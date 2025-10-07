অনিচ্ছা সত্ত্বেও বার্সেলোনাকে মায়ামিতে খেলার অনুমতি দিল উয়েফা

অনিচ্ছা সত্ত্বেও বার্সেলোনাকে মায়ামিতে খেলার অনুমতি দিল উয়েফা
বার্সেলোনা–ভিয়ারিয়ালের লা লিগা ম্যাচ যুক্তরাষ্ট্রের মায়ামিতে আয়োজন করা হতে পারে, এমন খবর সামনে এসেছিল আরও আগে। নানামুখী আপত্তিতে এই প্রচেষ্টা আলোর মুখ দেখে কি না, তা নিয়ে শঙ্কা ছিল। শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটি আংশিক আলোর মুখ দেখেছে। অনেকটা অনিচ্ছা সত্ত্বেও এই দুই দলের লিগ ম্যাচ যুক্তরাষ্ট্রের মায়ামিতে আয়োজনের প্রস্তাব অনুমোদন করেছে ইউরোপিয়ান ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা উয়েফা।
সোমবার উয়েফা জানায়, নিজ দেশের বাইরে ঘরোয়া লিগের ম্যাচ আয়োজনের ধারণার ‘স্পষ্ট বিরোধী’ তারা। তবে ফিফার অস্পষ্ট নীতিমালার কারণে ব্যতিক্রম হিসেবে দুটি প্রস্তাবে সম্মতি দিয়েছে উয়েফা। এ দুই প্রস্তাবের একটি লা লিগার (বার্সেলোনা-ভিয়ারিয়াল) এবং অন্যটি সিরি আ’র (এসি মিলান-কোমো) ম্যাচ নিয়ে।
আগামী ২১ ডিসেম্বর মায়ামির হার্ড রক স্টেডিয়ামে বার্সেলোনা-ভিয়ারিয়ালের লা লিগার ম্যাচ আয়োজন করা যাবে কি না, সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত জানাতে সময় নিয়েছিল উয়েফা। তবে শুধু লা লিগার ম্যাচই নয়, এসি মিলান ও কোমোর মধ্যে সিরি আ–র ম্যাচও আগামী ফেব্রুয়ারিতে অস্ট্রেলিয়ার পার্থে আয়োজনের পরিকল্পনা অনুমোদন করেছে উয়েফা।
ম্যাচ দুটি মায়ামি ও পার্থে আয়োজন করা যায় কি না, সে বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে ফিফা। ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থাটি এখনো নতুন বিধিমালা প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন করার পথে রয়েছে। তবে এমন সিদ্ধান্তটি ইউরোপজুড়ে সমর্থকগোষ্ঠীগুলোর তীব্র বিরোধিতার মুখে পড়েছে।
গতকাল উয়েফার বিবৃতিতে বলা হয়, ‘আজ (গতকাল) আমরা আবারও স্পষ্ট করে বলছি, নিজ দেশের বাইরে ঘরোয়া লিগের ম্যাচ আয়োজনের বিরোধিতায় উয়েফা অটল রয়েছে। গত মাসে আলবেনিয়ার তিরানায় নির্বাহী কমিটির বৈঠকের পর বিভিন্ন পক্ষের সঙ্গে পরামর্শ করা হয়। সেখানে ভক্ত, লিগ, ক্লাব, খেলোয়াড় ও ইউরোপীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর পক্ষ থেকে ব্যাপক আপত্তির বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া গেছে।’
বিবৃতিতে উয়েফার পক্ষ থেকে আরও বলা হয় , ‘যেহেতু সংশ্লিষ্ট ফিফা নীতিমালা, যা বর্তমানে পর্যালোচনার অধীন আছে, তা পর্যাপ্ত স্পষ্ট ও বিস্তারিত নয়, ফলে উয়েফা নির্বাহী কমিটি ব্যতিক্রম হিসেবে এই দুটি প্রস্তাব অনিচ্ছা সত্ত্বেও অনুমোদন করেছে। ভবিষ্যতে যেন ঘরোয়া প্রতিযোগিতার স্বকীয়তা ও ক্লাব–সমর্থক সম্পর্ক অক্ষুণ্ন থাকে, সে লক্ষ্যে ফিফার সঙ্গে কাজ করবে উয়েফা।’
উয়েফার এই সিদ্ধান্তকে লা লিগার বড় জয় হিসেবে দেখা হচ্ছে। ২০১৭ সাল থেকে লা লিগা কর্তৃপক্ষ যুক্তরাষ্ট্রে একটি লিগ ম্যাচ আয়োজনের চেষ্টা চালিয়ে আসছে। চলতি বছর শুরুর দিকে স্প্যানিশ ফুটবল ফেডারেশন (আরএফইএফ) প্রস্তাবের পক্ষে অবস্থান নেওয়ার পর উয়েফার এই অনুমোদন (যদিও অনিচ্ছায়) প্রক্রিয়াটিকে ব্যাপকভাবে এগিয়ে দিলো।
লা লিগার একটি সূত্র ইএসপিএনকে জানিয়েছে, এখন কনকাক্যাফ ও যুক্তরাষ্ট্র ফুটবল ফেডারেশনকে বিষয়টি জানানো হবে এবং আশা করা হচ্ছে, তারা কোনো আপত্তি তুলবে না। এরপর বিষয়টি যাবে ফিফার কাছে। ইএসপিএনের পক্ষ থেকে ফিফার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলেও কোনো উত্তর মেলেনি।
স্পেনের ভেতরে অবশ্য এখনো এ বিষয়ে প্রবল বিরোধিতা রয়েছে। খেলোয়াড় সংগঠন (এএফই), সমর্থকগোষ্ঠী এবং কয়েকটি ক্লাব (বিশেষ করে রিয়াল মাদ্রিদ) বলেছে, এতে প্রতিযোগিতার সৌন্দর্য নষ্ট হবে। তারা সরাসরি ম্যাচ ঠেকাতে না পারলেও বিষয়টি ক্রীড়া সালিসি আদালতে (সিএএস) নিতে পারেন। তারিখ নিয়েও অবশ্য জটিলতা রয়েছে। ভিয়ারিয়াল-বার্সেলোনা ম্যাচ নির্ধারিত হয়েছে ডিসেম্বরের ২০–২১ তারিখের সপ্তাহান্তে।
কিন্তু ২১ ডিসেম্বরই এনএফএলের দল মায়ামি ডলফিনসের হার্ড রক স্টেডিয়ামে সিনসিনাটি বেঙ্গলসের বিপক্ষে খেলার সূচি আছে। এক দিনের ব্যবধানে একই মাঠে ফুটবল ও আমেরিকান ফুটবলের দুটি বড় ম্যাচ আয়োজন করাও কঠিন হবে। শেষ পর্যন্ত এই ম্যাচের ভাগ্যে কী ঘটে সেটিই এখন দেখার বিষয়।