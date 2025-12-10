দুঃসময়ে লিভারপুলের একটু স্বস্তি, ইয়ামালের রেকর্ডের দিনে হাসল বার্সাও

চ্যাম্পিয়নস লিগ
দুঃসময়ে লিভারপুলের একটু স্বস্তি, ইয়ামালের রেকর্ডের দিনে হাসল বার্সাও
চ্যাম্পিয়নস লিগে মঙ্গলবার রাতে মাঠে নেমেছিল লিভারপুল, ইন্টার মিলান, বার্সেলোনা, চেলসি এবং বায়ার্ন মিউনিখের মতো পরাশক্তিগুলো। ঘরে-বাইরে দুঃসময় পার করতে থাকা লিভারপুল স্বস্তির জয় পেয়েছে ইন্টারের বিপক্ষে। পিছিয়ে পড়েও আইনট্রাখট ফ্রাঙ্কফুর্টের বিপক্ষে ঘুরে দাঁড়িয়ে জিতেছে বার্সেলোনা। একইভাবে স্পোর্টিং লিসবনের বিপক্ষে জিতেছে বায়ার্ন মিউনিখও। তবে ফেবারিটদের মধ্যে চেলসি হেরে গেছে আতালান্তার মাঠে। তাও শুরুতে এগিয়ে যাওয়ার পরও।
দুঃসময়ে লিভারপুলের স্বস্তির জয়
মাঠের সময়টা ভালো যাচ্ছিল না লিভারপুলের। এর মধ্যে মোহাম্মদ সালাহর বিস্ফোরক মন্তব্য ড্রেসিংরুমে লাগা আগুনটাকে ছড়িয়ে দেয় বাইরেও। এই ঘটনার জেরে লিভারপুলের চ্যাম্পিয়নস লিগের স্কোয়াড থেকে বাদও পড়েন ক্লাব ইতিহাসের অন্যতম সেরা এই ফুটবলার। সালাহকে ছাড়াই গতকাল রাতে সান সিরোতে ইন্টারের বিপক্ষে মাঠে নেমেছিল লিভারপুল। যেখানে শেষ মুহূর্তের পেনাল্টি গোলে ১-০ ব্যবধানের স্বস্তির জয় নিয়ে মাঠ ছেড়েছে ‘অল রেড’রা।
লিভারপুলের হয়ে ম্যাচের ৮৮ মিনিটে একমাত্র গোলটি করেন হাঙ্গেরিয়ান মিডফিল্ডার ডমিনিক সোবোসলাই। এর ফলে ২০০৯ সালের পর এই প্রথম সালাহকে ছাড়া চ্যাম্পিয়নস লিগের কোনো অ্যাওয়ে ম্যাচে জয় পেল লিভারপুল। এই জয়ের পর ৬ ম্যাচে ১২ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের ৮ নম্বরে উঠে এসেছে লিভারপুল। অন্য দিকে হেরেও পয়েন্ট টেবিলের ৫ নম্বরে থাকল ইন্টার। ৬ ম্যাচে ইতালিয়ান ক্লাবটির পয়েন্ট ১২।
জয়ে ফিরল বার্সেলোনা
চ্যাম্পিয়নস লিগে আগের ম্যাচে চেলসির মাঠে ৩-০ গোলে বিধ্বস্ত হয়েছিল বার্সেলোনা। সেই ধাক্কা কাটিয়ে গতকাল রাতে জয়ে ফিরেছে কাতালান ক্লাবটি। ঘরের মাঠ ক্যাম্প ন্যুতে আইনট্রাখট ফ্রাঙ্কফুর্টের বিপক্ষের বার্সার জয় ২-১ গোলে। বার্সার জয়ে দুটি গোলই জুলস কুন্দের। ঘরের মাঠে এ দিন ২১ মিনিটে পিছিয়ে পড়ে বার্সেলোনা। ফ্রাঙ্কফুর্টের হয়ে গোল করেন আনসগার নাউফ। পিছিয়ে থেকেই বিরতিতে যেতে হয় বার্সাকে।
