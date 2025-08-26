ব্রাজিল দলে নেইমারের ফেরার অপেক্ষা বাড়ল, ভিনিসিয়ুস ও রদ্রিগোও নেই আনচেলত্তির দলে

ব্রাজিল দলে নেইমারের ফেরার অপেক্ষা বাড়ল, ভিনিসিয়ুস ও রদ্রিগোও নেই আনচেলত্তির দলে
আগামী সেপ্টেম্বরে ২০২৬ বিশ্বকাপ বাছাইয়ে নিজেদের শেষ দুটি ম্যাচ খেলবে ব্রাজিল। এ জন্য বাংলাদেশ সময় গতকাল রাতে ২৫ জনের স্কোয়াড ঘোষণা করেন ব্রাজিল কোচ কার্লো আনচেলত্তি। চোট পাওয়ায় এই দলে জায়গা হয়নি সান্তোস ফরোয়ার্ড নেইমারের। ভিনিসিয়ুস ও রদ্রিগোকেও দলে রাখেননি আনচেলত্তি। গত মে মাসে ইতালিয়ান এই কোচ ব্রাজিলের দায়িত্ব নেওয়ার পর প্রথমবারের মতো দলে ডাক পেয়েছেন ওয়েস্ট হামের মিডফিল্ডার লুকাস পাকেতা।
চোটের কারণে নেইমারের এবারও ব্রাজিলের স্কোয়াডে ফেরা হবে না—এমন শঙ্কার কথা আনচেলত্তির স্কোয়াড ঘোষণার আগেই জানিয়েছিল ব্রাজিলের সংবাদমাধ্যম। শেষ পর্যন্ত সে শঙ্কাই সত্যি হয়েছে। সান্তোসের অনুশীলনে গত বৃহস্পতিবার ঊরুতে ব্যথা অনুভব করেন নেইমার। হাঁটতেও সমস্যা হয়। পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তাঁর মাংসপেশিতে চোট ধরা পড়ে এবং ব্যাপারটি ব্রাজিল ফুটবল কনফেডারেশনকে (সিবিএফ) জানানো হয় সান্তোসের পক্ষ থেকে। এরপর রিও ডি জেনিরোয় সিবিএফের সদর দপ্তরে নেইমারকে বাইরে রেখেই স্কোয়াড ঘোষণা করেন আনচেলত্তি।
ব্রাজিল কোচের দায়িত্ব নেওয়ার পর এ নিয়ে দুবার আনচেলত্তির ঘোষণা করা স্কোয়াডে চোটের কারণে জায়গা হলো না নেইমারের। আনচেলত্তি ব্রাজিল কোচের দায়িত্ব নেওয়ার পর জুনের বাছাইপর্বের ম্যাচের জন্য নেইমারকে স্কোয়াডে রাখেননি। তাঁর সঙ্গে কথা বলেই সিদ্ধান্তটি নিয়েছিলেন আনচেলত্তি। নেইমারকে ভালোভাবে ফিটনেস ফেরে পেতে সময় দিয়েছিলেন তিনি। এবার যখন সব ঠিকঠাক, সান্তোসের হয়ে নিয়মিত মাঠে নেমে নেইমার যখন জাতীয় দলে ফেরার অপেক্ষায়, ঠিক তখনই আবারও চোটের কারণে জায়গা হলো না তাঁর।
নেইমারের চোট নিয়ে আনচেলত্তি বলেছেন, ‘গত সপ্তাহে নেইমার ছোটখাটো চোটে পড়ে। বাছাইপর্বে আমরা শেষ দুটি ম্যাচ খেলব এবং এই ম্যাচগুলো ভীষণ প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক হবে। তাই আমাদের সেরা অবস্থায় থাকা খেলোয়াড়ের প্রয়োজন, যারা সর্বোচ্চ পর্যায়ে পারফর্ম করতে পারবে।’ ৩৩ বছর বয়সী এই ফরোয়ার্ডকে নিয়ে আনচেলত্তি আরও বলেছেন, ‘আমাদের নেইমারকে মূল্যায়নের প্রয়োজন নেই। আমরা সবাই জানি সে কে এবং কী করতে পারে। তাকে জাতীয় দলকে যেভাবে সাহায্য করতে দেখে এসেছি আমরা, সে জন্য আমাদের তাকে সেরা অবস্থায় পেতে হবে।’
