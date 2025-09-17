চ্যাম্পিয়নস লিগে খেলছেন আর্জেন্টিনার কতজন ফুটবলার, কে কোন ক্লাবে

চ্যাম্পিয়নস লিগে খেলছেন আর্জেন্টিনার কতজন ফুটবলার, কে কোন ক্লাবে
আবারও ফুটবলপ্রেমীদের ‘বিনিদ্র রজনী’ ফিরেছে। গত রাতে শুরু হয়েছে উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগের ২০২৫-২৬ মৌসুমের প্রথম পর্ব।
এবারের চ্যাম্পিয়নস লিগের ৩৬ দলের মধ্যে ১৫টিতে আর্জেন্টিনার ফুটবলার আছেন; সংখ্যাটা ৩০। তাঁদের বেশির ভাগই খেলেন আর্জেন্টিনা জাতীয় দলে। কেউ কেউ আছেন জাতীয় দলের আশপাশে, যাঁদের ওপর হয়তো চোখ রাখবেন আর্জেন্টিনার কোচ লিওনেল স্কালোনি। এই ৩০ জনের অনেককেই হয়তো দেখা যাবে আগামী বছর আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ স্কোয়াডে।
চলুন দেখে নেওয়া যাক এই মৌসুমে চ্যাম্পিয়নস লিগের কোন ক্লাবে কোন আর্জেন্টাইন খেলোয়াড় খেলছেন—
লিভারপুল
গত মৌসুমে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে চ্যাম্পিয়ন হয়ে এবারের চ্যাম্পিয়নস লিগে জায়গা করে নিয়েছে লিভারপুল। ছয়বারের ইউরোপ–সেরাদের স্কোয়াডে একমাত্র আর্জেন্টাইন অ্যালেক্সিস ম্যাক অ্যালিস্টার।
রিয়াল মাদ্রিদ
চ্যাম্পিয়নস লিগের রাজা রিয়াল মাদ্রিদে একমাত্র আর্জেন্টাইন ফ্রাঙ্কো মাস্তানতুয়োনো। আলহেল দি মারিয়ার পর মাস্তানতুয়োনোই প্রথম আর্জেন্টাইন, যিনি রিয়ালের হয়ে খেলছেন। গত রাতে চ্যাম্পিয়নস লিগে অভিষেক হয়েছে তরুণ মিডফিল্ডারের।
ইন্টার মিলান
ইতালিয়ান সিরি ‘আ’– এর গত মৌসুমে রানার্সআপ হয়ে চ্যাম্পিয়নস লিগে এসেছে ইন্টার মিলান। নেরাজ্জুরিদের দলেও আর্জেন্টিনার খেলোয়াড় একজন—লাওতারো মার্তিনেজ। বিশ্বকাপজয়ী এই স্ট্রাইকারই দলকে নেতৃত্ব দেবেন।
চেলসি
ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপ জিতে ফুটবল–বিশ্বকে চমকে দেওয়া চেলসিতে আছেন আর্জেন্টাইন এনজো ফার্নান্দেজের সঙ্গে নতুন নাম লেখানো আলেহান্দ্রো গারনাচো ও ফাকুন্দো বুয়োনানোত্তে।
বরুসিয়া ডর্টমুন্ড
১৯৯৬-৯৭ মৌসুমে চ্যাম্পিয়নস লিগ জেতা বরুসিয়া ডর্টমুন্ডে একমাত্র আর্জেন্টাইন আরোন আনসেলমিনো। ২০ বছর বয়সী এই সেন্টারব্যাক কদিন আগে চেলসি থেকে ধারে জার্মান ক্লাবটিতে যোগ দিয়েছেন।
বায়ার লেভারকুসেন
