পগবার স্বপ্ন: সবচেয়ে দামি খেলোয়াড় থেকে সবচেয়ে দামি উটের মালিক হওয়া

ফুটবলারদের সাধারণত অবসরের পর বা অবসরের আগেই ফুটবল ক্লাবের মালিকানা কিনতে দেখা যায়। কিন্তু কেউ উটের দৌড়ের দল কিনেছেন, এটা শুনেছেন কি? হ্যাঁ, সেটাই করেছেন পল পগবা। বিশ্বের প্রথম পেশাদার উটের দৌড়ের দলের অংশীদারত্ব নিয়েছেন ফরাসি এই ফুটবলার।

ফ্রান্সের বিশ্বকাপজয়ী ৩২ বছর বয়সী এই মিডফিল্ডার জুভেন্টাস আর ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ঘুরে এখন মোনাকোয় নতুন অধ্যায় শুরু করেছেন। ফুটবলের বাইরেও নিজের আগ্রহের জগৎ নিয়ে কাজ শুরু করেছেন পগবা। তারই অংশ হিসেবে সৌদি আরবের দল আল হাবুবের দূত হয়েছেন। শুধু তা–ই নয়, দলটির মালিকানায়ও নিয়েছেন অংশীদারত্ব।

সংবাদমাধ্যম ‘দ্য অ্যাথলেটিক’ জানিয়েছে, আল হাবুব বিশ্বের প্রথম পেশাদার উটের দৌড় প্রতিযোগিতা আয়োজনের চেষ্টা করছে। এই দলটি উপসাগরীয় সহযোগিতা পরিষদ বা জিসিসিভুক্ত বিভিন্ন দেশে উটের দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। জিসিসিভুক্ত দেশগুলো হলো বাহরাইন, কুয়েত, ওমান, কাতার, সৌদি আরব ও আরব আমিরাত।

আরব উপদ্বীপে উটের দৌড় কয়েক শ বছর ধরে চলে আসা একটি ঐতিহ্যবাহী খেলা। অর্থনৈতিক দিক থেকেও এটি বেশ লাভজনক। ভালো জাতের এবং চ্যাম্পিয়ন উটগুলো ৫০ লাখ ডলারের বেশি দামে বিক্রি হতে পারে। শুধু পগবাই নন, আরও কয়েকজন আল হাবুব দলে বিনিয়োগ করেছেন বলে জানিয়েছে সংবাদমাধ্যমটি।

পগবা বলেছেন, আল হাবুবের এই ‘উটের দৌড়কে বিশ্বমঞ্চে পৌঁছে দেওয়ার আকাঙ্ক্ষা’ তাঁর দারুণ লেগেছে। এই দলে যোগ দেওয়াটা তাঁর কাছে ‘নতুন পরিবারে আমন্ত্রণ পাওয়ার মতো।’

উটদৌড় নিয়ে পগবার আগ্রহ কেন বাড়ল? তিনি জানিয়েছেন, ‘গত কয়েক বছর মধ্যপ্রাচ্যে আরও বেশি সময় কাটানোর পর এই খেলাটি নিয়ে আমি আগ্রহী হয়ে পড়ি। উটের দৌড় বারবার চোখে পড়েছে আমার—বিভিন্ন আলোচনায়, স্থানীয় অনুষ্ঠানে। যেখানেই গিয়েছি, সেখানেই এ নিয়ে কথা হয়েছে। এরপর আমি এটা নিয়ে খোঁজখবর নিতে শুরু করি। যত বেশি জেনেছি, ততই আগ্রহী হয়ে উঠেছি।’

ইউটিউবে উটের দৌড় দেখেও খেলাটি নিয়ে আগ্রহ বাড়ার কথা বিবিসিকে বলেছেন পগবা, ‘ইউটিউবে অনেক উটের দৌড় দেখেছি, অবসরে এটা নিয়ে গবেষণা করেছি এবং কৌশলগুলো বোঝার চেষ্টা করেছি।’

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য টেলিগ্রাফ জানিয়েছে, আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার জন্য আল হাবুব বিশ্বের প্রথম আধুনিক উটের দৌড় দল। একসময় বিশ্বের সবচেয়ে দামি ফুটবলার ছিলেন পগবা। এখন তাঁর স্বপ্ন বিশ্বের সবচেয়ে দামি উটের মালিক হওয়া। তাঁর কথায়, ‘একদিন যদি বিশ্বের সবচেয়ে দামি উটের মালিক হতে পারি, তবে সুন্দর একটি চক্র পূর্ণ হবে...হয়তো সেটা হবে একদিন।’

জুভেন্টাসের হয়ে একাধিকবার সিরি আ জিতেছেন পগবা। ২০১৬ সালে ক্লাবটি ছেড়ে বিশ্বের সবচেয়ে দামি খেলোয়াড় হিসেবে যোগ দেন ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডে। ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে ইউরোপা লিগ ও লিগ কাপ জেতেন তিনি। ২০২২ সালে ফেরেন জুভেন্টাসে।

২০২৩ সালের আগস্টে ডোপ নিয়ে নিষিদ্ধ হন। শুরুতে চার বছরের নিষেধাজ্ঞা থাকলেও পরে তা কমিয়ে ১৮ মাসে নামিয়ে আনা হয়। চলতি বছরের জুনে মোনাকোয় যোগ দিয়ে গত মাসে ক্লাবটির হয়ে প্রথম মাঠে নামেন পগবা। গত দুই বছরের মধ্যে এটা ছিল তাঁর প্রথম প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচ।

