ফুটবল

প্রিমিয়ার লিগে যেখানে ‘রাজত্ব’ সালাহর

খেলা ডেস্ক
গোল করেই মৌসুম শুরু করেছেন সালাহরয়টার্স

মৌসুমের প্রথম লিগ ম্যাচে গোল করাটাকে একরকম নিয়মেই পরিণত করেছেন মোহাম্মদ সালাহ। লিভারপুলের হয়ে খেলা ৯ মৌসুমের ৮টিতেই লিগের প্রথম ম্যাচে গোলের দেখা পেয়েছেন এই মিসরীয় ফরোয়ার্ড। শুধু ২০২৩–২৪ মৌসুমে প্রথম লিগ ম্যাচে চেলসির বিপক্ষে গোল করতে ব্যর্থ হন। সেদিনও অবশ্য বল জালে ঠিকই জড়িয়েছিলেন, কিন্তু সেই গোল বাতিল হয় ভিএআরে।

গতকাল রাতেও মনে হচ্ছিল সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হবে এবং সালাহকে গোলবঞ্চিত থাকতে হবে। যদিও উত্থান–পতনের নাটকীয় ম্যাচটিতে শেষ পর্যন্ত নিরাশ হতে হয়নি সালাহকে।

ম্যাচ যখন শেষ হওয়ার অপেক্ষায়, তখনই যোগ করা সময়ের চতুর্থ মিনিটে সালাহর পা থেকে আসে দারুণ এক গোল। এই গোলে বোর্নমাউথের বিপক্ষে লিভারপুলের ৪–২ ব্যবধানের জয় নিশ্চিত হওয়ার পাশাপাশি প্রথম লিগ ম্যাচে গোল করার রেকর্ডটাকে আরও সুসংহত করেছেন সালাহ।

গতকাল রাতে করা গোলটিসহ প্রিমিয়ার লিগের প্রথম ‘ম্যাচ ডে’তে সালাহর গোলসংখ্যা এখন ১০। এই তালিকায় গত মৌসুমেই এককভাবে শীর্ষে উঠেছিলেন সালাহ। ২০২৪–২৫ মৌসুমে ইপসউইচ টাউনের বিপক্ষে প্রথম ম্যাচে গোলের পর সালাহর গোল হয়েছিল ৯টি। যার মধ্য দিয়ে তিনি ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন ৮ গোল করা জেমি ভার্ডি, অ্যালান শিয়ারার, ওয়েইন রুনি ও ফ্রাঙ্ক ল্যাম্পার্ডকে। আর এবার সালাহ যেন নিজেকেও ছাড়িয়ে গেলেন।

শুধু গোল করায় নয়, গোলে অবদান বিবেচনা করলেও সালাহ সবার ওপরে অবস্থান করছেন। এখন পর্যন্ত প্রথম ম্যাচে ১৫ গোলে অবদান (১০ গোল ও ৫ গোল করিয়েছেন) রেখেছেন সালাহ। এ তালিকায় দ্বিতীয় ওয়েন রুনি, যিনি অবদান রেখেছেন ১৩ গোলে (৮ গোল ও ৫ গোল করিয়েছেন)।

জোতার মতো উদ্‌যাপন করেছেন সালাহ
এএফপি

প্রথম দিনের রেকর্ডে রাজত্ব প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি এদিন আরও কিছু মাইলফলক গড়েছেন সালাহ। অ্যানফিল্ডে এটি তাঁর ১০৬তম প্রিমিয়ার লিগ গোল। একক ভেন্যুতে গোল করার ক্ষেত্রে সালাহ ছুঁয়েছেন সের্হিও আগুয়েরোকে। আগুয়েরো ম্যানচেস্টার সিটির হয়ে ইতিহাদ স্টেডিয়ামে করেছিলেন ১০৬ গোল। এ তালিকায় কেবল থিয়েরি অঁরি এগিয়ে—তিনি আর্সেনালের মাঠ হাইবুরিতে করেন ১১৪ গোল।

এ ছাড়া প্রিমিয়ার লিগে গোলে অবদানে সালাহ ছুঁয়েছেন রায়ান গিগসকে। সালাহ লিভারপুলের হয়ে প্রিমিয়ার লিগে এখন পর্যন্ত ২৮৯ ম্যাচে অংশ নিয়ে মোট ২৭১ গোলে অবদান রেখেছেন। এর মধ্যে ১৮৫টি গোল করার পাশাপাশি সহায়তা করেছেন আরও ৮৬ গোলে।

গিগসও ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের হয়ে মোট ২৭১ গোলে অবদান রেখেছেন। প্রিমিয়ার লিগ ইতিহাসে একক কোনো ক্লাবের হয়ে এর চেয়ে বেশি গোলে অবদান আছে কেবল ওয়েইন রুনির। তিনি ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের হয়ে ২৭৬ গোলে অবদান রেখেছিলেন।

তবে সালাহ হয়তো শিগগিরই ছাড়িয়ে যাবেন রুনিকে। এ ছাড়া প্রিমিয়ার লিগে সর্বোচ্চ গোলের তালিকাতেও সালাহ এখন যৌথভাবে চার নম্বরে উঠে এসেছেন। তাঁর গোলও এখন অ্যান্ডি কোলের সমান ১৮৭টি। আর সালাহ ওপরে আছেন কেবল ওয়েইন রুনি (২০৮), হ্যারি কেইন (২১৩) এবং অ্যালেন শিয়ারার (২৬০)।

