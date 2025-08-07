লা লিগায় সর্বোচ্চ বেতন পাওয়া ১০ ফুটবলার

প্রতিভার দাম কত, তা লা লিগার ফুটবলারদের বেতনের দিকে তাকালেই বোঝা যায়। উদীয়মান ও তরুণ প্রতিভা থেকে শুরু করে অভিজ্ঞ তারকা—সবার মধ্যে একটাই মিল: আকাশছোঁয়া বেতন। স্পেনের শীর্ষ লিগে সবচেয়ে বেশি পারিশ্রমিক পাওয়া ১০ ফুটবলারকে নিয়েই এই আয়োজন।
প্রত্যাশিতভাবেই সর্বোচ্চ বেতন পাওয়াদের তালিকায় লা লিগার সফলতম দুই ক্লাব রিয়াল মাদ্রিদ ও বার্সেলোনার ফুটবলারদের আধিক্য বেশি। শীর্ষ দশের ৬ জন রিয়ালের, ৩ জন বার্সার, ১ জন আতলেতিকো মাদ্রিদের। তালিকায় এমন কয়েকজন ফুটবলার আছেন, যাঁদের বার্ষিক বেতন সমান।
শুধু বার্সেলোনা নয়; বর্তমানে লা লিগারই সবচেয়ে বড় বিস্ময় মনে করা হয় লামিনে ইয়ামালকে। সম্প্রতি বার্সার সঙ্গে চুক্তির মেয়াদ বাড়িয়েছেন ইয়ামাল। তরুণ এই উইঙ্গার ক্লাবটিতে থাকবেন ২০৩১ সালের জুন পর্যন্ত। চুক্তি নবায়নের পর তাঁর বেতনও বেড়েছে। এখন থেকে তিনি বছরে পারিশ্রমিক হিসেবে পাবেন ১ কোটি ৮৩ লাখ ৪০ হাজার ডলার (২২৩ কোটি ১৪ লাখ ৯৬ হাজার টাকা)।
লিভারপুলের সঙ্গে দুই দশকের সম্পর্ক ছিন্ন করে এবারের দলবদলেই রিয়াল মাদ্রিদে নাম লিখিয়েছেন ট্রেন্ট আলেকজান্ডার-আরনল্ড। লা লিগার ক্লাবে নতুন যোগ দেওয়া ফুটবলারদের মধ্যে আরনল্ডের বেতনই সবচেয়ে বেশি। ইংল্যান্ডের এই রাইট–ব্যাকের সঙ্গে রিয়ালের চুক্তি ২০৩১ সালের জুন পর্যন্ত। মাদ্রিদের ক্লাবটি বছরে তাঁকে পারিশ্রমিক হিসেবে দেবে ১ কোটি ৮৩ লাখ ৪০ হাজার ডলার (২২৩ কোটি ১৪ লাখ ৯৬ হাজার টাকা)।
ফেদেরিকো ভালভের্দেকে বিশ্বের অন্যতম পরিপূর্ণ ফুটবলার মনে করা হয়। অক্লান্ত উদ্যম, বহুমুখিতা এবং নেতৃত্বগুণ উরুগুইয়ান এই মিডফিল্ডারকে রিয়াল মাদ্রিদের অপরিহার্য অংশ করে তুলেছে। তাঁর আকাশচুম্বী বেতন সেই সক্ষমতাকে প্রতিফলিত করে। তিনিও বছরে ১ কোটি ৮৩ লাখ ৪০ হাজার ডলার (২২৩ কোটি ১৪ লাখ ৯৬ হাজার টাকা) পারিশ্রমিক পান। রিয়ালের সঙ্গে তাঁর চুক্তি ২০২৯ সালের জুন পর্যন্ত।
যে প্রত্যাশা নিয়ে বার্সেলোনা ফ্রেঙ্কি ডি ইয়ংকে দলে ভিড়িয়েছিল, ছয় বছরে এর তেমন একটা পূরণ করতে পারেননি। ক্লাবটির হয়ে এখন পর্যন্ত ২৫৯ ম্যাচ খেলে গোল মাত্র ১৯টি, গোলে সহায়তা ২৩টি। অ্যাঙ্কেলের চোটের কারণে গত মৌসুমে বেশ কয়েকটি ম্যাচ মিস করেছেন। তবু লা লিগার অন্যতম শীর্ষ বেতনভোগী ফুটবলার ডি ইয়ং। মূলত কৌশলগত দক্ষতা ও ঠান্ডা মাথায় মাঝমাঠ সামলাতে পারার কারণেই বার্সা তাঁকে রেখে দিয়েছে। বছরে তিনি পান ২ কোটি ৯ লাখ ডলার (২৫৪ কোটি ৩৩ লাখ ৯৪ হাজার টাকা)। ২০২৫–২৬ মৌসুম শেষে নেদারল্যান্ডসের এই সেন্ট্রাল মিডফিল্ডারের সঙ্গে বার্সার চুক্তির মেয়াদ ফুরাবে।
