দেরিতে আসায় রাশফোর্ডকে শাস্তি দিলেন বার্সেলোনা কোচ

দেরিতে আসায় রাশফোর্ডকে শাস্তি দিলেন বার্সেলোনা কোচ
শৃঙ্খলাজনিত ব্যাপারে সব সময়ই কঠোর বার্সেলোনা কোচ হান্সি ফ্লিক। তাঁর দলে খেলতে হলে কয়েকটি বিশেষ নিয়ম মানতে হয়, যেগুলোতে কোনো ছাড় নেই।
হান্সি ফ্লিকের দলে খেলতে হলে কয়েকটি বিশেষ নিয়ম মানতে হয়, যেগুলোতে কোনো ছাড় নেই। এসব নিয়মকে বলা হয় গোল্ডেন রুলস। লা লিগায় গত রাতে হেতাফের বিপক্ষে বার্সেলোনার ৩–০ গোলে জয়ের আগে এমনই এক নিয়ম ভেঙেছেন মার্কাস রাশফোর্ড।
ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড থেকে ধারে বার্সায় গিয়ে যেন পায়ের তলায় মাটি খুঁজে পেয়েছেন রাশফোর্ড। তাঁর সার্বিক পারফরম্যান্স নিয়ে ফ্লিক বেশ সন্তুষ্ট। কিন্তু কাল সকালে দেরিতে দলে যোগ দেওয়ায় ইংলিশ এই ফরোয়ার্ডকে প্রথমার্ধে বসিয়ে রাখেন বার্সা কোচ।
স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম মুন্দো দেপোর্তিভোর খবরে বলা হয়েছে, ম্যাচের দিন (রোববার) সকালে দেরিতে অনুশীলনে যোগ দিয়েছিলেন রাশফোর্ড। শাস্তি হিসেবে তাঁকে বেঞ্চে বসিয়ে রেখেছিলেন ফ্লিক।
ইয়োহান ক্রুইফ স্টেডিয়ামে কাল ফেরান তোরেসের জোড়া গোলে ২–০ ব্যবধানে এগিয়ে থেকে বিরতিতে যায় বার্সেলোনা। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই রাফিনিয়ার বদলি হিসেবে রাশফোর্ডকে নামান ফ্লিক। ৬২ মিনিটে তাঁর বানিয়ে দেওয়া বল থেকেই ব্যবধান ৩–০ করেন দানি ওলমো।
এ নিয়ে বার্সার হয়ে সর্বশেষ তিন ম্যাচে দুটি করে গোল ও অ্যাসিস্ট করলেন রাশফোর্ড। এর মধ্যে চ্যাম্পিয়নস লিগে নিউক্যাসল ইউনাইটেডের বিপক্ষে ২০ গজ দূর থেকে নেওয়া শটে গোলটি ফুটবলপ্রেমীদের অনেক দিন মনে রাখার কথা।
এর আগে জুলস কুন্দে, ইনাকি পেনা এমনকি ব্যালন ডি'অরের অন্যতম দাবিদার রাফিনিয়াও এই শাস্তি ভোগ করতে হয়েছে। আবার রাশফোর্ডও ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডে বারবার শৃঙ্খলাজনিত কারণেই ঝামেলায় পড়েছিলেন।
অবশ্য রাশফোর্ডের শাস্তির ব্যাপারে গতকাল নির্দিষ্ট করে কিছু বলেননি ফ্লিক। টানা ম্যাচ থাকায় খেলোয়াড়দের একটু বেশি বিশ্রামে থাকার সুযোগ করে দিতে সবাইকে ঘুরিয়ে–ফিরিয়ে খেলাচ্ছেন, এমনটাই তাঁর বক্তব্য, ‘ক্লান্তি নেই এবং খেলার জন্য প্রস্তুত, এমন খেলোয়াড় দলে থাকা খুব জরুরি। মৌসুম সবে শুরু হয়েছে, সবাইকেই আমাদের দরকার পড়বে।’
দলের পারফরম্যান্স নিয়ে জার্মান এই কোচ বলেছেন, ‘শেষ কয়েকটি ম্যাচে খেলোয়াড়দের পারফরম্যান্স নিয়ে আমি খুশি। আমরা গত রোববার খেলেছি, তারপর নিউক্যাসলের মতো শক্তিশালী দলের বিপক্ষে খেললাম, আজকের (গত রাতে) ম্যাচও সহজ ছিল না। সব ম্যাচেই জয় আমাদের প্রাপ্য ছিল।’
বার্সেলোনার পরের ম্যাচ বৃহস্পতিবার রাতে ওভিয়েদোর মাঠে।