বার্সেলোনার বিপদ বাড়ল, মাঠের বাইরে আরও দুই ফুটবলার

বার্সেলোনার বিপদ বাড়ল, মাঠের বাইরে আরও দুই ফুটবলার
কপালে দুশ্চিন্তার ভাঁজ বোধ হয় একটু একটু করে বাড়ছে বার্সেলোনার কোচ হান্সি ফ্লিকের। কদিন আগেই জানতে পেরেছেন, চোটের কারণে এ বছর আর মাঠে নামা হবে না তাঁর দলের মিডফিল্ডার পাবলো গাভির। এবার ফ্লিককে আরও দুশ্চিন্তায় ফেলে ছিটকে গেলেন প্রথম একাদশের আরও দুই নিয়মিত খেলোয়াড় রাফিনিয়া ও হোয়ান গার্সিয়া।
অনুশীলনে চোট পেয়েছেন গোলকিপার গার্সিয়া। এক থেকে দেড় মাস তাঁকে মাঠের বাইরে থাকতে হবে। ডান পায়ের হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পাওয়ায় অন্তত তিন সপ্তাহ খেলতে পারবেন না উইঙ্গার রাফিনিয়া। অথচ সামনে পিএসজি, রিয়াল সোসিয়েদাদ, রিয়াল মাদ্রিদ—সব বড় ম্যাচ একের পর এক।
এই গ্রীষ্মে এস্পানিওল থেকে বার্সায় যোগ দেওয়ার পর এখন পর্যন্ত সব ম্যাচে খেলেছেন গার্সিয়া। দলের এক নম্বর গোলকিপার তিনি। কিন্তু স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, শুক্রবার অনুশীলনে বাঁ হাঁটুতে চোট পান গার্সিয়া। বার্সেলোনা জানিয়েছে, গার্সিয়ার অস্ত্রোপচার করাতে হবে। ফলে চার থেকে ছয় সপ্তাহ মাঠের বাইরে থাকতে হবে এই স্প্যানিশ গোলকিপারকে।
এদিকে গত বৃহস্পতিবার ওভিয়েদোর মাঠে ৩-১ গোলে জেতা ম্যাচে চোট পান ব্রাজিলিয়ান উইঙ্গার রাফিনিয়া। গত মৌসুমে লিগ ও কোপা দেল রে জেতায় বড় অবদান রাখা রাফিনিয়াকে অন্তত তিন সপ্তাহ পাবে না বার্সেলোনা।
আগামী রোববার লা লিগায় রিয়াল সোসিয়েদাদের মাঠে খেলবে বার্সেলোনা। এর তিন দিন পরই ঘরের মাঠে চ্যাম্পিয়নস লিগে ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়ন পিএসজিকে আতিথ্য দেবে তারা। ২৬ অক্টোবর মৌসুমের প্রথম ক্লাসিকো। এই তিন ম্যাচে এবং তার পরেও গাভি, রাফিনিয়া, গার্সিয়ার মতো গুরুত্বপূর্ন তিন খেলোয়াড়কে না পাওয়া ফ্লিকের জন্য বড় ধাক্কা।
তবে কিছুটা স্বস্তির খবরও আছে। কুঁচকির চোটে টানা চার ম্যাচ না খেলা লামিনে ইয়ামাল সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে জানিয়েছেন, তিনি আবার মাঠে নামতে প্রস্তুত। যদিও তাঁর ফেরা নিয়ে বার্সেলোনা আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু নিশ্চিত করেনি।
আপাতত এখন গার্সিয়ার জায়গায় গোলবারের নিচের দেখা যেতে পারে ভয়চেক শেজনিকে। আর রাফিনিয়ার জায়গা নিতে পারেন মার্কাস রাশফোর্ড কিংবা ফেরান তোরেস।