আরেক জার্মান ক্লাব বায়ার লেভারকুসেনে তিন আর্জেন্টাইন—এজেকিয়েল পালাসিওস, একি ফার্নান্দেজ ও ক্লদিও এচেভেরি।
আতলেতিকো মাদ্রিদ
এবারের চ্যাম্পিয়নস লিগে সবচেয়ে বেশি ছয় আর্জেন্টাইন ফুটবলারকে দেখা যাবে স্প্যানিশ ক্লাব আতলেতিকো মাদ্রিদে। হুয়ান মুসো, নাহুয়েল মলিনা, থিয়াগো আলমাদা, নিকোলাস গঞ্জালেজ, হুলিয়ান আলভারেজ ও জুলিয়ানো সিমিওনে। শেষেরজন আতলেতিকোর কোচ দিয়েগো সিমিওনের ছেলে।
ভিয়ারিয়াল
লা লিগার গত মৌসুমে পঞ্চম হয়ে চ্যাম্পিয়নস লিগে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে ভিয়ারিয়াল। ক্লাবটিতে আর্জেন্টাইন খেলোয়াড় একজন—২৭ বছর বয়সী রাইটব্যাক হুয়ান ফইথ।
টটেনহাম
গত মৌসুমে ইউরোপা লিগ জিতে চ্যাম্পিয়নস লিগে জায়গা করে নিয়েছে টটেনহাম। ইংলিশ ক্লাবটিকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন বিশ্বকাপজয়ী আর্জেন্টাইন সেন্টারব্যাক ক্রিস্তিয়ান রোমেরো।
ক্লাব ব্রুগা
গত মৌসুমে বেলজিয়ান জুপিলার লিগে রানার্সআপ হয়ে চ্যাম্পিয়নস লিগে আসা ক্লাব ব্রুগায় একমাত্র আর্জেন্টাইন জাইদ রোমেরো।
বেনফিকা
আনহেল দি মারিয়া বেনফিকাকে বিদায় বলে দিলেও এখনো পর্তুগিজ ক্লাবটিতে আছেন তিন আর্জেন্টাইন—নিকোলাস ওতামেন্দি, জিয়ানলুকা প্রেসতিয়ান্নি ও এনজো বারেনেশিয়া। শেষেরজন কদিন আগে অ্যাস্টন ভিলা থেকে ধারে বেনফিকায় যোগ দিয়েছেন।
অলিম্পিয়াকোস
গ্রিস সুপার লিগের চ্যাম্পিয়ন অলিম্পিয়াকোসে তিন আর্জেন্টাইন—ফ্রান্সিসকো ওর্তেগা, লরেঞ্জো স্কিপিওনি ও সান্তিয়াগো হেজ্জে।
অলিম্পিক মার্শেই
অলিম্পিক মার্শেই চ্যাম্পিয়নস লিগের মূল পর্বে ফিরেছে দুই মৌসুম পর। ফরাসি ক্লাবটির স্কোয়াডে আর্জেন্টিনার তিন ফুটবলার হলেন হেরোনিমো রুয়ি, লিওনার্দো বালের্দি ও ফাকুন্দো মেদিনা।
গালাতাসারাই
তুর্কি সুপার লিগের চ্যাম্পিয়ন গালাতাসারাইয়ে আছেন মাউরো ইকার্দি। ৩২ বছর বয়সী এই আর্জেন্টাইন স্ট্রাইকার গুরুতর চোট কাটিয়ে ফিরেছেন।
রয়্যাল ইউনিয়ন সাঁ-জিলোয়া
বেলজিয়ান জুপিলার লিগে গত মৌসুমে শিরোপা জিতে চমকে দিয়েছে ইউনিয়ন সাঁ-জিলোয়া। দলটি প্রথমবারের মতো চ্যাম্পিয়নস লিগের মূল পর্বে জায়গা করে নিয়েছে। তাদের স্কোয়াডে একমাত্র আর্জেন্টাইন কেভিন ম্যাক অ্যালিস্টার। তিনি লিভারপুলের মিডফিল্ডার অ্যালেক্সিস ম্যাক অ্যালিস্টারের বড় ভাই। কাল রাতে চ্যম্পিয়নস লিগের অভিষেক ম্যাচেই গোল করেছেন তিনি।