রিয়াল মাদ্রিদের পরবর্তী জিদান ভাবা হচ্ছে জুড বেলিংহামকে। ক্লাবটির হয়ে নিজের অভিষেক মৌসুমটা (২০২৩–২৪) কেটেছে স্বপ্নের মতো। উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ, লা লিগাসহ জিতেছেন প্রথম মৌসুমেই। রিয়ালের ২০২৪–২৫ মৌসুম ভালো না কাটলেও বেলিংহাম খুব একটা খারাপ করেননি (১৫ গোল, ১৫ অ্যাসিস্ট)। লা লিগার মিডফিল্ডারদের মধ্যে তাঁর বেতনই সবচেয়ে বেশি—২ কোটি ২৯ লাখ ১০ হাজার ডলার (২৭৮ কোটি ৭৯ লাখ ৯৮ হাজার টাকা)। রিয়ালের সঙ্গে চুক্তি আছে ২০২৯ সালের জুন পর্যন্ত।
বার্সেলোনার খেলোয়াড়দের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বেতন রবার্ট লেভানডফস্কির। পোল্যান্ডের এই তারকা স্ট্রাইকার বছরে পান ২ কোটি ২৯ লাখ ১০ হাজার মার্কিন ডলার (২৭৮ কোটি ৭৯ লাখ ৯৮ হাজার টাকা)। বার্সার আক্রমণভাগকে তিনিই নেতৃত্ব দেন। ৩৭ ছুঁই ছুঁই লেভার সঙ্গে কাতালান ক্লাবটির চুক্তির মেয়াদ ফুরাবে ২০২৫–২৬ মৌসুম শেষে।
রিয়াল–বার্সার বাইরে বেতনের দিক থেকে শীর্ষ দশে থাকা একমাত্র ফুটবলার ইয়ান অবলাক। স্লোভেনিয়ান গোলকিপার অবলাক ২০১৪ সাল থেকে খেলছেন আতলেতিকো মাদ্রিদে। ক্লাবটির সঙ্গে তাঁর চুক্তি আছে ২০২৮ সালের জুন পর্যন্ত। বছরে তিনি পান ২ কোটি ২৯ লাখ ১০ হাজার ডলার (২৭৮ কোটি ৭৯ লাখ ৯৮ হাজার টাকা), যা লা লিগার গোলকিপারদের মধ্যে সর্বোচ্চ। ধারাবাহিকতা, নেতৃত্বগুণ ও গোল ঠেকানোর অসাধারণ দক্ষতার কারণে আতলেতিকো তাঁর ওপর লম্বা সময় ধরে আস্থা রেখেছে।
অবলাকের মতো ভিনিসিয়ুস জুনিয়রও বছরে ২ কোটি ২৯ লাখ ১০ হাজার ডলার (২৭৮ কোটি ৭৯ লাখ ৯৮ হাজার টাকা) বেতন পান। কিন্তু এতেই ভিনিসিয়ুস সন্তুষ্ট নন। ব্রাজিলিয়ান এই তারকা সম্প্রতি রিয়াল মাদ্রিদের কাছে সর্বোচ্চ পারিশ্রমিক দাবি করেছেন। ক্লাবটির সঙ্গে আরও দুই বছর চুক্তি আছে তাঁর। তবে চুক্তির মেয়াদ বাড়ানোর আলোচনা কয়েক মাস ধরে চলছে। কিন্তু সেই আলোচনা ফলপ্রসূ হচ্ছে না ভিনির বাড়তি চাহিদার কারণে।
হাঁটুর লিগামেন্ট ছিঁড়ে যাওয়ায় গত মৌসুমের বেশির ভাগ সময় দর্শক হয়ে থাকতে হয়েছে। তবে শতভাগ ফিট ডেভিড আলাবা রক্ষণভাবে রিয়াল মাদ্রিদকে সম্ভাব্য সেরা সেবাটাই দিয়ে গেছেন। অস্ট্রিয়ান এই সেন্টার–ব্যাক বছরে পান ২ কোটি ৪৭ লাখ ৫০ হাজার ডলার (৩০১ কোটি ১৯ লাখ ১৪ হাজার টাকা), যা লা লিগার ডিফেন্ডারদের মধ্যে সর্বোচ্চ।
দীর্ঘ অপেক্ষা ও কয়েক দফা নাটকীয়তার পর কিলিয়ান এমবাপ্পে তাঁর স্বপ্নের ক্লাব রিয়াল মাদ্রিদে যোগ দিতে পেরেছেন গত মৌসুমে। ক্লাবটির হয়ে এখন পর্যন্ত ৫৯ ম্যাচে করেছেন ৪৪ গোল। লা লিগায় নিজের অভিষেক মৌসুমে ৩১ গোল করে জিতে নিয়েছেন ইউরোপিয়ান গোল্ডেন শু। ফ্রান্সের বিশ্বকাপ জয়ী এই ফরোয়ার্ডই লা লিগার বর্তমান ফুটবলারদের মধ্যে সর্বোচ্চ পারিশ্রমিক পান। রিয়াল তাঁকে বছরে দেয় ৩ কোটি ৪৩ লাখ ৮০ হাজার ডলার (৪১৮ কোটি ৩১ লাখ ৪৩ হাজার টাকা)। ক্লাবটির সঙ্গে তাঁর চুক্তির মেয়াদ ফুরাবে ২০২৯ সালের ৩০ জুন।