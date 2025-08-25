বার্সেলোনা কেন এখনো গত মৌসুমের জার্সি পরে খেলছে
নতুন মৌসুম শুরুর পর এরই মধ্যে লা লিগার দুটি ম্যাচ খেলে ফেলেছে বার্সেলোনা। দুটি ম্যাচই বার্সা খেলেছে পুরোনো জার্সি গায়ে জড়িয়ে। অথচ ২০২৫–২৬ মৌসুম সামনে রেখে মৌসুম শুরুর আগেই তিনটি নতুন জার্সি উন্মোচন করেছিল লা লিগার চ্যাম্পিয়নরা। কিন্তু এর কোনোটি পরে এখন পর্যন্ত মাঠে নামতে পারেনি তারা।
মৌসুমের প্রথম দুই ম্যাচে মায়োর্কা ও লেভান্তের বিপক্ষে বার্সা মাঠে নেমেছে গত মৌসুমের লেবু-সবুজ রঙের তৃতীয় জার্সি পরে। এর কারণ, লা লিগার কিট সিলেক্টর টুলের পরীক্ষায় নতুন তিন জার্সির কোনোটিই উত্তীর্ণ হতে পারেনি।
কিট সিলেক্টর টুলের পরীক্ষায় বার্সার ঐতিহ্যবাহী নীল-গার্নেট রঙের হোম জার্সিটি মায়োর্কার লাল-কালো রঙের জাার্সির সঙ্গে মিলে গেছে। পাশাপাশি এটির সঙ্গে লেভান্তের জার্সিরও মিল পাওয়া গেছে।
তবে সবচেয়ে অপ্রত্যাশিত ঝামেলা বেধেছে অ্যাওয়ে জার্সি নিয়ে। প্রয়াত বাস্কেটবল কিংবদন্তি কোবে ব্রায়ান্টের মাম্বা ব্র্যান্ডের সঙ্গে মিল রেখে তৈরি সোনালি জার্সিটিতে সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে কালো শর্টস, যেটির রং মায়োর্কা আর লেভান্তের শর্টসের রঙের সঙ্গে মিলে গেছে।
এ ছাড়া বার্সার কমলা রঙের তৃতীয় জার্সিটিও মায়োর্কা আর লেভান্তের হোম জার্সির সঙ্গে মিলে গিয়ে গোলমাল পাকিয়েছে। যে কারণে শেষ পর্যন্ত উপায় না দেখে বার্সাকে ফিরতে হয়েছে গত মৌসুমের পুরোনো জার্সিতে।
নিয়ম অনুযায়ী, সব দলকে নিজেদের আসন্ন ম্যাচের জার্সি নির্বাচন ‘লা লিগা কিট সিলেক্টর’ নামের একটি অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে আপলোড করতে হয়। কেবল জার্সির রংই নয়, শর্টস ও মোজার রংও বিবেচনায় নেওয়া হয়। উদ্দেশ্য একটাই—খেলোয়াড়, রেফারি, সম্প্রচারক আর সমর্থকদের জন্য যথেষ্ট ভিজ্যুয়াল কনট্রাস্ট (দৃষ্টিগ্রাহ্য বৈপরীত্য) নিশ্চিত করা যেন দুই দলকে সহজেই চেনা যায়।
পরিস্থিতি অবশ্য বার্সার জন্য এর চেয়ে খারাপও হতে পারত। কারণ, এর আগের নিয়ম ছিল প্রতিপক্ষের মাঠে দুটো জার্সি নিয়ে যাওয়া এবং ম্যাচের আগে রেফারির সঙ্গে আলাপ করে একটি বেছে নেওয়া।
পরে ই–মেইল সিস্টেম চালু হলেও ঝামেলা থেকেই গিয়েছিল। যেমন ২০১৩ সালে তেনেরিফেকে রিয়াল জারাগোজার বিকল্প শর্টস পরে মাঠে নামতে হয়েছিল। কল্পনা করুন তো, লামিনে ইয়ামালকে যদি বার্সার জার্সি আর লেভান্তের শর্টসে খেলতে হতো, তা কেমন দেখাত!
এখন বার্সা আশায় আছে, আগামী সপ্তাহে রায়ো ভায়েকানোর বিপক্ষে অন্তত একটি নতুন জার্সি গায়ে জড়াতে পারবে। গত মৌসুমে এই মাঠেই তারা খেলেছিল নিজেদের হোম কিট পরে। তবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেবে লা লিগার কিট সিলেক্টর টুল।