আরামবাগকে হারিয়ে শীর্ষস্থান ধরে রাখল কিংস, দুইয়ে আবার ফর্টিস

বাংলাদেশ ফুটবল লিগ
আরামবাগকে হারিয়ে শীর্ষস্থান ধরে রাখল কিংস, দুইয়ে আবার ফর্টিস
বাংলাদেশ ফুটবল লিগে শীর্ষেই আছে বসুন্ধরা কিংস। অন্যদিকে, আবার দুইয়ে উঠে এসেছে ফর্টিস এফসি।
কিংস অ্যারেনায় আজ পয়েন্ট তালিকার তলানির দল আরামবাগকে ২-১ গোলে হারিয়েছে বসুন্ধরা কিংস। ম্যাচের শুরু থেকেই রাকিব, সানডে ও দরিয়েলতনরা আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলে আরামবাগকে চাপে রাখেন। রাকিবের পাসে দরিয়েলতনের প্লেসিংয়ে কিংস প্রথম গোল পেয়েছে। এরপর দরিয়েলতনের ক্রসে ইমানুয়েল সানডের হেডে প্রথমার্ধেই ব্যবধান হয় ২-০।
তবে ম্যাচের ৫৫ মিনিটে উত্তেজনা তৈরি হয়, যখন আরামবাগের কিজিতো বল জালে পাঠালেও সহকারী রেফারি হ্যান্ডবলের কারণে গোল বাতিল করেন। এই সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ আরামবাগের খেলোয়াড়রা সহকারী রেফারিকে মৃদু ধাক্কা দিলে কয়েক মিনিট খেলা বন্ধ থাকে। ৬৩ মিনিটে মিলস একটি গোল শোধ করলে ব্যবধান ২-১ এ নেমে আসে। আরামবাগ হারলেও দ্বিতীয়ার্ধে তারা ভালো ফুটবল উপহার দিয়েছে।
শেষ পর্যন্ত জয় নিয়ে মাঠ ছাড়া কিংস ১২ ম্যাচে ২৭ পয়েন্ট নিয়ে তালিকার শীর্ষে। ২৪ পয়েন্ট নিয়ে ফর্টিস দুইয়ে এবং ২২ পয়েন্ট নিয়ে আবাহনী তিনে।
গাজীপুরের শহীদ বরকত স্টেডিয়ামে আজ পুলিশ এফসিকে ১-০ গোলে হারিয়েছে ফর্টিস। ম্যাচের শুরুতেই সাফ অনূর্ধ্ব-২০ জয়ী দলের অধিনায়ক ডিফেন্ডার মিঠু চৌধুরী বক্সের ভেতর থেকে নিখুঁত হেডে ফর্টিসকে এগিয়ে নেন। ম্যাচ যখন শেষ দিকে, পুলিশ সমতায় ফিরতে মরিয়া, ঠিক তখনই অতিরিক্ত সময়ে নাটকীয়তা বাড়ান পিয়াস আহমেদ নোভা। পা ওমর বাবুর ঠেলে দেওয়া বল বক্সের ভেতর থেকে দারুণ শটে জালে জড়ান তিনি। তবে জয়ের এই কৃতিত্বে বড় অংশ প্রাপ্য শ্রীলঙ্কান গোলকিপার সুজন পেরেইরার। পুলিশের অন্তত দুটি নিশ্চিত গোল বাঁচিয়ে তিনি দলের তিন পয়েন্ট নিশ্চিত করেন। লিগে পুলিশের এটি দ্বিতীয় হার।