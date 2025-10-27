এ বছর আর খেলতে পারবেন না ডি ব্রুইনা
কেভিন ডি ব্রুইনাকে নিয়ে দুঃসংবাদ পেয়েছে ইতালিয়ান সিরি আ–এর শীর্ষে থাকা নাপোলি। ২০২৬ সালের শুরু পর্যন্ত তাঁকে হয়তো মাঠে পাবে না ক্লাবটি। আজ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে ডি ব্রুইনার হ্যামস্ট্রিং চোটের খবর নিশ্চিত করেছে নাপোলি।
গত শনিবার ঘরের মাঠে ইন্টার মিলানের বিপক্ষে ৩–১ গোলে জিতেছিল নাপোলি। সেই ম্যাচেই পেনাল্টি থেকে গোল করার সময় আঘাত পান ৩৪ বছর বয়সী এই বেলজিয়ান মিডফিল্ডার। গোলের পর ডান ঊরুতে ব্যথা অনুভব করেন, কিছুক্ষণ পর চিকিৎসক দলের সহায়তায় খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে মাঠ ছাড়েন তিনি।
ম্যানচেস্টার সিটি থেকে নাপোলিতে যোগ দেওয়ার পর এটি ইতালিয়ান লিগে তাঁর প্রথম মৌসুম। এখন পর্যন্ত চারটি গোল করেছেন—তিনটি পেনাল্টি থেকে, একটি ফ্রি কিক।
নাপোলির বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ‘পরীক্ষার পর জানা গেছে, কেভিন ডি ব্রুইনার ডান ঊরুর ফেমোরিস পেশিতে বড় ধরনের ছেঁড়াছেঁড়ি আছে। ইতিমধ্যেই তাঁর পুনর্বাসন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।’
ইতালির গণমাধ্যম গাজেত্তা দেলো স্পোর্ত ও স্কাই স্পোর্ট জানিয়েছে, এ বছর আর মাঠে দেখা যাবে না ডি ব্রুইনাকে। তাঁর এই চোট নাপোলির জন্য বড় ধাক্কা। ডি ব্রুইনার অনুপস্থিতিতে লিগ শিরোপা ধরে রাখার আশা ঝুঁকিতে পড়তে পারে।
আগামী মঙ্গলবার লেচের মুখোমুখি হবে নাপোলি। ৮ ম্যাচে ১৮ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে তারা। সমান ম্যাচ ও সমান পয়েন্ট পেয়েছে রোমাও, তবে গোল পার্থক্যে (নাপোলি ৭, রোমা ৫) পিছিয়ে থাকায় দুইয়ে আছে তারা।