তবে দ্বিতীয়ার্ধের খেলায় ফিরে তিন মিনিটের মধ্যে (৫০ ও ৫৩) দুই গোল করে বার্সাকে এগিয়ে দেন কুন্দে। এর মধ্যে দ্বিতীয় গোলে অ্যাসিস্ট করে একটি রেকর্ডে কিলিয়ান এমবাপ্পেকে পেছনে ফেলেছেন লামিনে ইয়ামাল। চ্যাম্পিয়নস লিগে ইয়ামাল এখন পর্যন্ত ১৪ গোলে অবদান (৭ গোল ও ৭ অ্যাসিস্ট) রেখেছেন। যা ১৮ বছর বা তার কম বয়সী খেলোয়াড়দের মধ্যে সর্বোচ্চ। এমবাপ্পের ছিল ১৩টি। ২-১ ব্যবধানে জয়ের পরও অবশ্য পয়েন্ট টেবিলে বেশ পিছিয়ে আছে বার্সা। ৬ ম্যাচে ৩ জয়, ১ ড্র ও ২ হারে ১০ পয়েন্ট পাওয়া বার্সা এখন ১৪ নম্বরে।
চেলসির হতাশার হার
চ্যাম্পিয়নস লিগে আগের ম্যাচে বার্সেলোনার বিপক্ষে দারুণ এক জয় পেয়েছিল চেলসি। কিন্তু সেই চেলসি এবার ২-১ গোলে হেরেছে আতালান্তার বিপক্ষে। ইতালিয়ান ক্লাবটির বিপক্ষে তাদের মাঠে শুরুতে এগিয়ে যায় চেলসি। ২৫ মিনিটে ইংলিশ ক্লাবটির হয়ে গোল করেন জোয়াও পেদ্রো।
তবে বিরতির পর এই লিড আর ধরে রাখতে পারেনি তারা। ম্যাচের ৫৫ মিনিটে গিয়ানলুকা স্কামাক্কার গোলে সমতা ফেরায় আতালান্তা। আর ৮৩ মিনিটে আতালান্তাকে জয়সূচক গোল এনে দেন চার্লস ডি কাটেলায়েরে। এই হারের পর ৬ ম্যাচে ১০ পয়েন্ট পাওয়া চেলসি আছে ১১ নম্বরে। আর আতালান্তা ৬ ম্যাচে ১৩ পয়েন্ট নিয়ে ৩ নম্বরে।
বায়ার্নের দারুণ জয়
বার্সেলোনার মতো পিছিয়ে পড়ে জয় পেয়েছে বায়ার্ন মিউনিখও। ঘরের মাঠে স্পোর্টিং লিসবনকে বায়ার্ন হারিয়েছে ৩-১ গোলে। আলিয়াঞ্জ অ্যারেনায় গতকাল রাতে প্রথমার্ধে গোল পায়নি কোনো দল। বিরতির পর বিপদ বাড়ে বায়ার্নের। জশুয়া কিমিখের আত্মঘাতী গোলে পিছিয়ে পড়ে জার্মান ক্লাবটি।
তবে ধাক্কা খেয়েই যেন জেগে উঠে ভিনসেন্ট কোম্পানির শিষ্যরা। ম্যাচের ৬৫ মিনিটে বায়ার্নকে সমতায় ফেরান সের্হে নাব্রি। ৪ মিনিট পর লেনার্ট কার্লের গোলে এগিয়েও যায় তারা। আর ৭৭ মিনিটে জোনাথন টাহ দলের হয়ে তৃতীয় গোল করে বায়ার্নের জয় নিশ্চিত করেন। এই জয়ে ৬ ম্যাচে ৫ জয় ও ১ হারে ১৫ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের দুই নম্বরে থাকল বায়ার্ন।