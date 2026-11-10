নভেম্বরের আন্তর্জাতিক ফুটবল
আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, ফ্রান্স, স্পেন, জার্মানি—কবে, কখন খেলা
৯ নভেম্বর শুরু হয়ে গেছে ফুটবলের আন্তর্জাতিক উইন্ডো। তবে বড় দলগুলো মাঠে নামছে ১২ নভেম্বর থেকে। সেপ্টেম্বর-অক্টোবরের সর্বশেষ উইন্ডোর মতো দীর্ঘ নয়, এবার স্বাভাবিক বিরতিই পড়েছে ক্লাব ফুটবলে। সাফের মতো টুর্নামেন্ট খেলছে যারা, তারা ছাড়া অন্য সবাই সর্বোচ্চ দুটি করে ম্যাচ খেলবে এই উইন্ডোতে। লিওনেল মেসি ও ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর মতো সর্বকালের অন্যতম সেরা দুই ফুটবলার আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে অবসর নেওয়ার পর এটাই প্রথম আন্তর্জাতিক উইন্ডো।
লিওনেল মেসি-উত্তর যুগে আর্জেন্টিনা খেলবে দুটি ম্যাচ। ব্রাজিলও তাই। ইউরোপিয়ান দলগুলোও নেশনস লিগে এই উইন্ডোতে দুটি করে ম্যাচ খেলবে।
আর্জেন্টিনা-ব্রাজিলের ম্যাচ কবে
এবারের উইন্ডোতে দুটি ম্যাচ খেলবে আর্জেন্টিনা। দুটি ম্যাচই ঘরের মাঠে খেলবে তিনবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা। বাংলাদেশ সময় ১৪ নভেম্বর ভোরে বুয়েনস এইরেসে প্রতিবেশী উরুগুয়ের মুখোমুখি হবে আর্জেন্টিনা।
প্রতিবেশীদের সঙ্গে খেলার পর মধ্য আমেরিকার দল কোস্টারিকার বিপক্ষে ম্যাচ আর্জেন্টিনার। স্থানীয় সময় ১৭ নভেম্বর কর্দোবায় হবে ম্যাচটি। ম্যাচটি কখন শুরু হবে, সেটি এখনো ঠিক হয়নি। তবে সম্ভবত বাংলাদেশ সময় ১৮ নভেম্বর ভোরে হতে পারে খেলাটি।
আর্জেন্টিনার ম্যাচ
সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে অস্ট্রেলিয়া ও ভারতে তিনটি ম্যাচ খেলা ব্রাজিল এবারও আসছে এশিয়ায়। ১৪ ও ১৭ নভেম্বর সিঙ্গাপুরে জাপান ও সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে দুটি ম্যাচ খেলবে পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা। দুটি ম্যাচই বাংলাদেশ সময় বিকেলে খেলছে ব্রাজিল।
ব্রাজিলের ম্যাচ
উয়েফা নেশনস লিগ
গত মাসেই লিগ ‘এ’ থেকে কোয়ার্টার ফাইনাল খেলা নিশ্চিত করেছে স্পেন ও পর্তুগাল। আইবেরিয়ান প্রতিবেশীদের সঙ্গী হবে অন্য কোন ছয় দেশ, সেটি নির্ধারিত হবে এই উইন্ডোতেই, গ্রুপ পর্ব যে শেষ হচ্ছে এ মাসেই।
ফ্রান্স ও ইংল্যান্ড সেই দৌড়ে এগিয়ে আছে বেশ খানিকটা। তবে চারবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন জার্মানি আছে বেকায়দায়। লিগ ‘এ’র দুই নম্বর গ্রুপে চার ম্যাচে ৫ পয়েন্ট নিয়ে জার্মানরা আছে তিনে। সমান ৮ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষ দুইয়ে আছে নেদারল্যান্ডস ও গ্রিস। সার্বিয়া ও নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে জিতলেও গ্রুপে অন্য ম্যাচগুলোর ফলের ওপর নির্ভর করবে জার্মানির কোয়ার্টার ফাইনাল ভাগ্য।
লিগ ‘এ’: কোন গ্রুপে কারা
এ১: ফ্রান্স, ইতালি, বেলজিয়াম ও তুরস্ক।
এ২: জার্মানি, নেদারল্যান্ডস, সার্বিয়া ও গ্রিস।
এ৩: স্পেন, ক্রোয়েশিয়া, ইংল্যান্ড ও চেক প্রজাতন্ত্র।
এ৪: পর্তুগাল, ডেনমার্ক, নরওয়ে ও ওয়েলস।