীর দুঃখ’ প্রকাশ করছে। বিবৃতিতে বলা হয়, ‘লা লিগার সিদ্ধান্তকে আমরা সম্মান জানাচ্ছি ও মেনে নিচ্ছি, যেমনটি আমরা আগে সেখানে খেলার সিদ্ধান্তও মেনে নিয়েছিলাম। আমরা দুঃখিত, কারণ এটি ছিল প্রতিযোগিতার পরিচিতি বৃদ্ধির একটি বড় সুযোগ, যা সবার জন্যই লাভজনক হতে পারত। আমরা যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এবং দুঃখিত যে তারা একটি আনুষ্ঠানিক ম্যাচ দেখতে পারছেন না।’
তবে এর আগে ৭ হাজার ২০০ কিলোমিটার (৪,৫০০ মাইল) দূরে গিয়ে মৌসুমের একটি নিয়মিত ম্যাচ খেলা নিয়ে কেউ খুশি নন বলে জানিয়েছিলেন বার্সেলোনার কোচ হ্যান্সি ফ্লিক, ‘আমার খেলোয়াড়েরা খুশি নয়, আমিও খুশি নই। কিন্তু লা লিগা সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে আমাদের এই ম্যাচ খেলতেই হবে।’ ফলে ম্যাচ বাতিলের সিদ্ধান্তে বার্সা কর্তৃপক্ষ অখুশি হলেও ফ্লিক ও তাঁর শিষ্যদের খুশিই হওয়ার কথা।
বার্সেলোনা–ভিয়ারিয়ালের লা লিগা ম্যাচ যুক্তরাষ্ট্রের মায়ামিতে আয়োজন করা হতে পারে—এই গুঞ্জন শোনা যাচ্ছিল অনেক দিন ধরেই। নানামুখী আপত্তিতে প্রচেষ্টাটি আলোর মুখ দেখে কি না, তা নিয়েও শঙ্কা ছিল। ৬ অক্টোবর উয়েফার বিবৃতিতে বলা হয়, অনিচ্ছা সত্ত্বেও দুটি দলের লিগ ম্যাচ যুক্তরাষ্ট্রের মায়ামিতে আয়োজনের প্রস্তাব অনুমোদন করেছে তারা। এর পর থেকে বিষয়টি নিয়ে আবার নতুন করে আলোচনা–সমালোচনা শুরু হয়। শেষ পর্যন্ত অবশ্য মায়ামিতে ম্যাচ বাতিলের সিদ্ধান্তই নেওয়া হলো