ইংল্যান্ডের ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (এফএ) গত জুলাইয়ে পাকেতার ওপর থেকে ম্যাচ পাতানোর অভিযোগ তুলে নেয়। তারপর এই প্রথম আনচেলত্তির ব্রাজিল দলে ডাক পেলেন পাকেতা। বাছাইপর্বে ব্রাজিলের হয়ে পাঁচ ম্যাচ খেলেছেন পাকেতা। আনচেলত্তি জানিয়েছেন, পাকেতাকে আরও ভালোভাবে জানতে তাঁকে দলে ডাকা হয়েছে।
ব্রাজিল স্কোয়াড: গোলকিপার: আলিসন (লিভারপুল), বেন্তো (আল নাসর), হুগো সউজা (করিন্থিয়ান্স)। ডিফেন্ডার: আলক্সান্দ্রো রিবেইরো (লিল), অ্যালেক্স সান্দ্রো (ফ্লামেঙ্গো), কাইও হেনরিক (মোনাকো), ডগলাস সান্তোস (জেনিত), ফ্যাব্রিসিও ব্রুনো (ক্রুজেইরো), গ্যাব্রিয়েল মাগালায়েস (আর্সেনাল), মারকিনিওস (পিএসজি), ভ্যান্ডারসন (মোনাকো), ওয়েসলি (রোমা)। মিডফিল্ডার: আন্দ্রে সান্তোস (চেলসি), ব্রুনো গিমারেস (নিউক্যাসল), কাসেমিরো (ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড), জোয়েলিংটন (নিউক্যাসল), লুকাস পাকেতা (ওয়েস্ট হাম)। ফরোয়ার্ড: এস্তেভাও (চেলসি), গ্যাব্রিয়েল মার্তিনেল্লি (আর্সেনাল), হোয়াও পেদ্রো (চেলসি), কাইও হোর্হে (ক্রুজেইরো), লুইস হেনরিক (জেনিত), ম্যাথিউস কুনিয়া (ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড), রাফিনিয়া (বার্সেলোনা) ও রিচার্লিসন (টটেনহাম)।
২০২৬ বিশ্বকাপে খেলা আগেই নিশ্চিত করেছে ব্রাজিল। ৫ সেপ্টেম্বর রিও ডি জেনিরোয় ব্রাজিলের প্রতিপক্ষ চিলি। ১০ সেপ্টেম্বর বাছাইপর্বে নিজেদের শেষ ম্যাচে বলিভিয়ার মুখোমুখি হবে আনচেলত্তির দল। গত জুনে বিশ্বকাপ বাছাইয়ে প্যারাগুয়ের বিপক্ষে ম্যাচে দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখায় চিলির বিপক্ষে ম্যাচে নিষিদ্ধ হন ব্রাজিলের উইঙ্গার ভিনিসিয়ুস জুনিয়র। বলিভিয়ার উচ্চতায় শুধু একটি ম্যাচ খেলাতে ভিনিসিয়ুসকে দলে রাখা যৌক্তিক মনে হয়নি আনচেলত্তির। তবে শুধু ভিনিসিয়ুসকেই নয়, রিয়াল মাদ্রিদের কোনো খেলোয়াড়কেই দলে রাখেননি তিনি।
গত জুলাইয়ে ক্লাব বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল ও ফাইনালে গোল করা চেলসি ফরোয়ার্ড হোয়াও পেদ্রোকেও দলে রেখেছেন আনচেলত্তি। চেলসির তরুণ উইঙ্গার এস্তেভাও এবং অভিজ্ঞ কাসেমিরোকেও স্কোয়াডে রেখেছেন ব্রাজিলের এই কোচ।
নেইমার ব্রাজিলের হয়ে সর্বশেষ খেলেছেন ২০২৩ সালের অক্টোবরে। বাছাইপর্বে উরুগুয়ের বিপক্ষে সে ম্যাচে বাঁ হাঁটুর এসিএলে চোট পান। এরপর একাধিকবার চোটের কারণে ফিটনেসের সমস্যায় জাতীয় দলে ডাক পেয়েও নিজেকে প্রত্যাহার করে নেন। আনচেলত্তির এবারের স্কোয়াডে ডাক না পাওয়ায় তাঁর জাতীয় দলের বাইরে থাকার সময়টা প্রায় দুই বছরের কাছাকাছি হয়ে গেল। গত জানুয়ারিতে সান্তোসে ফেরার পর চোটে পড়লেও নিজের হারানো ফর্ম ফিরে পাওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছেন নেইমার। এ মৌসুমে ১৯ ম্যাচে করেছিলেন ৬ গোল।