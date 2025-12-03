১০ জনের দল নিয়ে ১০ গোলের ঝড় ফারইস্টের

ইস্পাহানি-প্রথম আলো আন্তবিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল
১০ জনের দল নিয়ে ১০ গোলের ঝড় ফারইস্টের
দিনের শেষ ম্যাচে ফারইস্ট ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি যেন গোলের বন্যা বইয়ে দিল। গোলের হিসাব রাখতে রাখতে দর্শকদের রীতিমতো গলদঘর্ম অবস্থা। ৩, ৪, ৯, ২০ ও ২৭ মিনিটে পাঁচ গোল—প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটি পুরোপুরি অসহায় হয়ে পড়ে। ৩৫ মিনিটে তানভীর ইসলাম দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখলে ফারইস্ট হয়ে যায় দশজনের দল। চলতি টুর্নামেন্টের ঢাকা পর্বে এটিই প্রথম লাল কার্ড।
তবু থামেনি ফারইস্টের গোল-ঝড়। ১০ জন নিয়েও দ্বিতীয়ার্ধে করেছে আরও পাঁচ গোল। সাভারের বিরুলিয়ায় ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির মাঠে শেষ পর্যন্ত স্কোরবোর্ডে ফারইস্টের গোলসংখ্যা দাঁড়ায় ১০। ইস্পাহানি-প্রথম আলো আন্তবিশ্ববিদ্যালয় ফুটবলের তৃতীয় আসরে এখন পর্যন্ত ৩২ ম্যাচ শেষে এটিই সর্বোচ্চ ব্যবধানে জয়।
প্রেসিডেন্সির একমাত্র সান্ত্বনা রাতুলের গোল। ৯-০ হওয়ার পর তাঁর গোলেই স্কোর হয় ৯-১। দলের কোচ জাতীয় ক্রিকেট দলের সাবেক ওপেনার জাভেদ ওমর। মন খারাপ করেই তাঁকে ছাড়তে হয়েছে মাঠ। অথচ প্রথম ম্যাচে ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশকে ৭-২ গোলে হারিয়ে দুর্দান্ত শুরু করেছিল প্রেসিডেন্সি। কিন্তু দ্বিতীয় ম্যাচেই মুখোমুখি হতে হলো শক্তিশালী ফারইস্টের, যারা প্রথম আসরে ছিল ফাইনালিস্ট এবং গতবার সেমিফাইনালে বিদায় নিয়েছিল ড্যাফোডিলের কাছে হেরে।
আজকের বিশাল জয়ে ‘জি’ গ্রুপ থেকে ফাইনাল নিশ্চিত করেছে ফারইস্ট। আজ আরও দুটি দল উঠেছে গ্রুপ ফাইনালে—‘জি’ গ্রুপ থেকেই আইইউবিএটি এবং ‘এফ’ গ্রুপ থেকে ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি।
গতকাল মঙ্গলবার ‘ই’ গ্রুপ ফাইনালে উঠেছিল প্রথম আসরের চ্যাম্পিয়ন গণ বিশ্ববিদ্যালয় ও নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়। আর ‘এফ’ গ্রুপ থেকে উঠেছে গতবারের রানার্সআপ এআইইউবি। আগামীকাল বৃহস্পতিবার গ্রুপ ফাইনালের বাকি দুটি দল চূড়ান্ত হবে।
গ্রুপ পর্বে দুই ম্যাচে সবচেয়ে বেশি গোল করেছে ফারইস্ট। প্রথম ম্যাচে ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় গাজীপুরের বিপক্ষে দুই গোলে পিছিয়ে থেকেও শেষ পর্যন্ত জেতে ৬-২ গোলে। সে ম্যাচে হ্যাটট্রিক করে ম্যাচসেরা হন ফারইস্টের ‘নাম্বার টেন’ স্ট্রাইকার আল আমিন রহমান। আজ দুটি পেনাল্টিসহ চার গোল করে আবারও পেয়েছেন ম্যাচসেরার পুরস্কার।
তাঁর হ্যাটট্রিক গোলটি ছিল চলতি টুর্নামেন্টের শততম গোল, যা আসে পেনাল্টি থেকে। গত বছর দ্বিতীয় স্তরের চ্যাম্পিয়নশিপ লিগে খেলা আল আমিন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সৈনিক এবং খেলেন সেনা দলে। ম্যাচ শেষে তিনি বলেন, ‘আমরা এখনো এই টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হতে পারিনি। এবার আমাদের লক্ষ্য শিরোপা।’
ফারইস্ট আজ মাঠে পায়নি বাংলাদেশ লিগে খেলা তাদের চার তারকাকে—আবাহনীর ফরোয়ার্ড আসাদুল মোল্লা, ফকিরেরপুল ইয়ংমেনস ক্লাবের স্বাধীন হোসেন, ঢাকা আবাহনী ও জাতীয় দলের গোলকিপার পাপ্পু হোসেন এবং ব্রাদার্স ইউনিয়নের ফরোয়ার্ড মেরাজ প্রধানকে। এই চারজনকে ছাড়াই ফারইস্ট দেখাল তাদের দলগত শক্তির গভীরতা।
৫ ডিসেম্বর গ্রুপ ফাইনালে ফারইস্টের প্রতিপক্ষ আইইউবিএটি। আজ দিনের দ্বিতীয় ম্যাচে আইইউবিএটি ২-১ গোলে হারায় ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টসকে। আইইউবিএটির গোলদাতা নাইজেরিয়ান ফরোয়ার্ড ওমর ওয়াজারি মানসুর ও বদলি ফরোয়ার্ড মিরাজ আহমেদ। ম্যাচসেরার পুরস্কার পেয়েছেন ওয়াজারি। এটি তাঁর টানা দ্বিতীয় ম্যাচসেরার পুরস্কার।
দিনের প্রথম ম্যাচে ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি তীব্র লড়াইয়ে ১-০ গোলে হারায় শান্ত–মারিয়াম ইউনিভার্সিটি অব ক্রিয়েটিভ টেকনোলজিকে। ৩২ মিনিটে একমাত্র গোলটি করেন সাকিব হোসেন। তবে ম্যাচসেরার পুরস্কার পেয়েছেন তাঁর সতীর্থ মিডফিল্ডার মোহাম্মদ সাকিব।
ম্যাচসেরাদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন জাতীয় ফুটবল দলের সাবেক অধিনায়ক মামুনুল ইসলাম এবং ইস্পাহানি টি লিমিটেডের সিনিয়র ডিভিশনাল ম্যানেজার মোহাম্মদ আমিরুল ইসলাম।
টুর্নামেন্টের প্রচার সহযোগী এটিএন বাংলা।