আর্সেনালকে ‘এক নম্বর’ বলছেন সালাহ
প্রিমিয়ার লিগে আগামীকাল রাতে মুখোমুখি হবে দুই শিরোপাপ্রত্যাশী লিভারপুল ও আর্সেনাল। লিগ শিরোপা নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে যাওয়া ম্যাচটি জেতার জন্য মরিয়া থাকবে দুই দলই। অ্যানফিল্ডে এ ম্যাচ ঘিরে জমতে শুরু করেছে উত্তাপ। আর্সেনালের মুখোমুখি হওয়া নিয়ে কথা বলেছেন লিভারপুল তারকা মোহাম্মদ সালাহ। তাঁর মতে, আর্সেনালই লিগ শিরোপা জয়ে ফেবারিট!
মিসরীয় তারকার এ মন্তব্যকে অবশ্য অনেকেই মাঠে নামার আগে ‘মনস্তাত্ত্বিক লড়াই’ হিসেবে দেখছেন। কে জানে ফেবারিট তকমা দিয়ে চাপটা হয়তো মিকেল আরতেতার দলের দিকেই ঠেলে দিতে চাইছেন সালাহ! ৩৩ বছর বয়সী এই ফরোয়ার্ড অবশ্য ব্যাখ্যা করে বলেছেন, কেন তিনি আর্সেনালকে ফেবারিট মনে করছেন।
স্কাই স্পোর্টসকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে সালাহর কাছে ‘শিরোপাপ্রত্যাশী ফেবারিট’ আর্সেনালের বিপক্ষে ম্যাচটি নিয়ে জানতে চাওয়া হয়েছিল। লিভারপুল তারকার জবাব, ‘হ্যাঁ, অবশ্যই। ওরা ফেবারিট। আমি আগেও কয়েকবার বলেছি, আজও বলছি। এর আগে পিএফএ অ্যাওয়ার্ডসেও বলেছিলাম।’
কেন ফেবারিট—সেই ব্যাখ্যা সালাহ দিয়েছেন এভাবে, ‘ওদের দলটা পাঁচ-ছয় বছর ধরে একসঙ্গে খেলছে। তাই একে অন্যকে ভালো বোঝে। কোচও পাঁচ-ছয় বছর ধরে আছেন। এভাবে দল একসঙ্গে থাকলে খেলা সহজ হয়ে যায়। আমাদের বা ম্যানচেস্টার সিটির মতো দলে বারবার খেলোয়াড় বদলাতে হয়, তাতে (খেলাটা) একটু কঠিন হয়ে পড়ে। যদিও পেপ গার্দিওলার দল সব সময়ই ফেবারিট। কিন্তু আমার মতে, এ বছর আর্সেনালই এক নম্বর।’
আর্সেনাল অবশ্য গত তিন মৌসুমেই লিগ জয়ের দৌড়ে ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনবারই দ্বিতীয় হয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয় তাদের। বারবার কাছাকাছি গিয়েও শিরোপা হাতছাড়া করার ধারা থেকে এবার বেরোতে চায় এমিরেটসের ক্লাবটি। যদিও কাজটা সহজ হবে না। লিভারপুল, ম্যানচেস্টার সিটি ও চেলসির মতো দলের কঠিন বাধা পেরিয়েই শিরোপা জিততে হবে আর্সেনালকে।
তারকাদের ধরে রাখার পাশাপাশি এবারের দলবদলে বেশ খরচও করেছে আর্সেনাল। নতুন খেলোয়াড় এনে স্কোয়াডে যে ঘাটতি ছিল, তা পূরণের চেষ্টা করেছে ক্লাবটি। লন্ডনের ক্লাবটি খরচ করেছে প্রায় ২৭০ মিলিয়ন পাউন্ড। দলে ভিড়িয়েছে মার্তিন জুবিমেন্দি, ভিক্টর ইয়োকেরেস ও এবেরেচি এজের মতো তারকাকে।