মায়ামিতে বার্সার ম্যাচ আয়োজন নিয়ে লা লিগার খেলোয়াড়দের প্রতিবাদ

মায়ামিতে বার্সার ম্যাচ আয়োজন নিয়ে লা লিগার খেলোয়াড়দের প্রতিবাদ
লা লিগার একটি ম্যাচ যুক্তরাষ্ট্রের মায়ামিতে আয়োজনের প্রতিবাদ জানিয়েছেন লিগটির খেলোয়াড়েরা। তবে শুক্রবার রাতে প্রথমবারের মতো করা প্রতিবাদটি সরাসরি টেলিভিশনে দেখানো হয়নি। রিয়াল ওভিয়েদো ও এস্পানিওলের মধ্যকার ম্যাচ সম্প্রচারের সময় খেলার প্রথম ২৫ সেকেন্ডে মাঠের পরিবর্তে স্টেডিয়ামের বাইরের দৃশ্য দেখানো হয়। কারণ, সে সময় খেলোয়াড়েরা খেলা থামিয়ে ১৫ সেকেন্ডের নীরব প্রতিবাদ জানান।
ম্যাচটি মাঠে গড়ানোর কয়েক ঘণ্টা আগে স্প্যানিশ ফুটবলারদের সংগঠন (এএফই) ঘোষণা দেয়, শুক্র থেকে সোমবার পর্যন্ত নবম রাউন্ডের প্রতিটি ম্যাচের শুরুতেই খেলোয়াড়েরা একইভাবে প্রতিবাদ জানাবেন। লিগের ম্যাচ যুক্তরাষ্ট্রে নেওয়ার পরিকল্পনার বিরোধিতা করেই তাদের এই প্রতিবাদ।
খেলোয়াড়দের সংগঠন এএফই এক বিবৃতিতে বলেছে, ‘খেলোয়াড়েরা প্রতীকীভাবে প্রতিবাদ জানাবে, যেন লা লিগার যুক্তরাষ্ট্রে ম্যাচ আয়োজনের সম্ভাবনা নিয়ে নেওয়া সিদ্ধান্তে স্বচ্ছতার অভাব, সংলাপের ঘাটতি এবং নীতিগত অসংগতির বিরুদ্ধে তাদের অবস্থান তুলে ধরা যায়।’
গত সপ্তাহে লা লিগা আনুষ্ঠানিকভাবে জানায়, আগামী ২০ ডিসেম্বর বার্সেলোনা ও ভিয়ারিয়ালের মধ্যকার ম্যাচটি মায়ামিতে অনুষ্ঠিত হবে। এই ঘোষণার প্রতিক্রিয়ায় এএফই জানিয়েছে, শীর্ষ লিগে ২০ দলের অধিনায়করা সবাই এ প্রতিবাদের সিদ্ধান্তে একমত। সংগঠনটি আরও জানিয়েছে, বার্সেলোনা ও ভিয়ারিয়ালের খেলোয়াড়দের তারা এই প্রতিবাদে অংশ নিতে বলেনি; যদিও তারা ‘প্রতিবাদের মূল উদ্দেশ্যের সঙ্গে একমত’।
আজ রাতে লা লিগার ম্যাচে বার্সেলোনা মুখোমুখি হবে জিরোনার আর ভিয়ারিয়াল খেলবে রিয়াল বেতিসের বিপক্ষে। গত শুক্রবার বার্সেলোনা কোচ হান্সি ফ্লিক যুক্তরাস্ট্রে ম্যাচ খেলা নিয়ে তাঁর এবং এবং খেলোয়াড়দের অসন্তোষের কথা জানান। ৭ হাজার ২০০ কিলোমিটার (৪,৫০০ মাইল) দূরে গিয়ে মৌসুমের একটি নিয়মিত ম্যাচ খেলা নিয়ে কেউ খুশি নন বলে জানিয়েছেন ফ্লিক, ‘আমার খেলোয়াড়েরা খুশি নয়, আমিও খুশি নই। কিন্তু লা লিগা সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে আমাদের এই ম্যাচ খেলতেই হবে।’
বার্সেলোনা সভাপতি হোয়ান লাপোর্তা এই সিদ্ধান্তের পক্ষে যুক্তি দেখিয়েছেন যে আমেরিকান ক্রীড়া বাজারে লা লিগার আরও প্রসার ঘটানোর একটি বড় সুযোগ। তবে ফ্লিক এবং তাঁর খেলোয়াড়দের কাছে ব্যাপারটি মূলত অতিরিক্ত ভ্রমণের চাপ, বিশেষ করে শীতকালীন বিরতির ঠিক আগে। পাশাপাশি আগামী ৭ জানুয়ারি স্প্যানিশ সুপার কাপে খেলতে বার্সেলোনাকে আবারও সৌদি আরবে যেতে হবে।
বার্সেলোনা–ভিয়ারিয়ালের লা লিগা ম্যাচ যুক্তরাষ্ট্রের মায়ামিতে আয়োজন করা হতে পারে—এ গুঞ্জন শোনা যাচ্ছিল অনেক দিন ধরেই। নানামুখী আপত্তিতে প্রচেষ্টাটি আলোর মুখ দেখে কি না, তা নিয়ে শঙ্কা ছিল।
তবে ৬ অক্টোবর উয়েফার বিবৃতিতে বলা হয়, অনিচ্ছা সত্ত্বেও দুটি দলের লিগ ম্যাচ যুক্তরাষ্ট্রের মায়ামিতে আয়োজনের প্রস্তাব অনুমোদন করেছে তারা। এর পর থেকে বিষয়টি নিয়ে আবার নতুন করে আলোচনা–সমালোচনা শুরু হয়।