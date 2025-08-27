আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, বাংলাদেশ, স্পেন, পর্তুগালের ম্যাচ কবে, কখন, কোথায়

সেপ্টেম্বরের আন্তর্জাতিক বিরতি
আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, বাংলাদেশ, স্পেন, পর্তুগালের ম্যাচ কবে, কখন, কোথায়
বিরতি আসছে ক্লাব ফুটবলে। সেপ্টেম্বরের এই বিরতিতে মাঠে নামছে প্রায় সব জাতীয় দলই। এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের প্রস্তুতি হিসেবে বাংলাদেশ দুটি প্রীতি ম্যাচ খেলবে নেপালের বিপক্ষে। দক্ষিণ আমেরিকায় ২০২৬ বিশ্বকাপে বাছাইপর্বের শেষ দুটি ম্যাচ খেলবে আর্জেন্টিনা-ব্রাজিলসহ অন্য আট দল। ইউরোপেও চলবে বিশ্বকাপ বাছাইপর্ব। জার্মানি, ফ্রান্স, স্পেন ও পর্তুগালের মতো দলের বাছাইপর্ব অভিযান শুরু হবে সেপ্টেম্বরেই।
দক্ষিণ আমেরিকা
এ অঞ্চল থেকে সরাসরি বিশ্বকাপে খেলবে ছয় দল। ১০ দলের ডাবল লিগ পদ্ধতির বাছাইপর্বে সপ্তম হলে সুযোগ মিলবে আন্তমহাদেশীয় প্লে-অফ খেলার। আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল ও ইকুয়েডর এরই মধ্যে ২০২৬ বিশ্বকাপে জায়গা করে নিয়েছে। উরুগুয়ে ও প্যারাগুয়েরও বিশ্বকাপ খেলা প্রায় নিশ্চিত। ষষ্ঠ স্থানের জন্য লড়াইটা এখন ত্রিমুখী, প্রতিদ্বন্দ্বী কলম্বিয়া, ভেনেজুয়েলা ও বলিভিয়া।
আগেই বিশ্বকাপ খেলা নিশ্চিত করে ফেলা আর্জেন্টিনা ও ব্রাজিলের জন্য এই দুই ম্যাচ বিশ্বকাপের জন্য খেলোয়াড় পরখ করে নেওয়ার সুযোগ।
আর্জেন্টিনার ম্যাচ
ব্রাজিলের ম্যাচ
ইউরোপ
৫৪টি দল ১২টি গ্রুপে ভাগ হয়ে খেলছে বাছাইপর্বে। চার দলের গ্রুপ ছয়টি, পাঁচ দলের গ্রুপ ছয়টি। গ্রুপ চ্যাম্পিয়নরা সরাসরি উঠে যাবে বিশ্বকাপে। ১২ রানার্সআপ ও নেশনস লিগে সেরা ৪টি গ্রুপ–সেরা দলের প্লে-অফ থেকে ৪টি দলও সুযোগ পাবে মেক্সিকো, কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বকাপে। পাঁচ দলের গ্রুপগুলোর খেলা শুরু হয়ে গেছে আগেই। চার দলের ছয় গ্রুপের বাছাইপর্ব শুরু হচ্ছে সেপ্টেম্বরেই।