উত্তর কোরিয়ার তৃতীয় গোলও বাতিল

- ‘আমার সোনার বাংলা...’
- বাংলাদেশের একাদশ যেমন হলো
- স্বাগতম
তিনবার বাঁচল বাংলাদেশ
৩১ মিনিটের মাথায় আবারও বাংলাদেশের জালে বল জড়ায় উত্তর কোরিয়া। কিন্তু এবার অফসাইডের কারণে বাতিল হয় গোল, বেঁচে যায় বাংলাদেশ। অফসাইডের ফাঁদে পড়েন কিম কিয়ং–ইয়ং।
ভিএআরে দ্বিতীয়বার বাঁচল বাংলাদেশ
২৬ মিনিটে কিম সং ইয়ংয়ের কর্নার থেকে হ্যান ঝিং হংয়ের হেড ঠেকিয়ে দেন মিলি। কিন্তু মিলির ধরে রাখা বলে শট দিয়ে গোল করেন মিও ইয়ো ঝং। পরে ভিএআরে দেখার পর গোল বাতিল করেন রেফারি।
প্রথম ২৫ মিনিটে ছন্নছাড়া বাংলাদেশ
ম্যাচের প্রথম ২৫ মিনিটে কোনো সুবিধাই করতে পারেনি বাংলাদেশ। কোনো আক্রমণ নেই, নেই কোনো শট। একের পর এক উত্তর কোরিয়ার আক্রমণ ঠেকিয়েই সময় কেটেছে বাংলাদেশ দলের। গোলরক্ষক মিলি ত্রাতা হয়ে একাধিকবার বাঁচিয়েছেন বাংলাদেশকে। একবার বাঁচিয়েছে ভিএআর।
ভিএআর বাঁচিয়ে দিল বাংলাদেশকে
ম্যাচের প্রথম ১৩ মিনিটে তেমন কোনো সুবিধা করতে পারেনি বাংলাদেশ। বল প্রায় পুরোটা সময় বাংলাদেশ বক্সের আশপাশেই ছিল। একাধিকবার মিলি দলকে বাঁচালেও ১৪ মিনিটে আর পারেননি। বক্সের ভেতর বল পেয়ে উত্তর কোরিয়াকে এগিয়ে দেন ফরোয়ার্ড কিম কিয়ং–ইয়ং। যদিও হ্যান্ডবলের কারণে এই যাত্রায় বেঁচে যায় বাংলাদেশ। এর আগে চীনের বিপক্ষেও শুরুতে ভিআরের কারণে গোল খেয়েও বেঁচে যায় আফঈদার দল।
আবারও ত্রাতা মিলি
১১ মিনিটের মাথায় আবারও উত্তর কোরিয়ার আক্রমণ ঠেকান মিলি। এবারও ফরোয়ার্ড হান ঝিন হংয়ের নিরাশ করেছেন বাংলাদেশ গোলরক্ষক। মিলির নৈপূণ্য বাদ দিলে এখন পর্যন্ত বাংলাদেশ বেশ ছন্নছাড়া।
মিলির অসাধারণ সেইভ
৬ মিনিটের মাথায় ওয়ান অন ওয়ানে গোল করার দারুণ এক সুযোগ এসেছিল উত্তর কোরিয়ার ফরোয়ার্ড হান জিন হংয়ের সামনে। কিন্তু অসাধারণ নৈপূণ্যে নিশ্চিত গোলের হাত থেকে বাংলাদেশকে বাঁচিয়ে দেন মিলি।
আক্রমণাত্মক উত্তর কোরিয়া
বাংলাদেশের বিপক্ষে শুরু থেকেই আক্রমণে যাওয়ার চেষ্টা করছে উত্তর কোরিয়া। প্রথম ৫ মিনিটের মধ্যে একাধিকবার বল নিয়ে বাংলাদেশের রক্ষণে হানাও দেয় তারা। যদিও সফল হয়নি।
‘আমার সোনার বাংলা...’
যথারীতি জাতীয় সংগীত ‘আমার সোনার বাংলা...’ গেয়ে ম্যাচের আনুষ্ঠানিকতা শুরু। বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীতের সময় খেলোয়াড়দের সঙ্গী হয়েছেন ডাগআউটে থাকা খেলোয়াড়, স্টাফ ও বাংলাদেশী দর্শকেরা।
উত্তর কোরিয়ার ভাবনায় ঋতুপর্ণা
বাংলাদেশ দলের উইঙ্গার ঋতুপর্ণা চাকমা উত্তর কোরিয়ার মাথাব্যথার কারণ। এ নিয়ে পড়ুন সিডনি থেকে প্রথম আলোর প্রতিনিধি মাসুদ আলমের প্রতিবেদন। ক্লিক করুন নিচের লিংকে।
বাংলাদেশের একাদশ যেমন হলো
উত্তর কোরিয়া ম্যাচে একাদশে দুটি পরিবর্তন এনেছে বাংলাদেশ। চীনের বিপক্ষে রক্ষণাত্মক কৌশলে পাঁচজন ডিফেন্ডার নিয়ে খেললেও উত্তর কোরিয়ার বিপক্ষে আক্রমণভাগ শক্তিশালী করার দিকেই বেশি নজর দিয়েছেন বাংলাদেশ কোচ পিটার বাটলার। এর আগে প্রথম ম্যাচে চীনের বিপক্ষে ২–০ গোলে হেরেছে বাংলাদেশ। আর উত্তর কোরিয়া ৩–০ জিতেছিল উজবেকিস্তানের বিপক্ষে।
সিডনি থেকে প্রথম আলোর প্রতিনিধি মাসুদ আলমের বাংলাদেশ একাদশ নিয়ে প্রতিবেদন পড়তে ক্লিক করুন নিচের লিংকে।
স্বাগতম
সিডনির ওয়েস্টার্ন সিডনি স্টেডিয়ামে নারী এশিয়ান কাপের ‘বি’ গ্রুপে আর কিছুক্ষণের মধ্যে উত্তর কোরিয়ার মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ।
শক্তিতে দুই দলের মধ্যে আকাশ–পাতাল ফারাক। র্যাঙ্কিংয়ে উত্তর কোরিয়া ৯ম দল, বাংলাদেশ ১১২তম। বি গ্রুপ থেকে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন চীনের বিপক্ষে প্রথম ম্যাচে ২–০ গোলে হারলেও বেশ ভালো লড়াই করেছিল বাংলাদেশ। উত্তর কোরিয়া এ টুর্নামেন্টে তিনবারের চ্যাম্পিয়ন।