ব্রাজিল দল ঘোষণার আগেই বড় ধাক্কা, নেইমারকে নিয়ে দুঃসংবাদ

ব্রাজিল দল ঘোষণার আগেই বড় ধাক্কা, নেইমারকে নিয়ে দুঃসংবাদ
বেচারা!
কত আশা নিয়ে দিন গুনছিলেন। ব্রাজিল জাতীয় দলে ফিরবেন। খেলবেন সেপ্টেম্বরে বিশ্বকাপ বাছাইয়ে ব্রাজিলের শেষ দুটি ম্যাচে। কিন্তু নেইমারের এই আশা এখন পণ্ড হওয়ার শঙ্কা। কারণও কেউ কেউ আন্দাজ করে নিতে পারেন। আগেও অনেকবার নেইমার দলে জায়গা পাননি চোটের কারণে। এবারও সেই একই কারণ!
ব্রাজিলের সংবাদমাধ্যম ‘গ্লোবো’ জানিয়েছে, সান্তোসের অনুশীলনে গত বৃহস্পতিবার ঊরুতে ব্যথা অনুভব করেন নেইমার। এই ব্যথার কারণে পরের দিন আর ক্লাবের অনুশীলনে যোগ দিতে পারেননি। বিষয়টি সান্তোসের তরফ থেকে ব্রাজিল ফুটবল কনফেডারেশনকে (সিবিএফ) জানানো হয়েছে। তবে এ বিষয়ে গ্লোবোর পক্ষ থেকে যোগাযোগ করা হয়েছিল সিবিএফে। ব্রাজিল ফুটবলের এ নিয়ন্ত্রক সংস্থা জানিয়েছে, সান্তোসের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানানো হয়নি।
ব্রাজিলিয়ান সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, সেপ্টেম্বরে ২০২৬ বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে দুটি ম্যাচের জন্য আজ স্কোয়াড ঘোষণা করবেন ব্রাজিল কোচ কার্লো আনচেলত্তি। নেইমার ঠিক তার আগ মুহূর্তে চোটে পড়ায় আনচেলত্তির স্কোয়াডে জায়গা পাবেন কি না, তা অনিশ্চিত হয়ে পড়ল।
ব্রাজিলের হয়ে সর্বশেষ ২০২৩ সালের অক্টোবরে খেলেছেন নেইমার। এই বিশ্বকাপ বাছাইয়েই উরুগুয়ের বিপক্ষে সেই ম্যাচে মারাত্মক এসিএল চোট পান ৩৩ বছর বয়সী এ ফরোয়ার্ড। তারপর দুবার জাতীয় দলে ডাক পেলেও ফিটনেস সমস্যার কারণে নিজের নাম প্রত্যাহার করে নেন। গত মে মাসে আনচেলত্তি ব্রাজিল কোচের দায়িত্ব নেওয়ার পর জুনের বাছাইপর্বের ম্যাচের জন্য নেইমারকে স্কোয়াডে রাখেননি। তাঁর সঙ্গে কথা বলেই সিদ্ধান্তটি নিয়েছিলেন আনচেলত্তি। নেইমারকে ভালোভাবে ফিটনেস ফেরে পেতে সময় দিয়েছিলেন তিনি। এবার যখন সব ঠিকঠাক, সান্তোসের হয়ে নিয়মিত মাঠে নেমে নেইমার জাতীয় দলে যখন ফিরি ফিরি করছেন, ঠিক তখনই আবারও আঘাত হানল চোট।
গ্লোবো জানিয়েছে, গত বৃহস্পতিবার অনুশীলনে ব্যথা অনুভবের পর শুক্রবার ও শনিবার শুধু জিম করেন নেইমার। তখন হাঁটার সময়ও ব্যথা অনুভবের কথা জানান ক্লাবকে। তখন সান্তোসের কর্তৃপক্ষের ধারণা ছিল ব্যাপার ‘অতটা গুরুতর নয়।’ পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর মাংসপেশিতে চোট ধরা পড়ে এবং ব্যথা পাওয়া জায়গাটা বেশ ফুলেছেও। সান্তোসের পক্ষ থেকে সিবিএফের মেডিকেল বিভাগকে বিষয়টি জানানো হয়। জাতীয় দলের মেডিকেল বিভাগ থেকে চাইলে নেইমার ডেকে তারা নিজেদের মতো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। তবে সেটা না হওয়ার সম্ভাবনা বেশি বলেই জানিয়েছে গ্লোবো। সংবাদমাধ্যমটি জানিয়েছে, আজ ব্রাজিলিয়ান সময় বিকেলে রিও ডি জেনিরোয় সিবিএফের সদর দপ্তরে স্কোয়াড ঘোষণা করা হবে। বাংলাদেশ সময় অনুযায়ী, সেটা আজ রাত সাড়ে ১২টার পর।
আনচেলত্তির এবারের স্কোয়াডে নেইমার ডাক না পেলে তাঁর জাতীয় দলের বাইরে থাকার সময়টা দুই বছর পূর্ণ হবে। নতুন করে চোটে পড়ার আগে সান্তোসের হয়ে টানা ৭ ম্যাচে ৯০ মিনিট মাঠে ছিলেন নেইমার। এতেই জাতীয় দলে ফেরার আশা খুঁজে পেয়েছিলেন তাঁর ভক্তরা।
গ্লোবো জানিয়েছে, আগামী ৩১ আগস্ট সান্তোসের অনুশীলনে ফিরতে পারেন নেইমার। সেরে ওঠার প্রক্রিয়া ভালোভাবে এগোলে এক সপ্তাহের মধ্যে তাঁর দলীয় অনুশীলনে ফেরার সম্ভাবনা আছে। সে ক্ষেত্রে সেপ্টেম্বরের শুরুর দিকে ক্লাবের ম্যাচ খেলার জন্য ফিট হয়ে উঠতে পারবেন। তবে ব্রাজিলের হয়ে বাছাইপর্বে তাঁকে মাঠে না দেখার সম্ভাবনাই বেশি।
২০২৬ বিশ্বকাপে খেলা আগেই নিশ্চিত করেছে ব্রাজিল। ৫ সেপ্টেম্বর রিও ডি জেনিরোয় ব্রাজিলের প্রতিপক্ষ চিলি। ১০ সেপ্টেম্বর বাছাইপর্বে নিজেদের শেষ ম্যাচে বলিভিয়ার মুখোমুখি হবে ব্রাজিল।