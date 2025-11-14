ক্যাম্প ন্যুর বাইরে মেসির ভাস্কর্য হবে, নিশ্চিত করল বার্সেলোনা
বার্সেলোনার ক্যাম্প ন্যু স্টেডিয়ামের বাইরে লিওনেল মেসির ভাস্কর্য তৈরি করা হবে—এমন খবর সেই ২০২১ সালেই শোনা গেছে। কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাবে বার্সেলোনার পক্ষ থেকে কখনো ঘোষণা দেওয়া হয়নি। এমনকি দুই বছরের বেশি সময় ধরে ক্যাম্প ন্যুতে ব্যাপক সংস্কারকাজ চললেও মেসির ভাস্কর্য নির্মাণ নিয়ে কোনো উদ্যোগ দেখা যায়নি।
অবশেষে ক্যাম্প ন্যুতে মেসির সম্মানে ভাস্কর্য নির্মাণের কথা নিশ্চিত করেছে বার্সা। বৃহস্পতিবার একটি বইয়ের অনুষ্ঠানে বার্সেলোনা সভাপতি হোয়ান লাপোর্তা বলেছেন, ক্যাম্প ন্যুর বাইরে স্থাপনের জন্য মেসির ভাস্কর্যের নকশা তৈরির প্রক্রিয়া চলছে। লাপোর্তার ঘোষণাটি এসেছে এমন সময়ে, যখন মেসির হঠাৎ ক্যাম্প ন্যু আগমন নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে উচ্ছ্বাসে ভাসছেন সমর্থকেরা।
আর্জেন্টিনা দলের অনুশীলনের অংশ হিসেবে মেসি গিয়েছিলেন স্পেনে। গত রোববার রাতে আচমকাই ক্যাম্প ন্যুতে যান তিনি। ২০০৪ থেকে ২০২১ পর্যন্ত যে মাঠে খেলে তিনি কিংবদন্তি হয়ে উঠেছেন, সেই মাঠে ঘোরাঘুরির কিছু ছবি পোস্ট করে ইনস্টাগ্রামে তিনি লিখেছিলেন, ‘আশা করি একদিন আমি ফিরে আসতে পারব, শুধু একজন খেলোয়াড় হিসেবে বিদায় জানাতে নয়, সেই সুযোগ তো আমি পাইনি...।’
মেসির আবেগপূর্ণ পোস্টটির পর বার্সেলোনা সমর্থকদের মধ্যে মেসিকে নিয়ে স্মৃতি রোমন্থন বেড়েছে। বার্সেলোনাও অফিশিয়াল সোশ্যাল হ্যান্ডলে মেসির ছবি পোস্ট করে লিখেছে, ‘তোমার ঘরে তুমি সব সময়ই স্বাগত, লিও।’
এর তিন দিন পর একটি বই উন্মোচন অনুষ্ঠানে লাপোর্তা মেসিকে ক্লাবের পক্ষ থেকে সম্মানিত করা নিয়ে কথা বললেন, ‘আমরা বিষয়টি নিয়ে কাজ করছি। অবশ্যই মেসি ও তাঁর পরিবারের সম্মতি থাকতে হবে। চূড়ান্ত নকশা প্রস্তুত হলে আমরা আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব দেব। নতুন স্টেডিয়ামে বার্সার সব কিংবদন্তির মতো মেসিরও মূর্তি থাকলে দারুণ হবে।’
ক্যাম্প ন্যুর বাইরে আগে থেকেই আছে বার্সার দুই কিংবদন্তি লাসলো কুবালা ও ইয়োহান ক্রুইফের মূর্তি।
দেড় যুগের ক্যারিয়ার শেষে অপ্রত্যাশিতভাবে ২০২১ সালে বার্সেলোনা ছাড়তে হয় মেসিকে। সে বছরই বার্সেলোনার বার্ষিক সাধারণ সভায় ক্যাম্প ন্যুর বাইরে মেসির ভাস্কর্য স্থাপনের বিষয়টি আলোচিত হয়। ২০২১ সালের সেপ্টেম্বরে মেসি পিএসজিতে যান, দুই বছর সেখানে থাকার পর এখন তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ক্লাব ইন্টার মায়ামিতে।
এদিকে ক্যাম্প ন্যুও দুই বছর ধরে সংস্কারের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। যা অসম্পূর্ণ থাকা অবস্থাতেই চলতি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে খুলে দেওয়া হতে পারে।
বার্সেলোনা সভাপতি জানিয়েছেন, ক্যাম্প ন্যুর সংস্কার পুরোপুরি শেষ হলে মেসির জন্য ট্রিবিউট আয়োজন করতে চায় ক্লাব, ‘বিশ্বের সবচেয়ে সুন্দর শ্রদ্ধা–সম্মান পাওয়ার যোগ্য লিও। স্টেডিয়াম পুরোপুরি প্রস্তুত হলে ১ লাখ ৫ হাজার দর্শক সেখানে উপস্থিত হতে পারবেন। আমরা চাই, সবাইকে সঙ্গে নিয়ে তাঁকে উপযুক্ত সম্মান জানাতে।’