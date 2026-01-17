সালাহ-ফন ডাইক: লিভারপুলে দুজনের সময়ই কি শেষ

সালাহ-ফন ডাইক: লিভারপুলে দুজনের সময়ই কি শেষ
অ্যানফিল্ডে কি তাহলে এক সোনালি অধ্যায় শেষ হতে চলল? আগামী মৌসুমেই কি বদলে যাবে ‘অল রেড’দের গত কয়েক বছরের চেনা ছবিটি? সেই সম্ভাবনাই বেশি। লিভারপুলের সাবেক স্ট্রাইকার স্ট্যান কলিমোর তো একরকম ভবিষ্যদ্বাণীই করে দিলেন। তাঁর মতে, আগামী গ্রীষ্মেই হয়তো ক্লাব ছাড়তে পারেন মোহাম্মদ সালাহ ও ভার্জিল ফন ডাইক।
এই তো গত মৌসুমেই সালাহ ও ফন ডাইক ২০২৭ সাল পর্যন্ত নতুন চুক্তিতে সই করেছেন। কিন্তু বর্তমান কোচ আর্নে স্লটের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় এই দুই অভিজ্ঞ তারকা ঠিক কতটা আছেন, তা নিয়ে এখন বড় প্রশ্ন উঠেছে। বিশেষ করে, রেকর্ড গড়ে দলে আনা তরুণদের জায়গা করে দিতেই হয়তো বিদায় ঘণ্টা বাজছে এই দুই ‘বুড়ো’র!
গত মৌসুমে প্রায় ২৬ কোটি ইউরো খরচ করে সুইডিশ স্ট্রাইকার আলেক্সান্ডার ইসাক (১৪ কোটি ৪০ লাখ ইউরো) ও জার্মান মিডফিল্ডার ফ্লোরিয়ান ভির্টৎসকে (১২ কোটি ৫ লাখ ইউরো) দলে নিয়েছিল লিভারপুল। তাদের ওপর প্রত্যাশা ছিল আকাশচুম্বী। তবে মাঠের পারফরম্যান্স আর চোট—দুই মিলে সময়টা ভালো যাচ্ছে না তাঁদের। তারপরেও কলিমোর মনে করেন, লিভারপুল আগামী দিনের পরিকল্পনা সাজানো হচ্ছে এই তরুণদের ঘিরেই।
গোল ডটকমকে কলিমোর বলেছেন, ‘আর্নে স্লট যদি তাঁর “লিভারপুল ২.০” শুরু করতে চান, তবে সালাহ বা ফন ডাইকের মধ্যে অন্তত একজনকে আগামী গ্রীষ্মে ক্লাব ছাড়তে হবে। নতুনদের জায়গা দিতে হলে পুরোনোদের জায়গা ছাড়তেই হয়।’
সালাহর সাম্প্রতিক কিছু আচরণ নিয়েও বেশ বিতর্ক চলছে। সাফল্যের কারণে কেনি ডালগ্লিশ, ইয়ান রাশ ও স্টিভেন জেরার্ডদের পাশে তাঁর নাম উচ্চারিত হলেও বর্তমান পরিস্থিতি ভিন্ন। কলিমোর মনে করেন, ইসাক বা ভির্টৎসের মতো নতুন তরুণদের নিয়ে যখন দর্শকদের মধ্যে উন্মাদনা তৈরি হয়, তখন সালাহর মতো মহাতারকারা কিছুটা ‘অসম্মানিত’ বোধ করতেই পারেন।
কলিমোরের ব্যাখ্যায়, ‘ইসাক বা ভির্টৎসকে স্বাগত জানিয়ে হাজার হাজার টুইট হয়েছে। সালাহ হয়তো মনে করছেন তাঁর দাপট কমছে। সালাহ একজন বৈশ্বিক তারকা। অনেকে শুধু তাঁর জন্যই লিভারপুলকে সমর্থন করে। কিন্তু আবেগের চেয়ে ক্লাবের প্রয়োজনটাই শেষ পর্যন্ত বড় হয়ে দাঁড়ায়।’
ফন ডাইকের বয়স আসছে জুলাইয়ে ৩৫ ছাড়িয়ে যাবে। রক্ষণভাগের এই পাহারাদারকে হয়তো আরও এক মৌসুম রেখে দিতে পারে ক্লাব। কিন্তু সালাহর বিষয়টা ভিন্ন। কলিমোর বেশ জোর দিয়েই বললেন, ‘আমার মনে হয়, আগামী গ্রীষ্মে সালাহ নিশ্চিতভাবেই চলে যাচ্ছেন।’
লিভারপুলের এক সোনালি অধ্যায়ের শেষের শুরুটাও কি তাঁকে দিয়েই হতে যাচ্ছে?