৬ গোলের থ্রিলার জিতে মৌসুম শুরু লিভারপুলের

খেলা ডেস্ক
লিভারপুলের তৃতীয় গোলের পর ফেদেরিকো চিয়েসার উল্লাসএক্স/লিভারপুল

লিভারপুল ৪:২ বোর্নমাউথ

শুরুতে ছিল আবেগের বিস্ফোরণ, মাঝপথে উঠল নতুনের জয়গান, আর নাটকীয়তার চূড়ান্ত অঙ্কে ফুটে উঠল কারও ঘৃণার জবাব, কারও সামর্থ্যের ঝলক।

অ্যানফিল্ডে আজ ২০২৫-২৬ প্রিমিয়ার লিগের প্রথম ম্যাচে লিভারপুল ও বোর্নমাউথ উপহার দিল একটি থ্রিলারের প্রায় সব উপাদানই। যে থ্রিলারের শেষ দিকে দুই গোল করে লিভারপুল ম্যাচ ছিনিয়ে নিয়েছে ৪-২ গোলে।

গত মাসে সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারানো দিয়েগো জোতাকে স্মরণ করে শুরু হয়েছিল ম্যাচ। ২৮ বছর বয়সী এই লিভারপুল তারকার জন্য দর্শক নিয়ে এসেছিলেন ব্যানার, পতাকা আর জার্সি। ম্যাচের শুরুতে এক মিনিট নীরবতাও পালন হলো ৫ বছর অ্যানফিল্ডে কাটানো জোতা ও তাঁর সঙ্গে একই দুর্ঘটনায় নিহত আন্দ্রে সিলভার স্মরণে।

কিক অফ বাঁশির পর ম্যাচের বয়স যত বাড়তে থাকল, একে একে দৃশ্যপটে হাজির হতে শুরু করল অন্যান্য চরিত্রও। গত মৌসুমে লিগে নবম হওয়া বোর্নমাউথ একই আসরের চ্যাম্পিয়ন লিভারপুলকে চ্যালেঞ্জও জানাচ্ছিল প্রায় সমানতালে।

দুই দলই গত মৌসুমের পর অনেকটা বদলেছে। আর্নে স্লট আজই যেমন লিগ অভিষেক করিয়েছেন চারজনকে—্উগো একিতিকে, ফ্লোরিয়ান ভির্টজ, জেরেমি ফ্রিমপং ও মিলোস কেরকেজ।

বিস্তারিত আসছে ...।

