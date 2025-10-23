বেলিংহামের গোলে রিয়ালের তিনে তিন, জয়ের ধারায় বায়ার্নও

চ্যাম্পিয়নস লিগ
বেলিংহামের গোলে রিয়ালের তিনে তিন, জয়ের ধারায় বায়ার্নও
রিয়াল মাদ্রিদ ১-০ জুভেন্টাস, বায়ার্ন মিউনিখ ৪-০ ক্লাব ব্রুগা
২৮টি শট নিয়ে মাত্র নিয়ে ১ গোল!
একের পর এক আক্রমণ চালিয়েও একটির বেশি গোল না পাওয়ায় রিয়াল মাদ্রিদ সমর্থকদের আক্ষেপ হতেই পারে। তবে স্বস্তির দিক, গোলটি করেছেন জুড বেলিংহাম, যাঁর গোল পাওয়ার অপেক্ষায় ছিলেন সবাই।
বেলিংহামের একমাত্র গোলে উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগের তৃতীয় ম্যাচ ডে-তে জুভেন্টাসকে ১-০ গোলে হারিয়ে রিয়াল মাদ্রিদ। এবারের লিগপর্বে এ নিয়ে প্রথম তিনটি ম্যাচেই জিতল রিয়াল।
একই রাতে তৃতীয় জয় পেয়েছে বায়ার্ন মিউনিখও। আলিয়াঞ্জ অ্যারেনায় জার্মান চ্যাম্পিয়নরা ক্লাব ব্রুগাকে হারিয়েছে ৪-০ গোলে।
শেষ বাঁশিতে ৩ পয়েন্ট নিয়ে মাঠ ছাড়লেও রিয়াল ম্যাচের শুরুর দিকে ছিল কিছুটা নড়বড়ে। প্রথম ১৫ মিনিটের মধ্যে অন্তত তিনবার রিয়াল রক্ষণকে পরীক্ষায় ফেলেছে জুভেন্টাস। সপ্তম মিনিটে কালুলুর বাড়ানো বল আটকান রাউল অ্যাসেনসিও, দশম মিনিটে ওয়েস্টন ম্যাকিকির নিচু শট বেরিয়ে যায় পোস্ট ঘেঁষে। এ ছাড়া ১৪তম মিনিটে ফেদেরিকো গাত্তির শট প্রতিহত করেন গোলকিপার থিবো কোর্তোয়া।
বিরতির আগে রিয়ালের বড় সুযোগ আসে ৪০তম মিনিটে। তখন কিলিয়ান এমবাপ্পের কোনাকুনি শট ফিরিয়ে দেন জুভেন্টাস গোলকিপার মিকেল গ্রেগরি। দ্বিতীয়ার্ধে ৫৭তম মিনিটে অবশ্য বেলিংহামের বেলায় বাধা হতে পারেননি তিনি।
ভিনিসিয়ুস জুনিয়র কয়েকজনকে কাটিয়ে শট নিলেও বল পোস্টে লেগে ফিরে আসে। কাছেই ছিলেন বেলিংহাম, সহজেই জালে জড়ান ২২ বছর বয়সী এই মিডফিল্ডার। ২০২৫-২৬ মৌসুমে এটি তাঁর প্রথম গোল। জুলাইয়ে কাঁধের অস্ত্রোপচারের পর থেকে দীর্ঘসময় পুনর্বাসনে ছিলেন বেলিংহাম। মাঠে ফিরলেও তাঁকে পুরো ম্যাচ আজকের আগে খেলানো হয়নি। অক্টোবরের ফিফা উইন্ডোতে ইংল্যান্ড কোচ টমাস টুখেল তো তাঁকে দলেই রাখেননি।
সেই বেলিংহাম আজ পুরো নব্বই মিনিট খেলেছেন, গোলও করেছেন।
মার্শেইয়ের বিপক্ষে ২-১ আর আলমাতির বিপক্ষে ৫-০ গোলের রিয়ারের তৃতীয় জয়টি এসেছে বেলিংহামের ওই একমাত্র গোলেই। বিপরীতে এবারের চ্যাম্পিয়নস লিগে জয়হীনই থাকল জুভেন্টাস। ইতালিয়ান ক্লাবটি আগের দুই ম্যাচে ডর্টমুন্ডের সঙ্গে ৪-৪ আর ভিয়ারিয়ালের সঙ্গে ২-২ ড্র করেছিল।
৩৬ দলের পয়েন্ট তালিকায় জুভেন্টাস এখন ২ পয়েন্ট নিয়ে ২৫ নম্বরে। আর তিন ম্যাচে ৯ পয়েন্ট নিয়ে রিয়াল মাদ্রিদ পাঁচে। সমান পয়েন্টের পরও গোল ব্যবধানে থাকায় রিয়ালের সামনে আর্সেনাল, ইন্টার মিলান, বায়ার্ন ও পিএসজি। এর মধ্যে বায়ার্ন আজ ক্লাব ব্রুগাকে হারিয়েছে ৪-০ গোলে। জার্মান দলটির হয়ে গোল করেছেন লেনার্ট কার্ল, হ্যারি কেইন, লুইস দিয়াজ ও নিকোলাস জ্যাকসন।