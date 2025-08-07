বন্ধু সুয়ারেজ ও ‘দেহরক্ষী’ দি পলে কোয়ার্টার ফাইনালে ‘দর্শক’ মেসি

লিগস কাপ
বন্ধু সুয়ারেজ ও ‘দেহরক্ষী’ দি পলে কোয়ার্টার ফাইনালে ‘দর্শক’ মেসি
ইন্টার মায়ামি ৩: ১ পুমাস
পরনে গাঢ় রঙের শার্ট ও শর্টস। চোখ দুটো মাঠে আটকে। সেখানে খেলায় ব্যস্ত তাঁর ক্লাব–সতীর্থরা। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ আবার তাঁর বেশ কাছের মানুষ। একজন তো সেই বার্সেলোনার দিনগুলো থেকে ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আরেকজন আর্জেন্টিনা জাতীয় দলের সমর্থকদের কাছে তাঁর ‘দেহরক্ষী’ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছেন।
লিওনেল মেসির অনুপস্থিতিতে তাঁর বন্ধু ও দেহরক্ষীর ওপর বিশেষ দায়িত্ব চেপেছিল—মেক্সিকান ক্লাব পুমাস ইউএনএএমের বিপক্ষে ইন্টার মায়ামিকে জেতাতে হবে। বন্ধু কথা রেখেছেন এবং দেহরক্ষীও তাঁর দায়িত্ব ঠিকঠাক পালন করেছেন। সে জন্যই সম্ভবত গ্যালারিতে বেশ খোশমেজাজে ছিলেন মেসি।
চেজ স্টেডিয়ামে আজ বাংলাদেশ সময় সকালে লিগস কাপের গ্রুপ পর্বে নিজেদের চূড়ান্ত ম্যাচে পুমাসকে ৩–১ গোলে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছে ইন্টার মায়ামি। যুক্তরাস্ট্রের ক্লাবটির হয়ে প্রথম গোল করেন মেসির ‘দেহরক্ষী’খ্যাত রদ্রিগো দি পল। আর তাঁর বন্ধু সুয়ারেজ গোল করেন পেনাল্টি থেকে, সেটাও চোখজুড়ানো ‘পানেনকা’ শটে।
গত শনিবার নেকাক্সার বিপক্ষে চোট পাওয়ায় আজ মেসি খেলতে পারেননি। তবে গ্যালারি থেকে ম্যাচটা দেখেছেন। আর্জেন্টাইন কিংবদন্তির অনুপস্থিতিতে তাঁর দারুণ এক রেকর্ড ধরে রাখলেন কাছের মানুষেরাই—কোনো টুর্নামেন্টের গ্রুপ পর্ব থেকে মেসিকে কখনোই বাদ পড়তে হয়নি।
যদিও আজ ম্যাচের ৩৪ মিনিটে জর্জ রুভালকাবার গোলে পুমাস এগিয়ে যায়। কিন্তু প্রথমার্ধের শেষ মিনিটে বাঁ প্রান্ত থেকে সুয়ারেজের পাস বুক দিয়ে নামিয়ে দারুণ প্লেসিং শটে গোল করেন দি পল। শুধু মায়ামির হয়ে প্রথম গোল নয়, চলতি বছরে এটা আর্জেন্টাইন মিডফিল্ডারেরও প্রথম গোল।
সমতায় ফেরা মায়ামিকে ৫৯ মিনিটে এগিয়ে দেন সুয়ারেজ। পুমাসের ডিফেন্ডার হোসে কাইসেদো বক্সে হ্যান্ডবল করায় পেনাল্টি পায় মায়ামি। স্পটকিক থেকে ঠান্ডা মাথায় ‘পানেনকা’ শটে গোল করেন উরুগুইয়ান তারকা। ৬৯ মিনিটে মায়ামির আর্জেন্টাইন উইঙ্গার তাদেও আলেন্দের গোলের উৎসও সুয়ারেজ।
এই ম্যাচের আগে মায়ামি কোচ হাভিয়ের মাচেরানো জানতেন, জয় পেলেই কোয়ার্টার ফাইনালে উঠবে তাঁর দল। মেসির অনুপস্থিতিতে এ ম্যাচে সেই লক্ষ্য পূরণ নিয়ে মাচেরানোর একটু দুশ্চিন্তায় ভোগা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু সুয়ারেজ ও দি পল মিলে মেসির অভাব বুঝতে দেননি।
মেজর লিগ সকার (এমএলএস) থেকে প্রথম দল হিসেবে লিগস কাপের কোয়ার্টার ফাইনালে উঠল ইন্টার মায়ামি। গ্রুপ পর্বে ৩ ম্যাচের সবকটিতে জিতেছে মায়ামি। সেই হিসেবে দলটির পয়েন্ট হওয়ার কথা ৯; কিন্তু তাদের পয়েন্ট ৮। কারণ, দুটি ম্যাচ ৯০ মিনিটের মধ্যে জিতলেও অন্যটি তারা জিতেছিল টাইব্রেকারে। লিগস কাপের নিয়ম অনুযায়ী, কোনো দল পেনাল্টি শুট আউটে জিতলে ২ পয়েন্ট পায়।