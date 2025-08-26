বিশ্বকাপের আগে প্রায় ১ হাজার দিন জাতীয় দলের বাইরে নেইমার

বিশ্বকাপের আগে প্রায় ১ হাজার দিন জাতীয় দলের বাইরে নেইমার
ব্রাজিলের জার্সিতে ফেরার অপেক্ষা বাড়ল নেইমারের। আবারও চোটের কারণে জাতীয় দলের স্কোয়াডে তাঁর জায়গা হলো না। গতকাল রাতে নেইমারকে ছাড়াই বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের জন্য ব্রাজিলের ২৫ জনের স্কোয়াড ঘোষণা করেন কোচ কার্লো আনচেলত্তি। ব্রাজিলের সংবাদমাধ্যম ‘ও গ্লোবো’ জানিয়েছে, ২০২৬ বিশ্বকাপ চক্রে এক হাজার দিন জাতীয় দলের বাইরে থাকার কাছাকাছি পৌঁছে যাচ্ছেন নেইমার।
২০২২ সালের ৯ ডিসেম্বর কাতার বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে ক্রোয়েশিয়ার কাছে হেরে বাদ পড়ে ব্রাজিল। তার পর থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত এই হিসাব করা হয়েছে, যেখানে দুবার চোটের কারণে লম্বা সময় মাঠের বাইরে থাকতে হয় নেইমারকে।
ক্রোয়েশিয়ার বিপক্ষে সেই হারের পর ২৭৩ দিন জাতীয় দলের বাইরে ছিলেন নেইমার। ২০২৩ সালের ৮ সেপ্টেম্বর বলিভিয়ার বিপক্ষে ব্রাজিলের জার্সিতে ফেরেন বিশ্বকাপ বাছাইয়ের ম্যাচে। মাঝের এ সময়ে চোটের কারণে ডান অ্যাঙ্কেলে অস্ত্রোপচার করান, পুরোপুরি ফিট হয়ে উঠতে তাই সময় লাগে এবং পিএসজি থেকে সৌদি আরবের ক্লাব আল হিলালে যোগদানের কাজও সারেন নেইমার। এরপর ২০২৩ সালেরই ১৭ অক্টোবর বিশ্বকাপ বাছাইয়ে উরুগুয়ের বিপক্ষে ম্যাচে এসিএল চোট পেয়ে মাঠের বাইরে ছিটকে পড়েন নেইমার। এরপর একাধিকবার জাতীয় দলে ডাক পেলেও চোটের কারণে পুরোপুরি ফিট হয়ে না ওঠায় আর জাতীয় দলে ফিরতে পারেননি ব্রাজিল ফরোয়ার্ড।
আগামী ৫ সেপ্টেম্বর রিও ডি জেনিরোয় ২০২৬ বিশ্বকাপ বাছাইয়ে ব্রাজিলের প্রতিপক্ষ চিলি। ১০ সেপ্টেম্বর বাছাইপর্বে নিজেদের শেষ ম্যাচে বলিভিয়ার মুখোমুখি হবে আনচেলত্তির দল। আনচেলত্তির দলে জায়গা না পাওয়ায় নেইমার এ দুটি ম্যাচ খেলতে পারবেন না। বাছাইপর্ব শেষে আগামী ৬ থেকে ১৪ অক্টোবরের মধ্যে বিশ্বকাপের প্রস্তুতিতে প্রীতি ম্যাচ খেলবে ব্রাজিল। গ্লোবো জানিয়েছে, আগামী ১০ অক্টোবর সিউলে দক্ষিণ কোরিয়া এবং ১৪ অক্টোবর টোকিওতে জাপানের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচ খেলতে পারে কার্লো আনচেলত্তির দল।
নেইমার এ দুটি প্রীতি ম্যাচের জন্য জাতীয় দলে ফিরলে তার আগে মাঝের এ দীর্ঘ সময়ে তাঁর জাতীয় দলের বাইরে থাকাটা অন্তত ৭২০ দিন পেরিয়ে যাবে। ধরে নেওয়া যাক, ১০ অক্টোবরের প্রীতি ম্যাচে নেইমার খেললেন। তখন ২০২৩ সালে উরুগুয়ের বিপক্ষে সেই ম্যাচ থেকে আগামী ১০ অক্টোবরের প্রীতি ম্যাচের মাঝে তাঁর জাতীয় দলের বাইরে থাকাটা ৭২২ দিন হবে। ২০২৬ বিশ্বকাপ চক্রে প্রথম দফায় ২৭৩ দিন এবং দ্বিতীয় দফায় ৭২২ দিন জাতীয় দলের বাইরে থাকাটা একসঙ্গে করলে ৯৯৫ দিন হয়।
কিংবা এভাবেও হিসাব করা যায়—প্রীতি ম্যাচের সূচি শুরুর আগে আগামী ৫ অক্টোবর জাতীয় দলে ডাক পেলেন নেইমার। তখন দুই বছর আগে উরুগুয়ের বিপক্ষে তাঁর চোট পাওয়ার সেই ম্যাচের পর থেকে আগামী ৪ অক্টোবর পর্যন্ত তাঁর জাতীয় দলের বাইরে থাকাটা ৭১৭ দিন হয়। সে ক্ষেত্রে দুই দফা মিলিয়ে তাঁর জাতীয় দলের বাইরে থাকাটা ৯৯০ দিন হয়। আবার যদি এভাবে হিসাব করা হয়, নেইমার শুধু ১৪ অক্টোবর জাপানের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচটা খেললেন—তখন এই দফায় তাঁর জাতীয় দলের বাইরে থাকার সময়টা ৭২৬ দিন হয়। সে ক্ষেত্রে দুই দফা মিলিয়ে নেইমারের জাতীয় দলের বাইরে থাকা ৯৯৯ দিন হয়।
ক্রোয়েশিয়ার বিপক্ষে ২০২২ বিশ্বকাপে সেই হারের পর থেকে গতকাল আনচেলত্তির স্কোয়াড ঘোষণার আগপর্যন্ত এই ৯৯০ দিনের মধ্যে মাত্র ৩২ দিন জাতীয় দলের অনুশীলনে অংশ নিতে পেরেছেন নেইমার।