ফুটবল

মেসিদের ভারত সফর নিশ্চিত, খেলবেন কেরালায়

খেলা ডেস্ক
আর্জেন্টিনা ফুটবল দলরয়টার্স

অক্টোবরে চীন সফর ছিল আর্জেন্টিনা ফুটবল দলের। সেই সফর বাতিল করার বিষয়টি চলতি মাসের শুরুর দিকেই জানিয়েছে আর্জেন্টাইন সংবাদমাধ্যম। তবে আগামী অক্টোবর ও নভেম্বরে আর্জেন্টিনা জাতীয় দল যে যুক্তরাষ্ট্র ও অ্যাঙ্গোলা সফরে যাবে, সেটাও আর্জেন্টিনার সংবাদমাধ্যম টিওয়াইসি স্পোর্টস ও ক্লারিন আগেই জানিয়েছে। এবার সেই সফর-ই আনুষ্ঠানিকভাবে নিশ্চিত করল আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (এএফএ), যেখানে ভারত সফরে যাওয়ার কথাও জানানো হয়েছে।

আরও পড়ুন

বিপাশা বসু থেকে কার্ডাশিয়ান—জর্জিনা আসার আগে রোনালদোর যত প্রেমিকা

গতকাল এএফএর ওয়েবসাইটে সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, চলতি বছরের অক্টোবর ও নভেম্বরে প্রীতি ম্যাচ খেলতে সফরে বের হবে আর্জেন্টিনা ফুটবল দল। আগামী ৬ থেকে ১৪ অক্টোবর পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করবে আর্জেন্টিনা দল। সেখানে প্রীতি ম্যাচের প্রতিপক্ষ ও ভেন্যু এখনো নিশ্চিত হয়নি। এরপর ১০ থেকে ১৮ নভেম্বরের মধ্যে অ্যাঙ্গোলার রাজধানী লুয়ান্ডা ও ভারতের কেরালা সফর করবেন লিওনেল মেসিরা। অ্যাঙ্গোলায় ও ভারতে প্রীতি ম্যাচের প্রতিপক্ষও এখনো ঠিক হয়নি।

তবে টিওয়াইসি স্পোর্টস আগস্টের শুরুতে প্রকাশিত সেই প্রতিবেদনে প্রতিপক্ষ দলের নামও জানিয়েছিল। যুক্তরাষ্ট্রে মেসিরা মেক্সিকোর মুখোমুখি হবেন বলে জানানো হয়েছিল। সংবাদমাধ্যমটি আরও জানিয়েছিল, অ্যাঙ্গোলায় মেসিকে নিয়ে আর্জেন্টিনা দল অ্যাঙ্গোলা জাতীয় দলের মুখোমুখি হবে বলে নিশ্চিত করেছেন আফ্রিকার দেশটির ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি ফের্নান্দো আলভেস সিমোয়েস। যদিও এএফএ তখন এসবের কোনো কিছুই আনুষ্ঠানিকভাবে নিশ্চিত করেনি, যেমন এখনো প্রতিপক্ষ দল নিশ্চিত হয়নি।

যুক্তরাষ্ট্র, অ্যাঙ্গোলা ও ভারত সফরে যাওয়ার আগে সেপ্টেম্বরে বিশ্বকাপ বাছাইয়ে নিজেদের শেষ দুটি ম্যাচ খেলবে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা। ভেনেজুয়েলা ও ইকুয়েডরের বিপক্ষে ম্যাচ দুটির জন্য ৩১ জনের প্রাথমিক স্কোয়াডও ঘোষণা করেছে এএফএ। ৫ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ সময় ভোরে মনুমেন্তাল স্টেডিয়ামে স্বাগতিক হয়ে ভেনেজুয়েলার মুখোমুখি হবে আর্জেন্টিনা। মাঝখানে চার দিন বিরতির পর ১০ সেপ্টেম্বর বাছাইপর্বে শেষ ম্যাচে ইকুয়েডরে গিয়ে স্বাগতিকদের মুখোমুখি হবে আর্জেন্টিনা। দক্ষিণ আমেরিকা অঞ্চল থেকে ১০ দলের পয়েন্ট তালিকায় ১৬ ম্যাচে ৩৫ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে থাকা লিওনেল স্কালোনির দল আগেই ২০২৬ বিশ্বকাপে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে।

আরও পড়ুন

বিশ্বকাপ ফুটবলে ড্রয়ের তারিখ ঘোষণা করে ট্রাম্প বললেন, ট্রফিটি কি ‘রেখে দিতে পারি’

ভারতের সংবাদমাধ্যম ‘টাইমস অব ইন্ডিয়া’ জানিয়েছে, মেসিদের কেরালা সফরে প্রীতি ম্যাচের ভেন্যু হতে পারে কোচি। কেরালার ক্রীড়ামন্ত্রী ভি আদবুরাহিমান আর্জেন্টিনার ভারত সফরের ঘোষণা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও জানিয়েছেন, ‘২০২৫ সালের নভেম্বরে কেরালায় খেলবেন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন মেসি ও তার দল।’

২০১১ সালের সেপ্টেম্বরে ভারত সফরে এসেছিল আর্জেন্টিনা। কলকাতায় তখন ভেনেজুয়েলার বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছিল। সল্ট লেক স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত সে ম্যাচে ১-০ গোলে জিতেছিল আর্জেন্টিনা। এনডিটিভি জানিয়েছে, গত বছর কেরালার মুখ্যমন্ত্রী পিনারায়ি বিজয়ন ফেসবুকে আর্জেন্টিনা দলের এ বছর কেরালা সফরে আসার ঘোষণা দিয়েছিলেন। এর পর থেকেই আর্জেন্টিনা দলকে কেরালা সফরে আনার চেষ্টা করা হচ্ছিল। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস জানিয়েছে, ২০২২ বিশ্বকাপে কেরালা থেকে অকুণ্ঠ সমর্থন পাওয়ায় আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনও (এএফএ) প্রাথমিকভাবে ভারতের এই রাজ্য সফর করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। কিন্তু তখন কোনো দিন-তারিখ ঠিক করা হয়নি।

মেসিদের নিমন্ত্রণ করতে প্রচুর অর্থ খরচ করার অভিযোগে সমালোচিতও হয় কেরালা সরকার। আর্জেন্টিনা দল কেরালা সফর বাতিল করেছে, এমন গুঞ্জনও তখন ছড়িয়ে পড়েছিল। কিছুদিন আগে কেরালার ক্রীড়ামন্ত্রী ভি আদবুরাহিমান বলেন, ‘আর্জেন্টিনা দল এখনো জানায়নি তারা কেরালা সফরে আসবে না। উল্টো নভেম্বরে তাদের আসার বিষয়ে সরকারকে জানানো হয়েছে। এরই মধ্যে দলের নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার অনুরোধ করা হয়েছে। নভেম্বরে এ সফর নতুন স্পনসরের সঙ্গে হবে বলে নিশ্চিত করেছে এএফএ।’

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
ফুটবল থেকে আরও পড়ুন