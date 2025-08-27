ফুটবল

মেসির যেখানে ৪০ মিনিটে ১ কোটি, টেলর সুইফটের লাগল এক ঘণ্টার বেশি

খেলা ডেস্ক

গানের দুনিয়ায় টেলর সুইফটের একাধিক পরিচয়। গান গাওয়ার পাশাপাশি গান লেখেন। নারী সংগীতশিল্পীদের মধ্যে সবচেয়ে ধনী ও জনপ্রিয়তা বিচারে সর্বকালের সেরা গায়িকাদেরও একজন। তবু একটি বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের এই সংগীতশিল্পী লিওনেল মেসিকে পেছনে ফেলতে পারেননি।

গতকাল সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বাগ্‌দানের ঘোষণা দেন টেলর সুইফট ও তাঁর প্রেমিক এনএফএলের ফ্র্যাঞ্চাইজি কানসাস সিটি চিফসের খেলোয়াড় ট্র্যাভিস কেলসে। মুহূর্তের মধ্যে খবরটি ছড়িয়ে পড়ে দুনিয়াজুড়ে।

আর্জেন্টিনার সংবাদমাধ্যম টিওয়াইসি স্পোর্টস জানিয়েছে, বাগ্‌দানের খবর জানিয়ে এই পপ তারকার করা পোস্টটি ‘লাইক’–এর হিসাবে মেসির ২০২২ বিশ্বকাপ জয় নিয়ে করা পোস্টকে হয়তো ছাড়িয়ে যেতে পারে। তবে সেটা তোলা রইল সময়ের হাতে। আপাতত হিসাব বলছে, কাতার বিশ্বকাপ জয় নিয়ে মেসির সেই পোস্ট প্রকাশ হওয়ার পর প্রথম ৪০ মিনিটের মধ্যে এক কোটি ‘লাইক’ পেয়েছিল, আর বাগ্‌দানের খবর জানিয়ে টেলর সুইফটের করা পোস্টটির সমপরিমাণ লাইক পেতে সময় লেগেছে ১ ঘণ্টা ৩ মিনিট।

২০২২ বিশ্বকাপ ফাইনাল জয়ের পরদিন ১৯ ডিসেম্বর বিশ্বকাপ ট্রফি হাতে তোলা ছবি এবং কিছু কথা ক্যাপশনে লিখে নিজের ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডলে পোস্ট করেন মেসি। এখন মেসির সেই পোস্টে লাইকের সংখ্যা ৭ কোটি ৪৫ লাখের বেশি। টেলর সুইফটের বাগ্‌দানের খবর জানানোর পোস্টটি প্রথম তিন ঘণ্টায় পেয়েছে দেড় কোটি লাইক। পোস্টের ১৩ ঘণ্টা পর লাইকসংখ্যা ২ কোটি ৫৮ লাখের বেশি। দুই বছর প্রেমের পর বিয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সুইফট ও কেলসে।

সুইফটের কনসার্টে গিয়েছেন মেসি। গত বছর অক্টোবরে স্ত্রী আন্তোনেল্লা রোকুজ্জোকে নিয়ে মায়ামির হার্ড রক স্টেডিয়ামে সুইফটের কনসার্ট উপভোগ করেন। ২০২৩ সালে সুইফট আর্জেন্টিনায় গিয়েছেন কনসার্ট করতে। কেলসেও সেখানে ছিলেন সুইফটের সঙ্গে, তবে দুজনের সম্পর্ক তখনো জানাজানি হয়নি। বুয়েনস এইরেসে দুজনে প্রথমবারের মতো সবার সামনে একে অপরকে চুমু খেয়েছিলেন।

